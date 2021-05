Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 16 maggio: 5753 nuovi casi e 93 morti

Pubblicità

Sono 5753 i nuovi casi di coronavirus a fronte di 202.573 tamponi processati tra antigenici e molecolari e 93 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero delle vittime è il più basso da sette mesi: lo scorso 20 ottobre furono infatti 89.

L’indice di positività sale al 2,8% dal 2,2% di ieri. Sono invece 9.603 le persone guarite, per un totale di 3.706.084 di persone. Calano i ricoveri: 26 in meno nelle terapie intensive (1.779 sono le persone attualmente in rianimazione), 359 in meno nei reparti ordinari (12.134 le persone ricoverate con sintomi).

Ieri i nuovi contagi erano stati 6.659 e 136 i decessi.

VALLE D’AOSTA

Sono 20 i nuovi casi di contagio registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore, 41 i guariti e nessun decesso. Sono 451 gli attualmente positivi di cui 22 ricoverati nell’ospedale Parini, 4 in intensiva e 425 in isolamento domiciliare.

TRENTINO

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 51 i nuovi casi di Covid-19 su 3.330 tamponi processati nella giornata di ieri. Per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi per un dato complessivo di 1.168 vittime dall’11 marzo 2020, il giorno del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono 43 su 738 tamponi molecolari esaminati e 8 su 2.592 test antigenici effettuati. Su 215.071 persone sottoposte a tampone molecolare, 47.853 sono risultate positive. Le persone risultate positive al test antigenico sono 25.919. I guariti totali sono 71.572. Restano stabili i ricoveri: 18 sono i pazienti covid che si trovano nei normali reparti, 7 quelli in terapia intensiva e 18 quelli nelle strutture private convenzionate.

PIEMONTE

Sono 403 le persone risultate positive al Covid-19, pari al 3,4% di 11.708 tamponi eseguiti. Il totale dei casi positivi diventa quindi 359.838. I ricoverati in terapia intensiva sono 138 (-1 rispetto a ieri); i ricoverati non in terapia intensiva sono 1.250 (-34 rispetto a ieri); le persone in isolamento domiciliare sono 9.467. Cinque i morti. Il totale è ora di 11.504 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 337.479 (+649 rispetto a ieri).

VENETO

Prosegue lentamente il calo della curva del contagio in Veneto, che registra 277 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore e 2 decessi, per un totale di 420.178 infetti dall’inizio dell’epidemia e 11.485 vittime, tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. Trend positivo anche per i dati ospedalieri: nelle aree non critiche sono ricoverati 872 pazienti Covid (-15) e 120 (-1) nelle terapie intensive. Le persone attualmente positive in isolamento sono 15.616 (-278).

LOMBARDIA

Sono 786 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 18, facendo salire così a 33.347 il totale di morti dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Protezione civile. Il totale di pazienti dimessi/guariti è di 753.628 (+990), mentre salgono a 382 (+7) i ricoverati in terapia intensiva. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nella Regione sono 32.385 mentre il rapporto positivi/tamponi è pari al 2,4%.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Nessun decesso in Friuli Venezia Giulia. Non accadeva dal 17 ottobre scorso. Per quanto riguarda le nuove positività, su un totale di 3.435 test ne sono state riscontrate 33, pari allo 0,96%. I ricoveri nelle terapie intensive sono stabili e pari a 16 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 72 (-2). I decessi complessivamente rimangono 3.768. I totalmente guariti sono 91.389, i clinicamente guariti 5.624, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 5.636. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.505 persone con la seguente suddivisione territoriale.



LIGURIA

La Liguria registra oggi 80 nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 2762 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1622 tamponi antigenici rapidi. A Imperia sono 17, a Savona 14, a Genova 27 e nel Tigullio 6. Anche oggi sono in calo gli ospedalizzati, 11 in meno rispetto a ieri, per un totale di 331, di cui 51 in terapia intensiva. Si registrano anche 140 persone in meno in isolamento domiciliare e 209 persone guarite. Sono morte 4 persone, tutte sopra i 90 anni.

Sul fronte vaccini sono 3.903 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore per un totale di 783.224 dall’inizio della campagna.

EMILIA-ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 379.577 casi di positività, 452 in più rispetto a ieri, su un totale di 14.163 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.730 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 343.060. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 23.429 (-1.285 rispetto a ieri). Purtroppo, si registrano 7 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.088. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 157 (-3 rispetto a ieri), 1.042 quelli negli altri reparti Covid (-15).

TOSCANA

Il report Covid delle 24 ore in Toscana segnala altri 506 nuovi positivi (età media 40 anni) e altri otto decessi, cinque uomini e tre donne (un’età media di 77,8 anni: tre a Firenze, una a Pistoia, quattro a Arezzo). Sono 6.526 i deceduti in Toscana dall’inizio dell’epidemia mentre salgono, in totale, a 236.769 i casi di positività al coronavirus. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 215.972 (91,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 14.271, -1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.017 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 175 in terapia intensiva (5 in meno).



