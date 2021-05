Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 5 maggio: 10.585 nuovi casi e 267 morti

Pubblicità

Pubblicità

Sono 10.585 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.116. Sono invece 267 le vittime in un giorno (ieri 305). Il tasso di positività è del 3,2% (ieri era al 2,9%).

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D’APRILE, EVA CSUTHI 06 Ottobre 2020

VALLE D’AOSTA

Un decesso e 12 nuovi positivi al Covid -19 in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo dei pazienti affetti da virus da inizio epidemia a 11.078. I casi positivi attuali sono 630, – 55 rispetto a ieri, di cui 37 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva, e 584 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I

guariti sono cresciuti di 66 unità rispetto a ieri arrivando a 9988 mentre i tamponi ad oggi effettuati sono 116671, di cui 25.187 processati con test antigienico rapido. In Valle d’Aosta i decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza sono 460.



TRENTINO

In Trentino nessun decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo dice bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riferisce di 63 nuovi contagi e 141 guariti.

Ieri sono stati analizzati 1.192 tamponi molecolari che hanno permesso di individuare 25 nuovi casi positivi e confermare 17 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Invece i test rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria sono stati 1.102 e da questi sono emersi 38 casi positivi. Ci sono 8 contagi fra i bambini e ragazzi. Le classi in quarantena sono attualmente 65.

Negli ospedali si abbassa a 84 il numero dei pazienti ricoverati, di cui 19 in rianimazione. I nuovi ingressi sono stati 3, a fronte di 4 dimissioni.

Infine le vaccinazioni: stamani si è arrivati a quota 196.519, compresi 42.838 richiami.



ALTO ADIGE

In Alto Adige si registrano 92 i nuovi casi di Covid-19 su 7.758 tamponi processati nella giornata di ieri. Tornano a salire i decessi. Nelle ultime 24 ore le persone morte a seguito del Coronavirus sono state tre per un totale di 1.167 vittime da inizio pandemia. Le nuove positivita’ sono 69 su 1.062 tamponi molecolari effettuati e 23 su 6.696 test antigenici. Su 212.788 persone sottoposte a tampone molecolare

47.369 sono risultate positive. Le persone trovate positive al test antigenico sono 25.730. Per quanto concerne i ricoveri, 46 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 7 quelli in terapia intensiva e 19 quelli in strutture private convenzionate. I guariti totali sono 70.746.

L’alt di Figliuolo alle Regioni: “Niente deroghe il piano si rispetta” di Giuliano Foschini , Fabio Tonacci 04 Maggio 2021

PIEMONTE

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 947 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 61 dopo test antigenico), pari al 4,7% di 20.053 tamponi eseguiti, di cui 9. 406 antigenici. Dei 947 nuovi casi, gli asintomatici sono 397 (41,9 %). I casi sono 103 di screening, 628 contatti di caso, 216 con indagine in corso, 14 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 168 in ambito scolastico e 765 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 352.932, di cui 28.464 Alessandria, 16.872 Asti, 10.895 Biella, 50.775 Cuneo, 27.161 Novara, 189.217 Torino, 13.083 Vercelli, 12.50 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.461 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.498 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 175 (- 13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1896 (- 85 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.295 I tamponi diagnostici finora processati sono 4.466.021 (+ 20.053 rispetto a ieri), di cui 1.520.130 risultati negativi. Sono 22 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi. Il totale è ora di 11.352 deceduti risultati positivi al virus, 1.537 Alessandria, 695 Asti, 420 Biella, 1.406 Cuneo, 930 Novara, 5.404 Torino, 503 Vercelli, 365 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 92 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 327.214 (+1318 rispetto a ieri), 26.05 Alessandria, 15.772 Asti, 9.919 Biella, 46.930 Cuneo, 25.319 Novara, 175.701 Torino, 12.144 Vercelli, 11.692 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.360 extraregione e 2.321 in fase di definizione.

VENETO

LOMBARDIA

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 1.557 casi di Covid-19, di cui 72 ‘debolmente positivi’, e 32 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione salgono a 33.046. I tamponi processati sono stati 50.251 (di cui 32.403 molecolari e 17.848 antigenici), con un indice di positivita’ al 3%. I guariti/dimessi sono 2.420 (totale complessivo: 731.260, di cui 3.439 dimessi e 727.821 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva calano a 519 (-6), mentre i ricoverati a 3.188 (-75). Ieri, a fronte di 39.365 tamponi effettuati, c’erano stati 1.354 contagi (3,4%) e 41 morti.

Arriva il vaccino dei ragazzi. Pfizer pronta già a giugno di Elena Dusi 04 Maggio 2021

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.324 tamponi molecolari sono stati rilevati 146 nuovi contagi con una percentuale di positivita’ dell’1,75%. Sono inoltre 2.244 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 28 casi (1,25%). I decessi registrati sono 3, i ricoveri nelle terapie intensive restano 33 mentre quelli in altri reparti scendono a 193. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.723, con la seguente suddivisione territoriale: 794 a Trieste, 1.976 a Udine, 666 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 89.669, i clinicamente guariti 5.503, mentre le persone in isolamento calano a 6.640.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 105.761 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.793 a Trieste, 50.317 a Udine, 20.618 a Pordenone, 12.853 a Gorizia e 1.180 da fuori regione.

