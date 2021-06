Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 23 giugno: 951 nuovi casi e 30 morti. Tasso di positività allo 0,5%

Pubblicità

Pubblicità

Sono 951 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 835. Sono invece 30 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 31.

Sono 198.031 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto rilevare un tasso di positività pari allo 0,5%.

Solo 4 ingressi nelle terapie intensive nelle ultime 24 ore

VALLE D’AOSTA

Nessun decesso e un nuovo contagio da Covid -19 in Valle d’Aosta che porta il totale complessivo delle persone colpite da virus da inizio epidemia a 11.676. I positivi attuali sono 38, -7 rispetto a ieri, di cui uno ricoverato in ospedale e 37 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono oggi 11.165, +8 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 137.485, +297, di cui 37.576 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza sono 473.

TRENTINO

Sesto giorno consecutivo senza decessi per covid in Trentino. Lo evidenzia il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che segnala 8 nuovi casi di positività: 4 emersi da 493 test molecolari e altrettanti dai 967 test rapidi antigenici. Fra questi 2 riguardano bambini nella fascia d’età fra 0 e 2 anni e altri 2 in quella fra i 14 ed i 19 anni. Un altro caso interessa la fascia 60-69 ed uno riguarda gli ultra ottantenni. Con la dimissione di un paziente, avvenuta ieri, scendono a 10 le persone ricoverate negli ospedali, di cui 3 in rianimazione.

Sul fronte delle vaccinazioni stamane risultavano somministrate 415.579 dosi, di cui 159.101 seconde dosi, 65.619 per gli ultra ottantenni, 82.581 nella fascia 70-79 anni e 90.598 in quella 60-69 anni, dove si registrata un incremento significativo, rispetto a ieri, di 685 persone.

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 11 i nuovi casi di Covid-19 su 2.393 tamponi processati nella giornata di ieri. Da undici giorni non si registrano decessi: il bilancio complessivo resta di 1.180 vittime dall’11 marzo 2020, giorno del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positivita’ sono 10 su 644 tamponi molecolari esaminati e uno su 1.749 test antigenici effettuati. Su 222.152 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.640 sono risultate positive. Le persone trovate positive ad un test antigenico sono 26.200.

Le persone guarite sono 73.447. Resta stabile il numero dei pazienti Covid ricoverati, 6 nei normali reparti ospedalieri e 3 in terapia intensiva.

PIEMONTE

In Piemonte sono 51 i casi di Covid riportati oggi dal bollettino dell’Unità di crisi della Regione. Il tasso di positività è dello 0,4% rispetto i 14-242 tamponi diagnostici processati dai laboratori (7.997 antigenici), Non c’è stato alcun morto, +179 i guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (- 2 rispetto a ieri), negli altri reparti 200 (- 8). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.110, gli attualmente positivi 1.333.

VENETO

LOMBARDIA

Continuano a diminuire in Lombardia i ricoverati nelle terapie intensive, che sono uno meno di ieri, e nei reparti, da cui sono usciti 39 pazienti. A fronte di 32.980 tamponi effettuati, sono 131 i nuovi positivi, con un rapporto dello 0,3%. Sono 3 i decessi, per un totale di 33.761 da inizio pandemia. Sono 50 i nuovi casi a Milano di cui 25 in città; 21 a Monza

12 a Brescia e Varese, 8 a Mantova, 6 a Lodi, 5 a Bergamo, 4 a Como e Cremona, 2 a Pavia e 1 a Sondrio.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.046 tamponi molecolari sono stati rilevati 9 nuovi contagi con una percentuale di positivita’ dello 0,22%. Sono inoltre 1.399 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non sono stati rilevati casi. Nella giornata odierna si registra un decesso pregresso; per il secondo giorno consecutivo non risultano esserci piu’ persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono stabili e pari a 9 unità. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.800, con la seguente suddivisione territoriale: 818 a Trieste, 2.012 a Udine, 676 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 93.706, i clinicamente guariti 5.642, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 4.345. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.502 persone con la seguente suddivisione territoriale:

21.414 a Trieste, 50.730 a Udine, 21.050 a Pordenone, 13.094 a Gorizia e 1.214 da fuori regione. Infine, non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale ne’ tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 55 i nuovi positivi al Coronavirus su quasi 16.500 tamponi eseguiti in Emilia-Romagna (0,3%) nelle ultime 24 ore e non si registra nessun decesso. Aumentano i guariti (+517), calano casi attivi (-462) e ricoveri (-7), mentre le vaccinazioni hanno raggiunto quota 3.553.965 per dosi somministrate, 1.289.972 per persone che hanno completato il ciclo.

Il 95% dei casi attivi (4.438) è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media nei nuovi positivi, 21 asintomatici, è di 42,7 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con nuovi 12 casi più 5 nell’Imolese, e Modena e Forlì-Cesena con 10 casi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32 (-2 rispetto a ieri), 203 quelli negli altri reparti Covid (-5).

