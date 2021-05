Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 18 maggio: 4.452 nuovi casi e 201 decessi

Pubblicità

Pubblicità

I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 4.452, 201 i decessi. Ieri i nuovi contagi sono stati 3.455, i morti 140. I test effettuati sono stati 262.864, con un tasso di positività all’1,7%. I pazienti in terapia in terapia intensiva sono 1.689 (-65 rispetto a ieri) mentre quelli ricoverati con sintomi sono 11.539 (-485). Gli attualmente positivi in Italia sono 315.308 (-7.583), mentre i dimessi o guariti sono 3.727.220 (+11.831). Le vittime sono invece 124.497. Sono i dati del bollettino quotidiano divulgato dal ministero della Salute.

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

Un decesso e 9 nuovi contagi da Covid-19 in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo di pazienti affetti dal virus da inizio emergenza a 11.402. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 387, – 55 rispetto a ieri, di cui 26 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva, e 358 in isolamento domiciliare. I guariti sono oggi 10.546, + 63 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 124.283, + 845, di cui 29.754 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid Valle d’Aosta da inizio emergenza sono oggi 469.

TRENTINO

ALTO ADIGE

Sono 84 i nuovi contagi in Alto Adige nelle ultime 24 ore di cui 41 casi positivi da tampone molecolare e 43 da test antigenico. È quanto emerge dal bollettino della Provincia autonoma di Bolzano da cui non emerge alcun nuovo decesso Covid per un totale attuale di 1.168 morti. Sono 21 i ricoveri in ospedale, 6 in terapia intensiva: sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: +132 i guariti di ieri per un complessivo di 71.735.

PIEMONTE

VENETO

Sono 306 i nuovi contagi di Covid scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino quotidiano della Regione Veneto. Continua il calo dei positivi attualmente in isolamento domiciliare, 14 mila (più di mille in meno rispetto a ieri), così come il numero dei ricoveri, finalmente sotto quota mille a 959. Dodici i decessi.

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.848 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,94%. Sono inoltre 3.423 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,18%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 15 mentre scendono a 65 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.770, con la seguente suddivisione territoriale: 807 a Trieste, 2.000 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.593 e le persone in isolamento oggi scendono a 5.494. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.563 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.072 a Trieste, 50.526 a Udine, 20.823 a Pordenone, 12.952 a Gorizia e 1.190 da fuori regione. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 2 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, ma non risultano esserci stati contagi tra gli operatori sanitari all’interno delle stesse strutture. Sul fronte del Sistema sanitario regionale non si registrano casi di positività tra il personale.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 380.246 casi di positività, 331 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.655 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,3%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.533 tamponi molecolari, per un totale di 4.639.431. A questi si aggiungono anche 11.122 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.046 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 344.858. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 22.281 (-725 rispetto a ieri). Purtroppo, si registrano 10 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 149 (-7 rispetto a ieri), 1.003 quelli negli altri reparti Covid (-59).

La campagna per i vaccini della tiktoker Cecilia Cantarano: “Così convincerò i teenager” di Giuliano Aluffi 18 Maggio 2021

TOSCANA

In Toscana sono 237.442 i casi di positività al Coronavirus, 291 in più rispetto a ieri (279 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico). I nuovi casi – etàa media 38 anni – sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 216.951 (91,4% dei casi totali). Eseguiti 9.409 tamponi molecolari e 10.304 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,5% è risultato positivo. Sono invece 6.240 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,7% è risultato positivo. Purtroppo si registrano altri 18 decessi – 12 uomini e 6 donne con un’età media di 73,8 ann – che portano il totale a 6.559. I ricoverati scendono sotto quota mille_ sono 969, 62 in meno rispetto a ieri, di cui 167 in terapia intensiva, 11 in meno. Questi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 216.951 (91,4% dei casi totali).Gli attualmente positivi sono oggi 13.932, -0,7% rispetto a ieri. Complessivamente, 12.963 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (37 in meno rispetto a ieri, meno 0,3%). Sono 28.614 (448 in più rispetto a ieri, più 1,6%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

UMBRIA

LAZIO

Ad oggi nel Lazio sono 32.055 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 30.320 in isolamento domiciliare. Mentre 1.735 persone sono ricoverate, 216 delle quali sono in terapia intensiva.

