Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 18 giugno: oggi in Italia 1.147 casi e 35 morti, 0,5% positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.147 casi e 35 morti, 0,5% positività

Ieri c’erano stati 1.325 casi e 37 decessi.

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti

VALLE D’AOSTA

Sono due i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta, dato che porta il totale da inizio pandemia a 11.667. È quanto emerge dal bollettino della Regione: ancora nessun decesso Covid nello stesso arco temporale. Sono invece 12 i guariti in più rispetto al giorno prima e -10 i casi positivi in regione.

TRENTINO

Nessun decesso per covid nelle ultime 24 ore in Trentino, secondo il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto di 8 nuovi casi positivi: 2 su 479 tamponi molecolari e 6 su 1.122 test rapidi. In calo il numero dei ricoverati: oggi negli ospedali ci sono 10 pazienti, di cui 2 in rianimazione. I nuovi guariti sono 20.



ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 13 i nuovi casi di Covid-19 su 3.300 tamponi processati nella giornata di ieri. Per il quinto giorno non sono stati registrati decessi: le vittime complessive da inizio pandemia di coronavirus in provincia di Bolzano sono 1.180. Le nuove positività sono 8 su 555 tamponi molecolari esaminati e 5 su 2.745 test antigenici effettuati.I guariti totali sono 73.325. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 6 e 3 quelli in terapia intensiva.

PIEMONTE

Sono 58 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,3% di 22.097 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 31 (53,4%). Lo rende noto l’Unità di crisi regionale, che nelle ultime 24 ore ha registrato anche due decessi, nessuno nella giornata di oggi, e 210 guariti.

VENETO

Prosegue senza scossoni la discesa dei contagi Covid e dei dati ospedalieri legati all’epidemia in Veneto. I nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore sono stati 72. Il report delle vittime resta fermo a 11.601, il dato di ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale degli infetti sale a 424.925. Negli ospedali scendono giorno dopo giorno i dati dei ricoveri: sono 317 (-48) i posti letto occupati da malati Covid in terapia intensiva sono 43 (-2).

LOMBARDIA

Scende ancora il tasso di positività in Lombardia che cala allo 0.3% (ieri 0.6%), il più basso della seconda ondata. Con 35.070 tamponi effettuati, sono infatti 114 i nuovi positivi e sono solo due i decessi, per un totale di 33.748 morti in regione dall’inizio della pandemia.



FRIULI VENEZIA GIULIA

Sulla base dei dati dell’usl, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati due nuovi casi su ben 140 tamponi molecolari refertati. Non ci sono stati nuovi decessi, dal 25 maggio fermi a 472.



LIGURIA

Sono 16 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore registrati in Liguria a fronte di 2.682 tamponi molecolari effettuati nello stesso arco temporale, ai quali si aggiungono altri 2.109 tamponi antigenici rapidi. Sale a 4.344 il numero complessivo dei morti in Regione con una vittima registrata in più rispetto a ieri. In aumento di 2 unità le ospedalizzazioni ma in calo le persone in isolamento domiciliare di -4 e gli attuali positivi a -10: 29 i guariti in più rispetto al giorno prima.



EMILIA-ROMAGNA

Sono 71 oggi i nuovi casi di covid in Emilia-romagna, su un totale di 22.500 Tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dunque 0,3%. Oggi si registrano però sei nuovi decessi:

TOSCANA

In Toscana sono 243.747 i casi di positività al Coronavirus, 67 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 233.436 (95,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.232 tamponi molecolari e 9.264 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono oggi 3.470, -4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 189 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 37 in terapia intensiva (5 in meno). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 79 anni.

UMBRIA

Nell’ultimo giorno non sono state registrate nuove vittime, con 13 nuovi positivi registrati e 40 guariti, secondo quanto riporta il sito della Regione.



LAZIO

Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (-312) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 147 nuovi casi positivi (+28), i decessi sono 3 (-5), i ricoverati sono 337 (-31). I guariti 564, le terapie intensive sono 77 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,6% i casi a Roma città sono a quota 94. Lo rende noto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati individuati 28 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 2,5% rispetto ai 1.110 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è cresciuto rispetto al giorno precedente, quando era stato dell’1,8%, con 21 nuovi casi su 1.185 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 103.508.

ABRUZZO

In Abruzzo, nelle ultime 24 ore, si registrano 25 nuovi positivi di Covid-19, numero che porta complessivamente a 74.570 i casi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.507. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 70.786 dimessi/guariti (+50 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.277 (-25 rispetto a ieri).

MOLISE

CAMPANIA

Sono 107 i nuovi positivi al Covid in Campania su 6.926 test molecolari esaminati ieri. Il tasso di incidenza si attesta all’1,54% in leggera risalita rispetto all’1,42% precedente. Nel bollettino dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, si segnalano 8 nuove vittime.



BASILICATA

Nella giornata di ieri, in Basilicata, sono stati processati 660 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 14 sono risultati positivi. Lo fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata sono state registrate 53 guarigioni e nessun decesso. Trentacinque le persone ricoverate negli ospedali lucani, nessuna in terapia intensiva.

PUGLIA

Resta sostanzialmente stabile il tasso di positività in puglia che passa dall’1,3% registrato ieri all’1,5% accertato oggi quando su 6.893 Test processati per accertare l’infezione da coronavirus, 106 hanno dato esito positivo. La gran parte dei nuovi casi è stata rilevata in provincia di brindisi in cui si contano 25 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono per nuovi positivi la provincia di bari con 23 casi, taranto con 20, foggia con 19, lecce con 12 e bat con sette. Un caso relativo a un residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito. Sono meno di 10mila gli attualmente positivi. Nello specifico sono 9.343 Di cui 225 ricoverati: 12 in meno di ieri. Le vittime covid sono 4: due attribuite alla provincia di lecce e le altre a quelle di brindisi e foggia. Il numero complessivo dei guariti da inizio pandemia a oggi sale a 236.813: 990 In più rispetto a ieri.

CALABRIA

In Calabria sono 77 i nuovi contagi registrati, +392 guariti e zero morti.



SICILIA

In Sicilia 170 nuovi positivi al Covid – prima regione in Italia – e tre decessi, che fanno salire i casi totali a 230.269 e quello delle vittime a 5.931. Gli attuali positivi sono 5.702, -201; i guariti 218.636. +366. I ricoverati con sintomi sono 259, 30 in terapia intensiva, 14.208 i tamponi effettuati.

SARDEGNA

Sono 8 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in Sardegna, 2 nella provincia di Sassari, 4 nella Città Metropolitana di Cagliari e 2 rispettivamente nelle province di Nuoro e del Sud Sardegna. I test in più eseguiti sono 2.231. Non si registrano nuovi decessi, le persone attualmente ricoverate in ospedale sono 70 (-2), mentre sono 5 (-1) i pazienti in terapia intensiva, dove non si sono verificati nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.531 e i guariti in più 45.





