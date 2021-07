Coronavirus Italia, il bollettino di oggi, 17 luglio: 3121 nuovi casi e 13 decessi

Pubblicità

Sono 3.121 i nuovi contagi da coronavirus in Italia e 13 le vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 2.898, 11 i morti.

Nelle ultime 24 ore 244.797 persone sono state sottoposte a tampone antigenico o molecolare. Il tasso di positività che misura il rapporto tra nuovi casi e test è dunque all’1,3%.

Nessun decesso, ma salgono ancora i contagi da Covid in Alto Adige: L’Azienda sanitaria ha intercettato 22 casi positivi su 633 tamponi molecolari pcr e altri 14 test antigenici positivi, 3.611 quelli eseguiti ieri. Aumentano di una unità i ricoveri in ospedale (6), mentre i reparti di terapia intensiva sono vuoti.

Altro dato pesante dei nuovi positivi Covid in Veneto, con 424 contagi in sole 24 ore, dopo i 425 della giornata di ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Dati di questa entità non si registravano dalla metà dello scorso maggio. Vi sono anche 3 decessi rispetto a ieri, che portano il totale a 11.629. Dall’inizio dell’epidemia il numero complessivo degli infetti sale a 428.171. I dati clinici salgono per quanto riguarda i ricoveri nelle aree mediche, 238 (+4), mentre scendono di un’unità nelle terapie intensive, 17. I soggetti positivi attualmente in isolamento domiciliare sono 6.488.

Crescono ancora, in Emilia-Romagna, i casi di positività al Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati infatti individuati 207 casi, sulla base di 22.306 tamponi, con un’età media che continua ad abbassarsi (29,2 anni) e con alcune zone che cominciano a preoccupare. In particolare Rimini, che pur essendo una delle province più piccole è quella che fa registrare il maggior numero di contagi (39). I casi attivi sono 2.488, non si registra nessun decesso e prosegue il calo dei ricoveri che sono 14 in terapia intensiva, uno in meno di ieri, 145 negli altri reparti Covid (-3). Effetto anche della campagna vaccinale che procede spedita: sono state somministrate, infatti, quasi 4,5 milioni di dose e, con il numero di chi ha completato il ciclo che si avvicina ai due milioni, circa il 60% dell’intera popolazione ha ricevuto almeno la prima dose.

Nuovo balzo dei contagi in Toscana: i nuovi casi registrati in regione nelle ultime 24 ore sono 222 su 12.968 test di cui 5.319 tamponi molecolari e 7.649 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,71% (4,5% sulle prime diagnosi). I dati sono stati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani nel suo consueto report sui social. Nel report di ieri i casi erano 169 su 11.420 test, con un tasso di nuovi positivi dell’1,48% (3,5% sulle prime diagnosi). Invece l’ultima volta che i contagi giornalieri, in Toscana, erano stati sopra 200 risale al 30 maggio scorso quando furono 263 i casi registrati in un giorno.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 53 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 4% rispetto ai 1.309 tamponi processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è stabile rispetto al giorno precedente, quando era stato del 4,2% con 52 nuovi casi su 1.231 tamponi, mentre nelle ultime 24 ore è cresciuto a 18,25 (da 17) il tasso cumulativo di incidenza su 100 mila abitanti. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi è salito a 104.252. Gli ultimi casi sono stati individuati 13 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Macerata, 19 in quella di Pesaro-Urbino, 2 nel Fermano, 13 nel Piceno e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 9 soggetti sintomatici, 20 contatti stretti con positivi, 12 contatti rilevati in ambiente domestico, 1 rilevato in ambienti di lavoro, 2 in ambiente di socialità e 2 extra regione; 7 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Undici dei 573 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono 14 le persone ricoverate in ospedale (ma nessuna è in terapia intensiva). Si sono registrati altri quattro guariti: in totale, finora sono 25.326 coloro che hanno superato la malattia. Le persone positive in isolamento domiciliare sono 555. Ieri sono state eseguite 5.927 vaccinazioni: i lucani che hanno ottenuto la prima dose sono 327.500 (59,2%), quelli che hanno avuto anche la seconda 204.422 (36,9%).

