Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 7maggio: 10.554 nuovi casi e 207 morti

Pubblicità

Pubblicità

Sono 10.554 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.807. Sono invece 207 le vittime in un giorno (ieri 258). Il tasso di positività è del 3,2% (ieri era al 3,6%).

In Lombardia 1.759 casi, in Campania 1.382 e nel Lazio 1.063.

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta sono stati rilevati 51 nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 219 persone sottoposte a tampone. Il numero complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia è sempre 461. E’ quanto emerge dal Bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell’Usl. I contagiati attuali sono 630, 20 in più di ieri. I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono 36, di cui nove in terapia intensiva. I

guariti sono 31

TRENTINO

Quarto giorno consecutivo con zero decessi in Trentino. Continua a migliorare la situazione negli ospedali dove i ricoverati Covid scendono a 79 (4 in meno rispetto a ieri) di cui 18 in rianimazione. I nuovi ricoveri ieri sono stati 3 e le dimissioni sono state più del doppio (7). Nel rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono 60 i positivi ai tamponi molecolari (su 1.428 test) e 30 quelli all’antigenico (su 1.087 tamponi rapidi). I molecolari hanno confermato inoltre 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Tra i nuovi contagiati ci sono 27 tra bambini e ragazzi: 5 hanno tra 0-2 anni, 11 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 4 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 58. Sono 9 casi positivi in fascia 60-69 anni, 3 tra 70-79 anni e nessun ultra ottantenne.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 207.433 (sono più di 6000 somministrazioni rispetto a ieri). In questa cifra rientrano 44.007 richiami e le dosi riservate a ultra ottantenni (56.794 dosi) a ultra settantenni (44.966 dosi) e a chi ha fra i 60 ed i 69 anni (44.159 dosi).

Monitoraggio, l’Rt sale leggermente (è 0,89) ma restano solo 3 Regioni in arancione di Michele Bocci 07 Maggio 2021

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 72 i nuovi casi di Covid-19 su 8.168 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessuna persona è deceduta nelle ultime 24 ore a seguito del coronavirus: il dato complessivo resta, quindi, fermo a 1.167 vittime da inizio pandemia. Le nuove positivita’ sono 50 su 839 tamponi molecolari esaminati e 22 su 7.329 test antigenici effettuati. Su 213.151 persone sottoposte a tampone molecolare 47.449 sono risultate positive. Le persone trovate positive al test antigenico sono 25.768. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 34, quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 6 e 18 quelli nelle strutture private convenzionate. I guariti totali sono 70.871.

VENETO

PIEMONTE

Sono 867 i casi positivi al Covid riportati oggi dal bollettino dell’Unità di crisi della Regione Piemonte. Il tasso è del 3,3% rispetto ai 26.318 tamponi processati, di cui 17.274 antigenici; la quota di asintomatici è del 39,8%.

Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sempre 162, mentre negli altri reparti c’è stato un calo di 56 pazienti, che porta il totale a 1.764. I

morti sono 14 (di cui 2 registrati oggi) Le persone in isolamento domiciliare 11.936, i guariti +1.048, gli attualmente positivi 13.862

Vaccini, vacanze, compleanni ed eventi: ecco le Faq di Repubblica di Viola Giannoli , Alessandra Ziniti 07 Maggio 2021

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.055 tamponi molecolari sono stati rilevati 64 nuovi contagi con una percentuale di positivita’ del 1,27%. Sono inoltre 2.423 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 22 casi (0,91%). I decessi registrati sono 3, ai quali se ne aggiungono 3 pregressi, mentre i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 28 e si riducono anche quelli in altri reparti che risultano essere 175. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.732, con la seguente suddivisione territoriale: 795 a Trieste, 1.983 a Udine, 667 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.054, i clinicamente guariti 5.534, mentre le persone in isolamento oggi scendono a 6.404. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 105.927 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.856 a Trieste, 50.360 a Udine, 20.660 a Pordenone, 12.866 a Gorizia e 1.185 da fuori regione. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani non e’ stato rilevato alcun caso di positivita’ tra le persone ospitate nelle strutture regionali e non risultano esserci stati contagi tra gli operatori sanitari all’interno delle stesse strutture. Allo stesso modo non sono stati rilevati contagi nemmeno all’intero del Sistema sanitario regionale (Ssr). Per quel che riguarda i rientri dall’estero si rileva, invece, la positivita’ di una persona arrivata dalla Bulgaria.

LIGURIA

Sono 133 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 6.133 tamponi. Il tasso di positivita’ torna a calare al 2,18%, che diventa il 3,9% per i soli tamponi molecolari. Nell’area metropolitana di Genova rilevati 63 nuovi casi, di cui 59 in Asl 3 e quattro in Asl 4 chiavarese, altri 24 sia nell’imperiese che nello spezzino, 22 in provincia di Savona. Da inizio pandemia, i casi riscontrati in regione salgono a 100.661, a fronte di 1.213.221 tamponi molecolari, a cui dal 14 gennaio si sono aggiunti 271.858 test rapidi antigenici.

