Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 25 maggio: 3.224 nuovi casi e 166 decessi

Sono 3.224 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.490. Sono invece 166 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 110.

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta c’è stato un morto a causa del Covid-19 e sono stati rilevati 21 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore (a fronte di 155 persone sottoposte a tampone). Il numero totale delle vittime sale a 472. I contagiati scendono a 258, 27 in meno di ieri. I guariti sono 47. E’ quanto riportato nel Bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall’Usl. I ricoverati ospedalieri sono scesi a 11 e la terapia intensiva del Parini di Aosta rimane Covid free.



TRENTINO

Il Trentino, secondo il report settimanale sul Covid, ha un Rt medio a 14 giorni dello 0,91 e un’incidenza di 90 malati ogni 100.000 abitanti. Il tasso di occupazione dei posti letto totali di area medica per i pazienti Covid è pari al 13%, quello delle terapie intensive al 19%. Lo ha comunicato oggi l’assessore alla salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana, al Consiglio provinciale.

A nome dell’assessore Achille Spinelli, Segnana ha inoltre ripercorso le iniziative del governo provinciale nel campo economico per fare fronte all’emergenza creata dall’epidemia.

In mattinata sono state discusse cinque risoluzioni presentate dalle minoranze e tre sono state respinte. (ANSA).

ALTO ADIGE

PIEMONTE

VENETO

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.240 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi, per una percentuale di positivita’ dello 0,68%. Sono inoltre 2.219 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi, per una percentuale di positivita’ dello 0,23%.

Nella giornata odierna si e’ registrato un decesso, a cui se ne aggiunge un altro pregresso; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 9 mentre quelli in altri reparti scendono a 56. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.780, con la seguente suddivisione territoriale:

812 a Trieste, 2.004 a Udine, 673 a Pordenone e 291 a Gorizia. I

totalmente guariti sono 92.226, i guariti clinici 5.661 e le persone in isolamento scendono a 5.072. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.804 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.145 a Trieste, 50.589 a Udine, 20.890 a Pordenone, 12.986 a Gorizia e 1.194 da fuori regione.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Per la prima volta negli ultimi sette mesi i casi giornalieri di positività al Coronavirus scendono sotto quota 200 in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore, infatti, i casi di positività sono stati 161. Bisogna risalire ai primi di ottobre per trovare valori di questo tipo. Anche se continuano a calare i ricoveri, si contano però ancora dieci morti, di età compresa fra i 58 e i 92 anni.

I nuovi positivi sono stati individuati sulla base di 22.728 tamponi e 58 di loro sono asintomatici, scoperti attraverso le attività di screening e contact tracing. L’età media dei nuovi positivi è di 38,2 anni. Bologna con 38 casi è la provincia con più casi, seguita da Forlì-Cesena (31) e Modena (26).

I casi attivi scendono a 17.822, il 95,2% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure particolari. I ricoverati in terapia intensiva sono 116, sette in meno di ieri, mentre quelli negli altri reparti Covid 730 (-32).

Delle nuove vittime quattro sono in provincia di Bologna, due nel Modenese, uno rispettivamente nelle province di Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara e Rimini. Dall’inizio della pandemia i morti in regione sono stati 13.163.

TOSCANA

UMBRIA

LAZIO

“Oggi su 10.771 tamponi nel Lazio (+1.027) e quasi 17mila antigenici per un totale di quasi 28mila test, si registrano 308 nuovi casi positivi (+16). I decessi sono 16 (+5), i ricoverati sono 1.176 (-43), i guariti 1.788, le terapie intensive sono 185 (-9). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’1,1%. I casi a Roma citta’ sono a quota 174. Diminuiscono ricoveri e terapie intensive”. Lo comunica l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 77 nuovi casi di ‘Covid-19′, il 5,7% rispetto ai 1.349 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati si e’ dimezzato rispetto al giorno precedente, quando era stato del 12,8%, con 58 nuovi casi su soli 453 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica e’ salito cosi’ a 102.079. Lo si apprende dal primo aggiornamento del servizio sanitario regionale. I

nuovi casi sono stati individuati 4 in provincia di Macerata, 8 in provincia di Ancona, 22 in quella di Pesaro-Urbino, 4 nel Fermano, 31 nel Piceno e 8 fuori regione. Questi casi comprendono 21 soggetti sintomatici, 17 contatti in ambiente domestico, 10 contatti stretti con positivi, 6 contatti rilevati in ambienti di lavoro, 1 in ambiente di socialita’ e 2 contatti il con coinvolgimento di studenti; per altri 20 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 2.946 tamponi complessivamente processati ieri, 394 erano all’interno del percorso dello screening antigenico e hanno rilevato 16 casi positivi (4,1%) da sottoporre al tampone molecolare.