LIGURIA

Nelle ultime 24 ore la Liguria ha compiuto oltre 15 mila vaccinazioni, esattamente 15256. E’ il dato che più colpisce tra quelli che raccontano l’ennesima giornata di lotta al coronavirus. Un altro indicatore significativo è il numero degli ospedalizzati: sono 525, 24 in meno. Tra questi ricoverati, 62 sono in terapia intensiva, come ieri. Calano anche i positivi: sono 5207, 182 in meno rispetto a lle 24 ore precedenti. I nuovi casi sono 194 per un totale da inizio pandemia di 100.327. Le nuove positività sono emerse da 7464 tamponi (4708 molecolari e 2756 antigenici rapidi). Il tasso di positività è al 2,59%, era 2,44%. Tra i nuovi contagiati 80 sono nell’area di Genova, 46 nello Spezzino, 34 nell’Imperiese, 19 nel Savonese, 12 nel Tigullio, 3 sono residenti fuori regione. I guariti sono 367. Nove i morti, tra questi anche una donna di 58 anni, le altre vittimi avevano un’età tra i 66 e 89 anni. I morti da inizio pandemia sono 4219.

In isolamento domiciliare ci sono 4177 persone, 311 in meno rispetto a ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 5269, erano 5454.

Vaccini: quelli arrivati sono706880, quelli somministrati 662995, pari al 94%. In 24 ore sono stati fatti 15256 vaccini (11985 a mRna, 3271 AstraZeneca e J&J). Hanno concluso il ciclo vaccinale 221509 persone.

EMILIA-ROMAGNA

“Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 372.817 casi di positivita’, 561 in piu’ rispetto a ieri, su un totale di 29.978 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri e’ dell’1,9 per cento”. Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull’emergenza: “Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanita’ e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza gia’ immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o piu’ anni, e le persone dai 65 anni in su. Da domani, 6 maggio, altro passo avanti con il via alle prenotazioni per i 60-64enni, i nati dal 1957 al 1961 compresi”. E ancora: “Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 1.783.315 dosi; sul totale

601.558 sono seconde dosi, e cioe’ le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. L’eta’ media dei nuovi positivi di oggi e’ 36,5 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 18.034 tamponi molecolari, per un totale di 4.469.725. A questi si aggiungono anche 11.944 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 587 in piu’ rispetto a ieri e raggiungono quota 320.778″. E infine: “Purtroppo, si registrano 17 nuovi decessi. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono cosi’ distribuiti: 9 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 15 a Parma (invariato), 25 a Reggio Emilia (-2), 29 a Modena (-1), 59 a Bologna (+1), 12 a Imola (+1), 22 a Ferrara (+1), 12 a Ravenna (-1), 7 a Forli’ (+1), 6 a Cesena (invariato) e 17 a Rimini (invariato)”.



TOSCANA

Sono 744, età media 43 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano altri 35 decessi: 21 uomini e 14 donne con un’età media di 80,8 anni. Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 230.284 i casi di positività e 6.308 i deceduti. In calo i ricoveri, oggi sono 1.447 (56 in meno rispetto a ieri), di cui 229 in terapia intensiva (-8). I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 205.040 (89% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 18.936, -3,1% rispetto a ieri.

Oggi sono stati eseguiti 15.579 tamponi molecolari e 11.221 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,8% è risultato positivo. Sono invece 8.343 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 8,9% è risultato positivo. Complessivamente, 17.489 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-544). Sono 34.098 (-637) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati

UMBRIA

Ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, ora 170, 23 meno di martedì, 24 dei quali, quattro in meno, nelle terapie intensive. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione.

Nell’ultimo giorno sono stati accertati 131 nuovi positivi al virus, 215 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi scendono a 2.727, 87 in meno nell’ultimo giorno.

Sono stati analizzati 3.376 tamponi e 4.697 test antigenici.

Il tasso di positività è quindi dell’1,6 per cento sul totale (ieri 0,97) e del 3,8 sui soli molecolari (ieri 2,9).

LAZIO

Sono 40.198 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 37.878 sono in isolamento domiciliare 2.055 sono ricoverati non in terapia intensiva, 265 sono ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri), 7.796 sono deceduti e 280.117 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.



