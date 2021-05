Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 26 maggio: 3.937 nuovi casi e 121 decessi

Pubblicità

Sono 3.937 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.224. Sono invece 121 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 166. L’ indice di positività sale lievemente dall’1,2% di ier,i all’1,5%.

I ricoveri in terapia intensiva sono 1.278, 45 in meno rispetto a ieri.

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta sono stati rilevati nove nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore (a fronte di 113 persone sottoposte a tampone). Non ci sono stati decessi (il numero totale delle vittime è 472). I contagiati scendono a 242, 16 in meno di ieri. I guariti sono 25. E’ quanto si legge nel Bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall’Usl. I ricoverati ospedalieri sono 12 e la terapia intensiva del Parini di Aosta rimane Covid free.

TRENTINO

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 62 i nuovi casi di Covid-19 su 8.394 tamponi processati nella giornata di ieri. Per il secondo giorno consecutivo non vengono registrati nuovi decessi per un dato complessivo di 1.175 vittime dall’11 marzo 2010, data della prima vittima riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positivita’ sono 38 su 903 tamponi molecolari esaminati e 24 su 7.491 test antigenici effettuati. Su 216.850 persone sottoposte a tampone molecolari 48.153 sono risultate positive. Le persone guarite sono 72.279, quelle trovate positive ad un test antigenico sono 26.070. I

pazienti Covid ricoverati sono 16 nei normali reparti ospedalieri, 5 in terapia intensive e 8 nelle strutture private convenzionate.

PIEMONTE

Leggera risalita oggi in Piemonte nel numero dei ricoverati in terapia intensiva: +3 rispetto a ieri, il totale è 97. Prosegue, invece, il calo, negli altri reparti: -37, totale a 771. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta 350 nuovi casi positivi, con un tasso dell’1,8% rispetto ai 19.550 tamponi processati (9.005 antigenici). Cinque le vittime, +834 i guariti. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.844, gli attualmente positivi 6.712.

VENETO

Sono 255 i casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale di casi a 422.488 da inizio pandemia. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia.L’incidenza sui tamponi effettuati ieri, che sono stati 34.754, è dello 0,73%. I decessi sono stati 8, con il totale a 11.540. Gli attuali positivi sono 9.704. Negli ospedali si registra un forte calo, con 773 ricoverati (-60), dei quali 681 in area non critica (-57) e 92 nelle terapie intensive (-3).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 30 i nuovi casi di Covid-19 rilevati oggi in Friuli Venezia Giulia, 22 sono emersi da 5.098 tamponi molecolari, altri otto da 2.206 test rapidi antigenici, mentre sono due i decessi registrati, anche se risalgono ai giorni scorsi. I ricoveri nelle terapie intensive sono 10, quelli in altri reparti scendono a 46. A comunicare i dati il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Finora le morti da Covid-19 in regione sono 3.782: 812 a Trieste, 2.006 a Udine, 673 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.321, i guariti clinici 5.668 e le persone in isolamento scendono a 5.007. Mentre le positività dall’inizio della pandemia sono 106.834: 21.154 a Trieste, 50.597 a Udine, 20.899 a Pordenone, 12.989 a Gorizia e 1.195 da fuori regione.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Continua il trend di calo dei contagi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna e dei ricoveri per Covid-19. I nuovi positivi sono 224 rilevati su oltre 23.500 tamponi nelle ultime 24 ore. Le vittime in regione sono altre quattro: un 70enne a Modena, un 72enne nel Bolognese, una donna di 72 e un uomo di 78 nel Ferrarese. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 109 (-7 rispetto a ieri)

689 quelli negli altri reparti Covid (-41).

Sul territorio, Bologna e Parma – entrambe on 46 nuovi casi – sono le province col numeri più alto di nuovi contagi. A seguire Cesena (24), Reggio Emilia e Modena (entrambe con 22 nuovi casi). Poi Ravenna (18), Rimini (17), Forlì (12) e Piacenza (11). Infine, il Circondario Imolese (4) e Ferrara (2). I malati effettivi a oggi sono 17.534 (-287 rispetto a ieri), il 95% in isolamento a casa perché non necessitano di cure in ospedale. Procede la campagna vaccinale: alle 15 sono state somministrate complessivamente 2.471.983 dosi. I cittadini che hanno completato l’immunizzazione sono 866.237.

