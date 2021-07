Pubblicità

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 31 luglio: 6.513 nuovi casi e 16 morti. L’indice di positività scende al 2,4%

VAL D’AOSTA

TRENTINO

Nessun decesso riportato nel bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Sono 34 i nuovi casi positivi (13 identificati attraverso il test molecolare e 21 con l’antigenico). I molecolari poi confermano 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. 458 sono i tamponi molecolari effettuati e 1.672 i tamponi rapidi antigenici. Sul fronte ospedaliero i pazienti ricoverati sono 8 ( frutto di 2 nuovi ricoveri), ma nessuno nei reparti di terapia intensiva, che restano vuoti.

Dei nuovi positivi, 2 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni, 1 ha tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e nessuno più di 80.

Per quanto riguarda i vaccini si è arrivati a 567.611 dosi inoculate (di cui 238.257 seconde dosi): ai cittadini over 80 sono state somministrate 66.911 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.270 dosi e tra i 60-69 anni 103.945 dosi. Infine con le 35 di oggi, le persone guarite sono arrivate al numero di 44.669

ALTO ADIGE

Riapre la terapia intensiva in Alto Adige, che nelle ultime 24 ore è passata da zero a tre pazienti. I ricoveri nei normali reparti ospedalieri ora sono invece cinque. L’ultimo bollettino Covid dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige indica zero decessi e – per il terzo giorno consecutivo – 27 nuovi casi: 14 tramite 705 tamponi pcr e 13 analizzando 3.282 test antigenici. I nuovi guariti sono 19 e gli altoatesini in quarantena 735.

PIEMONTE

Raddoppiano nell’arco di tre giorni i ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus in Piemonte, anche se il numero dei pazienti resta ancora basso. Rispetto ai tre di mercoledì, sono sei (+1 rispetto a ieri) quelli segnalati oggi dall’Unità di crisi, che registra invece un calo dei ricoveri negli altri reparti, in tutto 69 (-3). I nuovi positivi sono 229, lo 0,9% dei 24.641 tamponi eseguiti, di cui 97 asintomatici (42,4%). Ancora fermi i decessi, ed è il diciassettesimo giorno consecutivo senza morti, i nuovi guariti sono 76. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.302 (+155), gli attualmente positivi 2.377 (+153). Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 369.855 positivi, 11.699 decessi e 355.779 guariti.

VENETO

Scende rispetto a ieri il numero dei contagi in Veneto, con 629 nuovi casi in 24 ore – totale a 436.583 – ma risale quello dei ricoverati, con 10 pazienti in più, anche se l’aumento riguarda i reparti non critici (149 posti). L’incidenza dei positivi sul totale dei tamponi effettuati (38.832) è dell’1,62%. Il bollettino regionale segnala anche un decesso, con il totale a 11.642 vittime della pandemia. Crescono anche gli attuali positivi (+189), che sono 12.116. Nelle terapie intensive situazione invariata, con 17 ricoverati.

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

TOSCANA

I nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono 641 su 15.702 test di cui 8.325 tamponi molecolari e 7.377 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,08% (9,6% sulle prime diagnosi).

Rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi è inferiore (erano 720) mentre quello dei test effettuati è maggiore (erano 13.506) di conseguenza il tasso è calato (era 5,33%). In Toscana sono stati attualmente somministrati 4.056.722 vaccini.

UMBRIA

LAZIO

MARCHE

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

Sessantasei degli 856 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi (19 di loro a Pescopagano, nel Potentino) come ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono state registrate altre nove guarigioni. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 ma nessuno è in terapia intensiva. Dal punto di vista delle vaccinazioni, ieri ne sono state effettuate 4.771: sono 353.412 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (63,9 per cento) e 252.823 quelli che hanno avuto anche la seconda (45,7 per cento).

PUGLIA

In Puglia sono stati registrati 232 casi su 11.703 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza in aumento a 1,98%. I nuovi positivi sono 60 in provincia di Bari, 42 in provincia di Taranto, 36 in provincia di Foggia, 34 in provincia di Brindisi, 32 in provincia di Lecce, 25 nella provincia Bat, 2 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Un decesso registrato per errore nei giorni scorsi in provincia di Bari è stato tolto dal database. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.897.563 test e sono 2.348 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.031 e sono 247.015 i pazienti guariti.

CALABRIA

La Calabria registra un aumento dei nuovi contagi per Covid, passati da 108 a 122, e del tasso di positività, che dal 4,66% é arrivato al 6,44. Complessivamente, le persone risultate positive, dall’inizio della pandemia, sono 70.955. I ricoveri in area medica sono aumentati di due unità, portando il totale a 64. Non si registra, invece, alcun nuovo ricovero in terapia intensiva, il cui dato resta fermo a 6. Oggi, inoltre, non c’é stato alcun decesso ed i morti restano fermi a 1.255.

Il totale dei tamponi effettuati é di 992.479, con un aumento di 1.894. Questi sono i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. Catanzaro: casi attivi 165 (4 in reparto 0 in terapia intensiva, 161 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.262 (10.118 guariti, 144 deceduti). Cosenza: casi attivi 1.497 (29 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.465 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.177 (21.601 guariti, 576 deceduti). Crotone: casi attivi 170 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.612 (6.511 guariti, 101 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 648 (23 in reparto, 1 in terapia intensiva, 624 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.174 (22.835 guariti, 339 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 47 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.585 (5.493 guariti, 92 deceduti).

SICILIA

SARDEGNA





