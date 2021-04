Coronavirus, la parabola della Sardegna che punta all’estate Covid free: dal primato della zona bianca all’ingresso in rosso

Pubblicità

CAGLIARI – Triplo salto in poco più di un mese per l’isola che punta (ancora) all’estate Covid-free. Dal primato nazionale della zona bianca – con restrizioni minime – ottenuto a inizio marzo e per tre settimane, alla zona rossa ormai imminente dal prossimo lunedì 11 aprile. In mezzo per la Sardegna lo status arancione, poi un successivo peggioramento della diffusione della pandemia: ora l’indice di trasmissibilità Rt supera la soglia dell’1,25 accompagnato da focolai nei paesi dell’interno. Sedici quelli in lockdown da nord a sud e fioccano, ogni giorno, le ordinanze dei sindaci che chiudono intere scuole.

Sardegna bianca, il colore della libertà: viaggio nell'isola della vita come era prima di Maurizio Crosetti 14 Marzo 2021

Nuoro è passata all’arancione rafforzato, già a un passo dalle restrizioni totali. Aumentano i ricoveri e ancora una volta si convertono i reparti ospedalieri in Covid: succede a Cagliari e a Sassari. Anche se, secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, le occupazioni dei posti letto sono sotto controllo: pari al 19 per cento per i ricoveri ordinari e al 23 per cento delle terapie intensive (le soglie sono rispettivamente al 30 e al 40 per cento). La variante inglese è predominante, ed è stata anche individuata dai ricercatori dell’Azienda ospedaliera di Cagliari la mutazione A.27, la prima volta in Italia. Il balzo evidenziato da Gimbe nell’ultima settimana è notevole: 983 i casi su 100 mila abitanti. Un aumento del 55,7 per cento in totale controtendenza rispetto all’andamento nazionale, in calo dell’11 per cento. È la variazione percentuale peggiore, vicina solo a quella della Sicilia.

Turismo, piccole isole covid-free. Garavaglia: "Possiamo farlo". I governatori di Sardegna e Sicilia chiedono a Draghi l'immunizzazione 08 Aprile 2021

E proprio dai presidenti di Regione delle due isole maggiori, Christian Solinas e Nello Musumeci è partito ieri un appello al governo Draghi. Subito immunizzazione, sulla scia del modello Grecia, perché: “La nostra condizione di insularità, che limita i punti d’accesso a porti e aeroporti, rende più semplice il controllo sanitario”. Un concetto ricorrente da circa un anno che si scontra con le difficoltà operative e tante polemiche. Quella delle seconde case (con arrivo vincolato a residenti o per necessità) e degli arrivi con obbligo di test negativo (già fatto o da fare sul posto). Un banco di prova con accessi ridotti nei porti e aeroporti con chi riesce a fuggire, altri che arrivano con prescrizioni mediche che citano “la iodio terapia”.

Colori delle Regioni, l'Italia verso l'arancione solo quattro in rosso. Rt a 0,92 di Michele Bocci 09 Aprile 2021

A controllare moduli e certificati sono stati dirottati anche gli agenti del Corpo Forestale. Ma non è bastato. C’è chi difende comunque la zona bianca con coprifuoco allentato e ristoranti aperti la sera ma con palestre, cinema e teatri sempre sbarrati. E c’è chi, come Sergio Babudieri – primario di Malattie infettive a Sassari, intervistato da La Nuova Sardegna, attacca le libertà e lo stretto contatto delle piccole comunità, ancora una volta i piccoli paesi. Soprattutto da lì arrivano i nuovi pazienti da ricoverare.

Intanto, il ministro leghista Massimo Garavaglia supporta l’idea – al centro di battaglie, anche legali – del passaporto sanitario, sostenuta da Solinas già dallo scorso anno prima del caso sulle discoteche aperte ad agosto. Il 2 giugno, tra meno di due mesi, la data auspicata per l’avvio della stagione. Per l’immunizzazione totale la strada è lunga, nonostante i buoni propositi ribaditi durante la visita del commissario all’emergenza Figliolo: la Sardegna è penultima, dietro la Calabria, per dosi somministrate su quelle ricevute (sfiora il 72 per cento) con circa 290 mila somministrazioni. Da un lato ritardi e disagi per anziani e fragili, dall’altro inchieste giudiziarie su eventuali favoritismi per parenti e amici di sanitari. Succede a Oristano, l’ipotesi è abuso d’ufficio. Si indaga su dosi inoculate a chi non ne aveva diritto e probabilmente catalogate in “Altro”: il dato segnala 52.583 somministrazioni. Più del doppio di quelle del personale scolastico.