Nove le nuove vittime, che fanno crescere il bilancio a 4.236.

Continua a calare la presenza di contagiati sul territorio, ormai scesi sotto quota cinquemila: 106 in meno rispetto a ieri, ne restano 4.984. Prosegue anche l’allentamento della pressione sugli ospedali: 27 ricoverati in meno nel giro di 24 ore, ne restano 469. Di questi, 54 sono in terapia intensiva, tre in meno. Confermata anche la riduzione delle persone in isolamento domiciliare, 237 in meno, ne restano 3.812, e quella dei soggetti in sorveglianza attiva, 273 in meno, ne restano 4.969. Registrati 230 nuovi guariti, con il totale da inizio pandemia che sale a 91.441.

Sul fronte della campagna vaccinale, nelle ultime 24 ore sono state effettuate 13.771 iniezioni, che portano il totale a 692.662, pari al 90,7% delle 763.700 dosi fin qui consegnate. I liguri che hanno completato il ciclo vaccinale salgono a 239.010.

EMILIA-ROMAGNA

Respirano gli ospedali dell’Emilia-Romagna per i ricoveri di pazienti Covid: le terapie intensive sono scese sotto 200 (195 persone, 9 in meno rispetto a ieri), mentre nei reparti Covid ci sono 1.416 pazienti (50 in meno). I nuovi casi di oggi sono 871, sulla base di 29.543 tamponi, età media 38 anni. In regione altre 16 vittime, fra cui tre sessantenni. È quanto emerge dal bollettino della Regione.

La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 197 nuovi casi più 9 di Imola, Modena (174), Parma (109) e Reggio Emilia (103).

I malati effettivi a oggi sono 39.636 (+126 rispetto a ieri), quasi il 96% in isolamento a casa.

Quanto ai vaccini, alle 15 risultano somministrate complessivamente 1.855.192 dosi; sul totale, 629.319 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

TOSCANA

In Toscana sono 231.860 i casi di positività al Coronavirus, 715 in più rispetto a ieri (681 confermati con tampone molecolare e 34 da test rapido antigenico). I nuovi casi – ertà media 41 anni – sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 12.716 tamponi molecolari e 14.347 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,6% è risultato positivo mentre per le prime diagnoni il tasso è pari al 7,5%. Purtroppo si registrano altri 11 nuovi decessi – 7 uomini e 4 donne con un’età media di 81,5 anni – che portano il totale a 6.352. Deciso calo dei ricoverati che scendono sotto 1.400: oggi sono per la precisione 1.366, 49 in meno rispetto a ieri, di cui 220 in terapia intensiva, 5 in meno. Questi i dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 207.361 (89,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 18.147, -2,8% rispetto a ieri. Complessivamente, 16.781 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (472 in meno rispetto a ieri, meno 2,7%). Sono 33.234 (439 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province Firenze registra 202 casi in più rispetto a ieri, Prato 95, Pistoia 81, Massa Carrara 18, Lucca 53, Pisa 50, Livorno 48, Arezzo 106, Siena 36, Grosseto 26.

UMBRIA

Sono 99, come ieri, i nuovi positivi al Covid accertati nell’ultimo giorno in Umbria secondo quanto riporta il sito della Regione. Segnalati poi 137 guariti e un altro morto. Gli attualmente positivi sono ora 2.645, 39 meno di ieri.

Sono stati analizzati 2.525 tamponi, con un tasso di positività del 3,9 per cento (ieri 4 per cento).

Ancora in discesa i ricoverati in ospedale, 159, tre meno di ieri nei reparti ordinari, e 20, due in meno, nelle terapie intensive

Monitoraggio, l’Rt sale leggermente (è 0,89) ma restano solo 3 Regioni in arancione di Michele Bocci 07 Maggio 2021

MOLISE

LAZIO

“Oggi nel Lazio, su oltre 15mila tamponi e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 36mila test, si registrano 1.063 casi positivi, 17 decessi e 1.277 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità , Alessio D’Amato, aggiungendo che c’e’ “un lieve aumento del valore RT ma la valutazione del rischio e’ bassa. Inoltre va rivisti il peso del coefficiente RT o presto tutta Italia andrà in arancione nonostante incidenza in calo”. A Roma i nuovi casi sono 520. Nella Asl Roma 1 sono 150 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 275 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 95 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 60 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 87 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 110 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due decessi con patologie.

MARCHE

Nell’ultima giornata 314 positivi al coronavirus nelle Marche sulla base di 2.508 nuove diagnosi con un rapporto positivi/testati del 12,5%. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Il numero più alto di casi si registra in provincia di Pesaro Urbino (145); seguono Ancona (47), Macerata (46), Ascoli Piceno (44), Fermo (18) e 14 fuori regione). Nel Percorso Screening Antigenico 631 test e 29 casi (da sottoporre a tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati “pari al 5%”.