Infine, 8.037 persone sono decedute e 297.118 guarite. In totale sono stati esaminati 337.210 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

MARCHE

Ecco il calendario delle riaperture e come cambia il coprifuoco di Viola Giannoli 18 Maggio 2021

ABRUZZO

Sono complessivamente 73.295 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Rispetto a ieri si registrano 33 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 85 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2.460 (di età compresa tra 69 e 96 anni, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Pescara). Dei casi odierni 2 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 64.421 dimessi/guariti (+493 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 6.414 (-463 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.077.030 tamponi molecolari (+3.861 rispetto a ieri) e 445.070 test antigenici (+2.024 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.6 per cento.

MOLISE

CAMPANIA

La Regione Campania ha diffuso i dati relativi all’emergenza Covid sul territorio. A fronte di poco meno di 20mila tamponi effettuati sono stati scoperti 598 nuovi casi di contagio, di questi 198 pazienti con sintomi. Asintomatici 400. Si sono registrate inoltre 1.910 guarigioni e trenta decessi.

BASILICATA

Ieri sono stati processati 1.453 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 85 sono risultati positivi, fra questi 83 relativi a residenti in Basilicata. Lo comunica la task force regionale. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.732, di cui 4.623 in isolamento domiciliare.

Sono 19.858 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 546 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 109. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 345.345 tamponi molecolari, di cui 317.001 sono risultati negativi, e sono state testate 198.183 persone.

Il Green pass potrà durare un anno, verso la proroga della validità di Michele Bocci 18 Maggio 2021

PUGLIA

Aumentano rispetto a ieri i nuovi casi di Covid19 oggi in Puglia a fronte però di una crescita molto più consistente, in proporzione, del numero dei test. Stabili i decessi. Aumentano i guariti. Calano ancora a ritmi sostenuti gli attuali positivi e i ricoverati. Secondo quanto reso noto dalla regione che ha stilato il bollettino epidemiologico quotidiano sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della salute, su 11.684 test per l’infezione da coronavirus, sono stati registrati 407 casi positivi. Ieri i nuovi contagi erano 145 su 4.330 tamponi. Sono stati registrati 21 decessi. Stesso numero ieri. Sono morte in Puglia 6.304 persone per l’epidemia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.396.787 test. Sono 203.808 i pazienti guariti mentre ieri erano 202.584 (+1.224). I casi attualmente positivi sono 36.789 mentre ieri erano 37.627 (-838). I pazienti ricoverati sono 1.159 mentre ieri erano 1.223 (-64). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 246.901.

CALABRIA

Sono 108 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.153 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 765.740 soggetti per un totale di 831.812 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 64.811, quelle negative 700-929. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.120 (dato invariato rispetto a ieri), i guariti sono 52.203 (+404 rispetto a ieri), inoltre attualmente i ricoveri sono 373 (-9 rispetto a ieri), di questi 26 in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 5, Catanzaro 22, Crotone 21, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 60. Gli attualmente positivi sono 11.488.

Figliuolo striglia le Regioni: “Avanti con over 60 o non ne usciamo più”. E sui vaccini in vacanza: “Adeguare seconda dose a ferie” 18 Maggio 2021

SICILIA

SARDEGNA

Sono 61 i nuovi casi di Covid in Sardegna dove si registra anche un decesso. Salgono a 56.216 i contagi complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza mentre i morti sono in totale 1.438. Sono stati eseguiti 1.251.222 tamponi, per un incremento complessivo di 2.257 test rispetto al dato precedente. Sono invece 205 (-6) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 40 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.749 e i guariti sono complessivamente 40.778 (+301), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 6. Sul territorio, dei 56.216 casi positivi complessivamente accertati, 14.681 (+14) sono stati rilevati nella Citta’ Metropolitana di Cagliari, 8.553 (+22) nel Sud Sardegna, 5.102 (+12) a Oristano, 10.806 (+7) a Nuoro, 17.059 (+6) a Sassari.





Go to Source

Tweet Share Pinterest