ABRUZZO

Sono complessivamente 73744 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 40 nuovi casi (di età compresa tra 3 e 74 anni). (Nel totale sono compresi 18 casi della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila riferiti al periodo 14-22 maggio e comunicati solo oggi per un disservizio informatico). I positivi con eta’ inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 7 residenti in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2471 (si tratta una 93enne della provincia dell’Aquila e di una 87enne della provincia di Chieti; quest’ultimo decesso e’ avvenuto nei giorni scorsi ed e’ stato comunicato oggi dalla Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65449 dimessi/guariti (+122 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5824 (-84 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1098018 tamponi molecolari (+4095 rispetto a ieri) e 455421 test antigenici (+1732 rispetto a ieri). Il tasso di positivita’, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e’ pari a 0.7 per cento. 176 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 17 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5631 (-77 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 18569 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+25 rispetto a ieri) 19181 in provincia di Chieti (+8), 18050 in provincia di Pescara (+5), 17189 in provincia di Teramo (+5), 577 fuori regione (+1) e 178 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità .

MOLISE

CAMPANIA

In Campania cala il tasso di incidenza dei positivi. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, sono 410 i nuovi positivi su 11.750 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di incidenza era del 6,74 % (dato alto anche in virtù della consueta riduzione domenicale del numero dei tamponi), oggi è del 3,48%. 37 sono le persone decedute – 11 nelle ultime 48 ore e 26 in precedenza ma registrati ieri – e 1220 sono le persone guarite. Continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva (81 oggi e 83 ieri) e in degenza (861 oggi e 916 ieri).

BASILICATA

PUGLIA

Risale la curva dei nuovi casi positivi al Covid 19 oggi in Puglia mentre si registra un chiaro e consistente aumento dei test. Aumenta il numero dei decessi. Anche i guariti crescono e pertanto calano decisamente gli attuali positivi. I ricoverati flettono ancora e ora sono meno di 900. E’ un quadro abbastanza confortante quello fornito dal bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione della salute. Oggi sono stati effettuati 9.289 tamponi e sono stati rilevati 314 contagi: 113 in provincia di Bari, 51 in provincia di Brindisi, 54 nella provincia Bat, 13 in provincia di Foggia, 50 in provincia di Lecce, 31 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

Ieri i nuovi casi erano 71 su 4.120 test. Sono stati registrati 28 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 11. In tutto hanno perso la vita 6.428 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.452.254 test. Sono 212.082 i pazienti guariti mentre ieri erano 210.660 (+1.422). I casi attualmente positivi sono 30.633 mentre ieri erano

31.769 (-1-136). I pazienti ricoverati sono 847 mentre ieri erano 903 (-56). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 249.143, così suddivisi:94.233 nella provincia di Bari; 25.009 nella provincia di Bat; 19.112 nella provincia di Brindisi;44.556 nella provincia di Foggia; 26.209 nella provincia di Lecce; 38.847 nella provincia di Taranto;793 attribuiti a residenti fuori regione;

384 provincia di residenza non nota.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 782.885 soggetti per un totale di 41.307 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 66.064 (+113 rispetto a ieri), quelle negative 716.821. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -7 terapie intensive, +399 guariti/dimessi e 10 morti. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 6.904 (75 in reparto Ao di Cosenza; 21 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 6.783 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.135 (14.618 guariti, 517 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.399 (27 in reparto all’Ao di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’Aou Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.356 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.375 (8.239 guariti, 136 deceduti). Crotone: casi attivi 625 (22 in reparto; 603 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.707 (5.616 guariti, 91 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 237 (15 ricoverati, 222 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.078 (4.988 guariti, 90 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1380 (67 in reparto all’Ao di Reggio Calabria; 24 in reparto al P.o di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.278 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.828 (20.512 guariti, 316 deceduti).



SICILIA

SARDEGNA

Contagi stabili in Sardegna che conferma il trend da zona bianca. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 28 nuovi casi (56.477 il totale) a fronte di 7.486 tamponi eseguiti (1.287.168 il totale), con un tasso di positività dello 0,37%.

Si registra un solo nuovo decesso (1.449 in tutto). Sono, invece, 167 (-17) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre restano 29 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.181 e i guariti sono complessivamente 41.847 (+169). Sul territorio, dei 56.477 casi positivi complessivamente accertati 14.767 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.611 nel Sud Sardegna (+7), 5.143 (+4) a Oristano 10.826 (+8) a Nuoro, 17.116 (+5) a Sassari





