Coronavirus, Moratti: “Riaprire teatri e cinema”. Fontana al governo: “Ristoranti fino alle 22”

Pubblicità

Pubblicità

Un pezzo per volta, Regione Lombardia chiede al governo di riaprire se non tutto, tanto. Prima i ristoranti fino alle 22 e adesso anche i teatri e i cinema, oltre ai musei nel fine settimana. Questa richiesta arriva dalla vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti con con l’assessore alla Cultura Stefano Bruno Galli.

“Teatri e cinema, insieme con i musei il sabato e la domenica – è l’affondo di Moratti e Galli – possono e anzi devono essere riaperti, pur con tutte le misure di prevenzione che garantiscano un distanziamento in totale sicurezza, e nel rispetto del coprifuoco fissato per le ore 22, alla luce dei dati dell’andamento epidemiologico e della necessità di scongiurare la crisi del settore dello spettacolo e dell’intrattenimento, ma anche soprattutto a tutela del valore della cultura”.

Vaccino anti-Covid in Lombardia, Moratti: “Precedenza ai tassisti dopo gli over 80, più esposti a rischio contagio” 05 Febbraio 2021

Fontana al governo: “Ristoranti aperti con servizio al tavolo fino alle 22”

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, hanno inviato una lettera formale al governo nella quale chiedono che i ristoranti e le attività assimilabili possano svolgere la loro attività fino alle ore 22. Per i vertici di Regione Lombardia è “importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto” e ciò in relazione “alla situazione di estrema emergenza in cui versa un’intera categoria”.

La richiesta di Fontana e Guidesi al governo avviene alla luce dei dati dell’andamento epidemiologico, della campagna vaccinale ormai entrata nel vivo, nonché della necessità di scongiurare la crisi del settore dei pubblici esercizi. Il presidente e l’assessore di Regione Lombardia chiedono infine al governo di “intraprendere ogni utile azione affinché sia concessa al mondo della ristorazione questa ulteriore facoltà, nel rispetto, ovviamente, delle misure di contrasto e contenimento dell’epidemia”.

Vaccino anti-Covid in Lombardia, Moratti: “Precedenza ai tassisti dopo gli over 80, più esposti a rischio contagio” 05 Febbraio 2021

Ristoranti aperti fino alle 22: Sileri dice sì, Cts contrario

“Lo sostengo da molti mesi, credo che i ristoranti possano essere riaperti, in zona gialla, in sicurezza e con controlli rigidi fino alle 22”. Così ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervistato da Radio Popolare. “Sicuramente per le zone gialle – ha aggiunto – credo che l’indirizzo sarà quello di tenere aperti i ristoranti alla sera”. Ma il Comitato tecnico scientifico frena sulla possibilità di riaprire bar e ristoranti fino alle 22. “Una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l’efficacia nella mitigazione del rischio”, ha risposto il Cts alla richiesta arrivata dal ministero dello Sviluppo economico sulla riapertura dei pubblici esercizi. “Circa la previsione di rimodulazione delle misure previste nelle diverse fasce di rischio”, hanno sottolineato gli esperti, “si rimanda alle valutazioni del decisore politico”. In ogni caso, sempre relativamente ai rischi, “andrebbero considerate le diverse tipologie dei pubblici esercizi, distinguendo” tra ristoranti e bar.





Go to Source

Tweet Share Pinterest