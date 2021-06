Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 7 giugno: 1.273 casi e 65 decessi

Pubblicità

Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 1.273 casi e 65 decessi. Scendono quindi i nuovi positivi rispetto a ieri ma soprattutto rispetto ai 1.820 di lunedì scorso.

Si tratta del dato più basso addirittura dal 15 settembre 2020, quando si era alla vigilia dell’impennata che avrebbe portato alla seconda ondata.

I tamponi sono in netto calo come ogni lunedì, 84.567 (65 mila meno di ieri), ma il tasso di positività rimane stabile all’1,5%.

I decessi sono 65 (ieri 51), per un totale di 126.588 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 15 in meno (ieri -14) con 25 ingressi del giorno, e calano a 759, mentre i ricoveri ordinari sono 53 in meno (ieri -230), 4.910 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore in valle d’aosta sono stati rilevati tre nuovi casi positivi al covid-19 a fronte di 31 persone sottoposte a tampone molecolare. Non ci sono stati nuovi decessi. I casi positivi attuali sono 151, due più di ieri, con un nuovo aumento dopo giorni di flessione.

TRENTINO

Nessun decesso per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore e solo 4 casi positivi (nessuno fra agli over 60 ), a fronte di oltre 400 tamponi analizzati. Lo dice il bollettino quotidiano dell’Azienda sanitaria provinciale.



ALTO ADIGE

In Alto Adige si registra un altro decesso a causa del Covid-19. Lo riferisce l’Azienda sanitaria provinciale evidenziando che il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è di 1.178. Sono solo 3 i nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. Come tutti i fine settimana, il numero dei test è alquanto contenuto.



PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 100 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 7 dopo test antigenico), pari allo 0.9% di 11.498 tamponi eseguiti. Il totale dei casi positivi diventa quindi 365.529. I decessi odierni sono 6, con il totale ora pari a 11.660 deceduti. I pazienti guariti sono complessivamente 350.230 (+268 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 64 (+1 rispetto a ieri), non in terapia intensiva 461 (invariato rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.114 mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 5.061.729 (+11.498 rispetto a ieri), di cui 1.666.742 risultati negativi.

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 908 tamponi molecolari sono stati rilevati 6 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,66%. Sono inoltre 462 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,87). Nella giornata odierna non si registra alcun decesso. Inoltre, i ricoveri nelle terapie intensive sono 2 mentre quelli negli altri reparti risultano essere 28.

VENETO

Ancora in calo l’epidemiaádi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore si è registrato un solo decesso e 38 nuovi positivi al virus, pari allo 0,82% sui 4.681 tamponi fatti. Lo riferisce il bollettino della Regione.



LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 155 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, individuati sulla base di 7.291 tamponi, un numero più basso del solito come abitualmente avviene nei festivi. Si contano ancora tre morti: una donna di 82 anni a Bologna e due donne, di 87 e 92 anni, a Ferrara. Dei nuovi positivi 63 sono asintomatici e l’età media è di 35,5 anni I casi attivi scendono a 10.963, il 95,6% dei quali in isolamento domiciliare. I ricoverati in terapia intensiva sono due in più di ieri (72 in totale), mentre calano quelli negli altri reparti Covid che sono 404 (-6).

TOSCANA

In Toscana sono 160 i nuovi casi di

positività al Coronavirus che portano a 242.569 il totale registrato dall’inizio della pandemia. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 229.981 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.994 tamponi molecolari e 1.433 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 2.638 i soggetti testati oggi di cui il 6,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.824, -2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 386 (2 in più rispetto a ieri), di cui 88 in terapia intensiva (5 in meno). Si registrano 6 nuovi decessi.

UMBRIA

Nell’ultimo giorno sono stati registrati sei nuovi positivi (come lunedì della passata settimana) e 25 guariti. Nessun morto invece a causa del virus. Gli attualmente positivi scendono ora a 1.214, 19 in meno rispetto a domenica.



LAZIO

Sono 11.027 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 686 ricoverati, 124 in terapia intensiva e 10.217 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 324.183, i morti 8.223 su un totale di 343.437 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.



MARCHE

Sono appena 20 i nuovi contagi rilevati nelle Marche a causa del covid-19, lo fa sapere il servizio sanità della regione comunicando che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.006 Tamponi: 476 nel percorso nuove diagnosi (358 tamponi molecolari e 118 nello screening con percorso antigenico) e 530 nel percorso guariti.

ABRUZZO

Sono complessivamente 74289 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 13 nuovi casi (di età compresa tra 12 e 74 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 2.

MOLISE

Il Molise comincia oggi la sua seconda settimana in zona bianca. Nell’ultima settimana nessuna vittima in regione e nessun ricovero in terapia intensiva con il reparto vuoto da alcuni giorni. I nuovi positivi sono stati appena 24 su 2.351 tamponi processati con un tasso di positività che scende all’1 per cento (nella settimana precedente i contagiati erano stati 35 e il tasso era all’1,2). Gli attualmente positivi sono ora 94 (39 in meno rispetto a lunedì scorso), i ricoverati in ospedale restano 6 (erano 11 lunedì scorso).

CAMPANIA

BASILICATA

In Basilicata negli ultimi due giorni sono stati processati 734 tamponi molecolari: 31 sono risultati positivi al covid-19. Nelle due stesse giornate sono state registrate 124 guarigioni. Lo ha reso noto la task force regionale.



PUGLIA

Come ogni lunedì è in forte diminuzione oggi in Puglia il numero dei nuovi casi di Covid 19 a fronte, tuttavia, di un numero di test non trascurabile, seppure in flessione. Sostanzialmente stabili e a quote basse i decessi. Crescono lentamente i guariti e allo stesso ritmo calano gli attuali positivi e i ricoverati. Su 3.454 tamponi per l’infezione da coronavirus sono stati rilevati 56 contagi. Ieri i casi erano 139 su 4.699 test. Sono stati registrati 4 decessi. Ieri i morti erano tre. In tutto hanno perso la vita 6.545 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.533.789 test. Sono 226.354 i pazienti guariti mentre ieri erano 226.011 (+343). I casi attualmente positivi sono 18.539 mentre ieri erano 18.830

(-291). I pazienti ricoverati sono 431 mentre ieri erano 444 (-13). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 251.438 così suddivisi

CALABRIA

Sono 39 i positivi oggi in Calabria, a fronte di 1.365 Tamponi esaminati. Rispetto a ieri il numero delle persone risultate positive è salito a 67.697, Al momento in cura presso le strutture ospedaliere e in isolamento controllato vi sono 8.835 Persone. Sono 204 i pazienti ricoverati in ospedale di questi 15 in terapia intensiva. I decessi sono 1.192, Le persone guarite sono salite a 57.670.

SICILIA

SARDEGNA

Sono 56.886 casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 9 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.320.784 tamponi, per un incremento complessivo di 2.941 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre nuovi decessi (1.476 in tutto).