Nelle ultime 24 ore “testati 4.466 tamponi: 2.508 nel percorso nuove diagnosi (di cui 631 nello screening con percorso Antigenico) e 1958 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,5%)”. Tra i 314 positivi 51 persone con sintomi; i casi comprendono contatti in setting domestico (75), contatti stretti di casi positivi (88), contatti in setting lavorativo (11), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (22). Per altri 66 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

ABRUZZO

Nelle ultime 24 ore in Abruzzo si registrano 196 nuovi casi positivi al Covid 19. Dato che porta a 72.286 il numero complessivo di contagi registrati dall’inizio dell’emergenza. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 52, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 21 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 2428 (di eta’ compresa tra 79 e 95 anni, 3 in provincia di Teramo, 1 in provincia dell’Aquila e 2 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 4 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 61.947 dimessi/guariti (+441 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7.911 (-251 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1039715 tamponi molecolari (+4.734 rispetto a ieri) e 424.233 test antigenici (+2.367 rispetto a ieri). Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2,8 per cento. 307 pazienti (-13 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 27 (-2 rispetto a ieri con nessun nuovo ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 7.577 (-236 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 18.055 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+48 rispetto a ieri), 18.724 in provincia di Chieti (+82), 17.897 in provincia di Pescara (+33), 16.869 in provincia di Teramo (+34), 556 fuori regione (invariato) e 185 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CAMPANIA

Sono 1.382 i nuovi positivi al covid-19 registrati in Campania su 18.779 tamponi molecolari effettuati, i casi si dividono in 904 asintomatici e 478 con sintomi. A fornire il dato e’ l’Unita’ di crisi della Regione che, nel consueto bollettino pomeridiano, segnala anche la somministrazione di 7.774 tamponi antigenici. Nel report anche il numero dei guariti 2.177, e quello dei deceduti, 43, di questi 21 nelle ultime 48 ore.

Da inizio emergenza sanitaria le morti da coronavirus sono state 6.591, le guarigioni 308.632.

Sul fronte posti letto si registrano 121 degenti in terapia intensiva (la disponibilita’ e’ di 656 unita’) e 1.406 in area non critica. In questo caso la disponibilita’, tra posti letto covid e offerta privata, e’ pari a 3.160.

Tutti i dati riportati nel bollettino sono riferibili alle 23:59 di ieri, giovedi’ 6 aprile.

BASILICATA

In Basilicata (che da lunedì 10 maggio dovrebbe lasciare la zona arancione e passare in quella gialla) ieri sono stati analizzati 1.366 tamponi molecolari:

120, tutti di persone residenti in regione, sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri due decessi (uno di una persona residente in regione) con il totale delle vittime lucane salito quindi a 525.

Sono 157 (sette in meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo dieci (come ieri) in terapia intensiva, quattro all’ospedale San Carlo di Potenza e sei al Madonna delle Grazie di Matera. Con 109 nuove guarigioni (in totale 17.668), il numero dei lucani attualmente positivi è salito da 5.961 a 5.971 (5.814 in isolamento domiciliare).

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 332.051 tamponi molecolari, 304.684 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 192.334 persone.

PUGLIA

Ancora giù i positivi in Puglia. E anche i ricoverati: ancora un numero consistente ma con cifre che non si registravano da quasi due mesi. Sono 870 i nuovi casi di infezione da covid-19, a fronte di 11.686 test effettuati, secondo i dati diffusi nel bollettino del 7 maggio. I nuovi tamponi positivi rispetto a tutti quelli effettuati – compresi quelli di controllo – rappresentano il 7,44 per cento, 2 punti e mezzo in meno rispetto alla percentuale della scorsa settimana.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 737.084 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 797.509. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 62.304 (+450 rispetto a ieri), quelle negative 674.780. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Calabria.

Covid e gravidanza, parla il ginecologo: “Troppe future mamme in terapia intensiva, fate vaccinare anche loro” di Maria Novella De Luca 07 Maggio 2021

SICILIA

SARDEGNA

Sono 164 i nuovi casi di Covid diagnosticati in Sardegna, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unita’ di crisi regionale, che segnala anche altri 4 decessi, dato che porta a 1.409 il bilancio totale delle vittime. I casi rilevati dall’inizio dell’emergenza salgono, invece, a 55.438.

In totale sono stati eseguiti 1.208.702 tamponi, per un incremento complessivo di 3.455 test rispetto al dato precedente. Sono 311 (-8) le persone ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 40 (-1) i pazienti in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 15.414 e i guariti sono 38.255 (+390), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono 9.

Ecco la distribuzione territoriale dei casi accertati finora in Sardegna: 14.503 (+26) sono stati rilevati nella Citta’ Metropolitana di Cagliari, 8.382 (+26) nel Sud Sardegna, 4.968 (+42) a Oristano, 10.709 (+13) a Nuoro, 16.876 (+57) a Sassari.





Go to Source

Tweet Share Pinterest