MARCHE

Continuano a scendere i ricoveri dovuti al Covid nelle Marche anche se, ormai da qualche giorno, il numero di pazienti in terapia intensiva è più o meno stazionario. Il servizio Sanità della Regione comunica che oggi i contagi sono saliti a 98.637 (+278) di cui 89.811 dimessi/guariti (+413), 5.414 in isolamento domiciliare (-121) e 459 ricoverati (-16). I ricoveri in terapia intensiva scendono da 69 a 68: 16 a Pesaro Marche Nord (+1), 16 ad Ancona Torrette, sette a Jesi (-1), 12 all’ospedale Covid di Civitanova Marche (+1), due a Senigallia (-1), quattro a Fermo (-1), 10 a San Benedetto del Tronto e uno ad Ascoli Piceno. I pazienti nelle aree semi intensive restano 123 (49 a Marche Nord, 11 al Torrette, due a Senigallia, quattro a Jesi, nove a Macerata, 27 all’ospedale Covid di Civitanova Marche, quattro a Fermo, nove a San Benedetto del Tronto e otto ad Ascoli Piceno), mentre quelli in reparti non intensivi passano da 283 a 268 (nove a Marche Nord, 33 al Torrette, otto all’Inrca di Ancona, 16 all’Inrca di Fermo, tre a Pesaro Spdc, 22 a Jesi, 10 a Senigallia, 42 a Macerata, 14 all’ospedale Covid di Civitanova Marche, 24 a Camerino, 39 a Fermo, 15 a San Benedetto del Tronto, sei ad Ascoli Piceno e 27 alla Casa di Cura Villa Serena). Gli ospiti nelle strutture territoriali sono 154 (-16), mentre i pazienti nei Pronto soccorso, in attesa di ricovero, sono 8 (-2).

Dei 278 casi odierni 61 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 20.305, 80 ad Ancona (32.263), 55 a Pesaro Urbino (21.822), 24 a Fermo (9.855), 41 ad Ascoli Piceno (10.551) e 17 fuori regione (3.841).

I casi/contatti in isolamento domiciliare infine salgono a 12.156 (+438): 8.522 asintomatici e 3.634 sintomatici. In quarantena anche 149 operatori sanitari.



ABRUZZO

Sono 192 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4.609 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,17% dei campioni. Si registrano due decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.422. Prosegue la riduzione dei ricoveri complessivi, anche se si registra un nuovo lieve aumento delle terapie intensive.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 9 mesi e 91 anni.

Quelli con meno di 19 anni sono 51, di cui 16 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. I due decessi riguardano un 70enne della provincia di Teramo e una 49enne della provincia dell’Aquila Gli attualmente positivi sono 8.161 (-205): 335 pazienti (-14) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 30 (+4, con 6 nuovi ricoveri) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 7.796 (-195 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I

guariti sono 61.333 (+395).

Dei 71.916 casi complessivamente accertati in Abruzzo,

17.961 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+51), 18.562 in provincia di Chieti (+71), 17.862 in provincia di Pescara (+29), 16.790 in provincia di Teramo (+38) e 554 fuori regione (+2), mentre per 187 (+1) sono in corso verifiche sulla provenienza.

CAMPANIA

Continua a calare, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1447 i casi positivi su 21.827 tamponi molecolari esaminati. Ieri l’indice di positività era pari al 7,67%, oggi scende al 6,62%.

I nuovi decessi sono 38 e 2393 le persone guarite. Negli ospedali calano i ricoveri in terapia intensiva, oggi 122 mentre ieri erano 128, e calano anche quelli in degenza, oggi 1459 e ieri 1480.

Covid, in Puglia c’è la legge che consente le visite ai ricoverati in terapia intensiva. Calano i positivi 04 Maggio 2021

BASILICATA

Sale a 523 il totale dei decessi in Basilicata, per via del Covid, dall’inizio della pandemia. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 175 nuovi contagi a fronte di 1757 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore. Nella stessa giornata di ieri un altro decesso, mentre risultano guarite 118 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.053. Sono 17.351 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In lieve calo il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sceso a 168, di cui 8 in terapia intensiva.



PUGLIA

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 12 morti per covid in Puglia e su 12.351 test per l’infezione sono stati registrati 1.171 casi positivi,con una incidenza del 9,4%.

Dei nuovi casi 434 sono in provincia di Bari, 236 in provincia di Taranto, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce , 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Delle 12 vittime che portano a 6.010 il numero complessivo dei decessi. 3 vivevano in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 2.273.761 test; 186.819 sono i pazienti guariti e 46.486 sono i casi attualmente positivi, mentre i ricoverati sono al momento 1.742. Il totale dei casi positivi covid in Puglia è di 239.315.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 730.160 soggetti per un totale di 789.216 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati piu’ test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 61.511 (+284 rispetto a ieri), quelle negative 668.649″. Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull’emergenza.

SICILIA



SARDEGNA

Sono 166 i nuovi casi di positività al Coronavirus accertati in Sardegna dall’Unità di crisi regionale. I test in più eseguiti sono 3.564, 5 i decessi. Cala il numero dei pazienti ricoverati, 338 (-16), mentre sono 46 (-1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.863 e i guariti in più 359. Dei 55.146 casi positivi complessivamente accertati, 14.442 (+34) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.334 (+20) nel Sud Sardegna, 4.897 (+31) a Oristano, 10.691 (+12) a Nuoro, 16.782 (+69) a Sassari





Go to Source

Tweet Share Pinterest