Coronavirus, lavoratori dello spettacolo occupano il Globe Theatre di Roma: “Ripartire in sicurezza”

Occupato da una cinquantina di lavoratori del mondo dello spettacolo il Globe Theatre di Roma. “Il nostro non è un gesto che vuole rivendicare l’apertura dei teatri, ma un’azione pacifica con cui invitiamo la politica a ripensare a come far ripartire gli spazi della cultura, insieme ai lavoratori”, spiega Riccardo Pieretti, portavoce della rete di lavoratori del mondo dello spettacolo “Lavorat_” che nella prima mattinata è entrata con striscioni e cartelloni nel teatro di Villa Borghese. “Siamo dentro”, dicono già dalle primissime ore della giornata.

“Siamo in ottimi rapporti con la vigilanza e la nostra è un’azione dimostrativa – precisano – proprio in un luogo, come il teatro elisabettiano, che all’epoca shakespeariana era proprio come una agorà pubblica”. Partendo dalla crisi pandemica e dalla volontà di aprire un dialogo con la politica, “affinché chi ci governa parli direttamente coi lavoratori e le lavoratrici”, i manifestanti allargano la protesta ad altre tematiche: “Estendiamo il discorso e apriamo un dibattito sul precariato, sulla necessità di un reddito di continuità che tuteli i lavori discontinui, sui contratti nazionali del lavoro, sul ripensare alla redistribuzione dei fondi che vengono investiti sulla cultura, ma anche sul sessismo e sull’omolesbotransfobia”.

Giulia, un’altra attivista, prende spunto da Gigi Proietti (venuto a mancare di recente) per dire la sua: “A chi durante le interviste gli chiede come faceva a coniugare cultura alta e bassa, rispondeva sempre che la cultura non è né alta, né bassa, ma è popolare perché è fatta di relazioni. Traslando questo concetto la relazione esiste solo se vengono tutelati lavoratrici e lavoratori del settore e chi di questo mestiere fruisce, come il pubblico: se non esiste la tutela di queste due categorie e di questa relazione non esiste lo spettacolo”.





