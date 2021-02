Coronavirus, “Lockdown inutile, meglio fare come la Svezia”. Lo studio di Stanford che dà ragione a Vaia

Pubblicità

Non solo lockdown. Alla presa di posizione del direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che nelle ultime ore si è detto contrario ad una nuova chiusura generalizzata, si aggiungono anche i risultati di uno studio aggiornato il 5 febbraio scorso da quattro eminenti professori dell’Università di Stanford, in California.

La ricerca scientifica, dal titolo “Assessing mandatory stay-at-home and business closure effects on the spread of Covid-19”, si interroga sull’efficacia delle misure più radicali di contrasto alla pandemia, quindi l’isolamento casalingo e la chiusura di tutte le attività commerciali, e arriva ad una risposta che ribalta la convinzione generale, spiegando che il lockdown non è la soluzione più sicura e più efficace.

Gli studiosi di Stanford, guidati dal professore John P.A. Ioannidis e impegnati nel dipartimento di medicina, di scienze biomediche, epidemiologia e statistica, confrontano i risultati delle politiche più restrittive adottate da Italia, Francia, Germania, Iran, Stati Uniti, Olanda e Spagna, con quelle più moderate della Svezia e della Corea del Sud.

Mentre infatti il primo gruppo di paesi ha scelto nella primavera del 2020 la strada del lockdown totale, Svezia e Corea del Sud hanno preferito le cosiddette “less restrictive non-pharmaceutical interventions“, quindi gli interventi non farmacologici meno radicali. Partendo da queste due categorie, gli studiosi hanno confrontato l’andamento degli indici di contagio scoprendo che tanto la Corea del Sud quanto la Svezia hanno ottenuto risultati migliori degli altri paesi senza dover cedere all’obbligo della chiusura totale.

Da qui la conclusione dello studio che spiega: “Mentre alcuni benefici residuali non possono essere esclusi, non risultano evidenti benefici per quei paesi che hanno scelto le politiche più restrittive. La stessa riduzione dei casi di contagio può infatti essere raggiunta attraverso interventi meno restrittivi”.

Il risultato della ricerca americana cade in questi giorni sul dibattito italiano, dopo che anche la Germania ha annunciato l’intenzione di prolungare il lockdown fino al prossimo 7 marzo. E una nuova chiave di lettura arriva da Americo Cicchetti, professore alla Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore di Altems, l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari. “Non sono convinto – spiega Cicchetti – che possiamo confrontare la risposta della Svezia e della Corea del Sud con quella italiana. In questi due paesi i sistemi di tracciamento hanno funzionato benissimo e con tutta probabilità è stato grazie a questi sistemi che non hanno avuto bisogno di ricorrere al lockdown. In Italia è evidente a tutti il fallimento tanto della app Immuni quanto degli altri strumenti di tracciamento. Al nostro paese rimangono quindi poche armi per difendersi dalla diffusione della pandemia, soprattutto delle sue forme più contagiose come la variante inglese”.