TOSCANA

Sono 50 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana che portano a 243.984 i casi registrati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi – età media 42 anni – sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 6.813 tamponi molecolari e 6.990 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 4.618 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,1% è risultato positivo.

Purtroppo si registrano 4 nuovi decessi – un uomo e 3 donne con un’età media di 87,5 anni – che portano il totale a 6.853.

Sempre in calo i ricoverati che oggi sono 150, 14 in meno rispetto a ieri, (meno 8,5%), di cui 32 in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri (meno 15,8%). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 234.478 (96,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 2.653, -6,9% rispetto a ieri. Complessivamente, 2.503 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (184 in meno rispetto a ieri, meno 6,8%). Sono 10.697 (203 in più rispetto a ieri, più 1,9%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province, Firenze registra 21 casi in più rispetto a ieri, Prato 2, Pistoia 3, Massa Carrara 2, Lucca 3, Pisa zero, Livorno 3, Arezzo 3, Siena 8, Grosseto 5.

UMBRIA

Ancora un calo per i ricoverati Covid in Umbria. A mercoledì 23 giugno sono infatti 25 complessivamente, quattro in meno del giorno precedente, due dei quali, uno in meno, in terapia intensiva, a Perugia. Lo riporta il sito della Regione.

Nell’ultimo giorno sono stati registrati 15 nuovi positivi, dieci guariti e una nuova vittima. Gli attualmente sono ora 881, quattro in più del giorno precedente. Sono stati analizzati 1.812 tamponi e 2.065 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,38 per cento sul totale (0,16 martedì)

LAZIO

“Oggi su oltre 9mila tamponi nel Lazio (-402) e oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 97 nuovi casi positivi (+23), 2 decessi (+1), i ricoverati sono 256 (-29), i guariti 204, le terapie intensive 75 (numero invariato). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ all’1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,4%. I casi a Roma citta’ sono a quota 58″. Lo comunica l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato

MARCHE

Continua a scendere il numero dei pazienti ‘Covid-19′ assistiti negli ospedali delle Marche: sono complessivamente 32, 4 in meno rispetto a ieri e tutti ricoverati nei reparti. Lo si apprende dal secondo bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Nelle terapie intensive ci sono 5 pazienti, uno meno di ieri: 2 (-1) a Pesaro 2 a Torrette e 1 in pediatria ad Ancona. Nelle aree di semi-intensiva sono assistiti in 11 (-1): 3 a Pesaro e 8 (-1) al Covid Hospital di Civitanova Marche.

ABRUZZO

Sono 20 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.042 tamponi molecolari: è risultato positivo lo 0,66% dei campioni. Dopo tre giorni senza decessi, ci sono altri due morti: il bilancio delle vittime sale a 2.511. Ancora in calo i ricoveri, che passano dai 43 di ieri ai 37 di oggi.Le due vittime sono due donne, di 51 e 90 anni, entrambe della provincia di Teramo. I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 e 86 anni. Gli attualmente positivi sono 1.084 (-52): 35 pazienti (-6) sono ricoverati in ospedale in area medica e due (invariato, con un nuovo accesso) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.047 (-46) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 71.060 (+70).Dei 74.655 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 18.955 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+3)19.424 in provincia di Chieti (+6), 18.171 in provincia di Pescara (invariato), 17.389 in provincia di Teramo (+10) e 587 fuori regione (invariato), mentre per 129 (+1) sono in corso verifiche sulla provenienza.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 110 i positivi del giorno in Campania, di cui 40 sintomatici, su 8.386 tamponi molecolari processati. Lo comunica l’unità di crisi regionale. Sono due i deceduti, ma nessuna delle vittime è morta nelle ultime 48 ore. Entrambi i decessi sono avvenuti in precedenza, comunica l’unità di crisi, ma sono stati registrati ieri. Sono 29 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 257 quelli in degenza.

BASILICATA

Tredici dei 684 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che sono state registrate anche 81 nuove guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverati 31 degli 886 positivi, nessuno dei quali è in terapia intensiva. Nella stessa giornata sono state effettuate 4.373 vaccinazioni e sono quindi 275.894 i lucani che hanno ricevuto la prima dose, mentre 150.191 hanno già completato il ciclo.

PUGLIA

CALABRIA

Sono 67 in più rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.907 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 918.171 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 68.763. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (da 0,69% al 2,30%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.221 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 61.365 (+302 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 90 (-6 rispetto a ieri), di cui 7 in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 6.177

SICILIA

SARDEGNA

Sono 57.146 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 18 nuovi casi (6 ieri) e un decesso (1.489 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.364.083 tamponi, con un incremento di 3.869 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è dello 0,4 per cento. Stabile il dato dei ricoveri ospedalieri: 53 pazienti in area medica e 4 in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Attualmente in Sardegna sono 2.349 le persone in isolamento domiciliare e 53.251 (+52) i guariti. Sul territorio, dei 57.146 casi positivi complessivamente accertati, 14.965 (+10) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari 8.681 (+1) nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.964 (+2) a Nuoro, 17.357 (+5) a Sassari.





Go to Source

Tweet Share Pinterest