UMBRIA

Nessun decesso per il Covid in Umbria nell’ultimo giorno. I nuovi positivi sono stati 59 e 82 i guariti. Gli attualmente positivi sono ora 2.383, 23 meno di ieri. Sono stati analizzati 1.969 tamponi e 3.174 i test antigenici. Il tasso di positività è del 1,1 per cento sul totale (ieri 0,7) e del 2,99 per cento sui soli molecolari (era al 2). Leggero aumento dei ricoverati in ospedale, ora 140, due in più, 16 dei quali (dato stabile) nelle terapie intensive.

LAZIO

Nel Lazio oltre 11.000 tamponi (-2.951) e oltre 12.000 antigenici per un totale di 23.687 test, si registrano 577 nuovi casi positivi (-44), continua la frenata: il numero dei casi positivi è il più basso da 7 mesi. I decessi registrati sono 14 (+9) ma si registrano 0 decessi nelle province, i guariti sono 1.003, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.548 (-43). Le terapie intensive sono 236 (+3). Complessivamente diminuiscono casi e ricoveri, aumentano le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,4%. I casi a Roma città sono a quota 322.



MARCHE

Sono 215 i positivi rilevati nelle Marche nell’ultima giornata tra le 1.852 nuove diagnosi, pari all’11,6%: 76 in provincia di Pesaro Urbino, 42 in provincia di Ascoli Piceno, 41 in provincia di Ancona, 40 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Fermo e 10 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche “nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.501 tamponi” e il “rapporto positivi/testati è pari al 3%”.

ABRUZZO

Oggi in Abruzzo 100 nuovi positivi, eseguiti 3592 tamponi molecolari e 1745 test antigenici, 1 deceduto, 63820 guariti (+23), 6968 attualmente positivi (+76), 199 ricoverati in area medica (-6), 22 ricoverati in terapia intensiva (+3), 6747 in isolamento domiciliare (+79).

MOLISE



CAMPANIA

Sono 919, di cui 259 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Campania, su 15.653 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del 5,87%, in lieve rialzo rispetto al 5,14 di ieri. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi segnala 11 vittime e 1.424 guariti. Continua il trend positivo nell’occupazione dei posti letto: i ricoveri in intensiva sono 99 (-3), quelli in degenza 1174 (-22).

BASILICATA

In Basilicata sono 93 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (89 sono residenti), su un totale di 1.185 tamponi molecolari, e si registrano due decessi. Lo rende noto la task force regionaleno. Le persone decedute risiedevano a Pietragalla e Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 190. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.969 (-103), di cui 4.853 in isolamento domiciliare. Sono 19.525 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 543 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 116 (-3). Il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva è invariato a 9.

PUGLIA

Calo di nuovi casi positivi a fronte di una diminuzione decisa del numero dei test. Calano ancora i decessi, sotto quota 10 (da tempo non si verificava). Crescono, anche se oggi poco, i guariti e pertanto anche gli attuali positivi e i ricoverati flettono lievemente. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 6.895 tamponi per l’infezione da coronavirus sono emersi 404 casi positivi. Ieri i nuovi casi erano 567 su 9.984 test. Sono stati registrati 8 decessi. Ieri i morti erano 11. In tutto in Puglia hanno perso la vita 6.262 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.380.773 test. Sono 201.369 i pazienti guariti mentre ieri erano 200.955 (+414). I casi attualmente positivi sono 38.718 mentre ieri erano 38.736 (-18). I pazienti ricoverati sono 1.251 mentre ieri erano 1.260 (-9). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 246.349 così suddivisi.

CALABRIA

Sono 224 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.800 tamponi eseguiti. Si registra però una consistente riduzione del numero complessivo dei ricoveri per Covid 19, passati nelle ultime 24 ore da 405 a 382 (-23). La riduzione odierna riguarda sia l’area medica (-19 rispetto a ieri, per 361 ricoveri complessivi), sia le terapie intensive (-4 rispetto a ieri, per 21 ricoveri complessivi). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.116 (+7 rispetto a ieri), i guariti sono 51.133 (+168 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 12.383.



SICILIA

Sono 405 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.189 tamponi processati, con una incidenza del 2,1 %, in diminuzione rispetto a ieri, quando la percentuale si attestava al 2,8%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 3 e portano il totale a 5.663. Gli attuali positivi sono 17.159, con un decremento di 354 casi. I guariti oggi sono 756. Negli ospedali i ricoverati sono 930, 17 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 118, quattro in più rispetto a ieri.

SARDEGNA

Sono 56.132 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 33 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.244.081 tamponi, per un incremento complessivo di 1.478 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.433 in tutto). Sono invece 212 (-6) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 39 (+1) i pazienti in terapia intensiva.