TOSCANA

Con 258n nuovi casi in Toscana superano la quota di 240.000 e sono per la precisione 240.192 i casi di positività al Coronavirus da inizio pandemia. I nuovi casi, età media 37 anni, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 10.906 tamponi molecolari e 8.357 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,3% è risultato positivo. Sono invece 6.056 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,3% è risultato positivo. Purtroppo si registrano altri 11 decessi – 6 uomini e 5 donne con un’età media di 82,7 anni – che portano il totale a 6.657. I ricoveri sempre in calo e scendono sotto i 700: sono 660, 42 in meno rispetto a ieri, di cui 130 in terapia intensiva, 4 in meno. Questi i dati relativi all’andamento dell’epidemia diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 223.632 (93,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 9.903, -5% rispetto a ieri. Complessivamente, 9.243 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (481 in meno rispetto a ieri, meno 4,9%). Sono 24.754 (935 in meno rispetto a ieri, meno 3,6%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province, Firenze registra 82 casi in più rispetto a ieri, Prato 19, Pistoia 25, Massa Carrara 15, Lucca 27, Pisa 15, Livorno 11, Arezzo 28, Siena 22, Grosseto 14.



UMBRIA

LAZIO

Ad oggi nel Lazio sono 23.718 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 22.435 in isolamento domiciliare. Mentre 1.283 persone sono ricoverate, 177 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.135 persone sono decedute e 308.677 guarite. In totale sono stati esaminati 340.530 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

MARCHE

Ancora 132 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle Marche, lo fa sapere il servizio Sanità della Regione aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.997 tamponi: 1.991 nel percorso nuove diagnosi (di cui 473 nello screening con percorso antigenico) e 2.006 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,6%). I 132 positivi nel percorso nuove diagnosi sono così distribuiti sul territorio: 33 in provincia di Macerata, 19 in provincia di Ancona, 33 in provincia di Pesaro-Urbino, 12 in provincia di Fermo, 26 in provincia di Ascoli Piceno e nove fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (29 casi rilevati), contatti in setting domestico (23 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (46 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (due casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (un caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati). Per altri 20 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel percorso screening antigenico sono stati effettuati 473 test e sono stati riscontrati 20 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

ABRUZZO

Sono complessivamente 73.810 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 66 nuovi casi (di eta’ compresa tra 1 e 89 anni). I positivi con eta’ inferiore ai 19 anni sono 11, di cui 6 residenti in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2.473 (si tratta una 68enne della provincia dell’Aquila e di una 83enne della provincia di Teramo; quest’ultimo decesso è avvenuto nei giorni scorsi ed e’ stato comunicato solo oggi dalla Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65.652 dimessi/guariti (+203 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5.685 (-139 rispetto a ieri)

MOLISE

CAMPANIA

La Regione Campania ha diffuso i dati relativi all’emergenza Covid. A fronte di poco più di 18mila tamponi effettuati, sono stati scoperti 483 nuovi casi di contagio, di questi 147 sono i pazienti con sintomi e 336 gli asintomatici. Si sono registrate inoltre 1.301 guarigioni e otto decessi.

BASILICATA

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.164 tamponi molecolari: 66 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 65 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso, con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 550. Sono 79 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo quattro in terapia intensiva, una all’ospedale San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera. Con 170 nuove guarigioni (in totale 20.882), il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 4.210 a 4.105 (4.307 in isolamento domiciliare).

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 353.251 tamponi molecolari, 324.498 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 201.429 persone

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 8797 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 237 casi positivi: 49 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. Sono stati inoltre registrati 16 decessi: 2 in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce e uno in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.461.051 test, 213.261 sono i pazienti guariti e 29.675 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Quattro morti e 34 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna. Sono 56.511 i contagi complessivi accertati dall’inizio dell’emergenza e 1.453 i decessi. In totale sono stati eseguiti 1.289.720 tamponi, per un incremento di 2.552 rispetto a ieri. Sono 169 (+2) i ricoverati e 21 (-8) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.883 e i guariti sono complessivamente 41.985 (+138). Nella Citta’ Metropolitana di Cagliari sono stati rilevati 14.777 (+10) , nel Sud Sardegna 8.614 (+3), in provincia di Oristano 5.147 (+4), in quella di Nuoro 10.833 (+7) e nel Sassarese 17.126 (+10)





