Coronavirus nel mondo: a Mosca mai così tanti morti in 24 ore dall’inizio della pandemia

È salito ad oltre 850 il numero degli studenti spagnoli risultati positivi al Covid dopo viaggi di vacanza a Maiorca. Lo riferiscono i media spagnoli citando i dati forniti dalla comunità autonome. Migliaia gli studenti sono costretti alla quarantena dopo essersi trovati in contatto con persone contagiate. La Comunità di Madrid è la più colpita con 363 studenti contagiati e altri 3mila esposti al mega focolaio e costretti quindi alla quarantena.

Contagi nelle ultime due settimane legati ai viaggi a Maiorca sono stati confermati anche nelle Comunità Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Galizia, Catalogna, Paesi Baschi e Aragona. I focolai hanno avuto origine in un concerto reggaeton nella Plaza de Toros a Palma di Maiorca e in diverse feste in barche e hotel. Le autorità dell’isola delle Baleari hanno annunciato un’inchiesta per appurare se una serie di hotel e locali a Palma abbiano seguito le misure anti-Covid. In Spagna la mascherina non è più obbligatoria negli spazi all’aperto, ma solo se è possibile mantenere il distanziamento sociale.

Maiorca si prepara a ricevere da mercoledì prossimo un’ondata di turisti britannici dopo che Londra l’ha inserita nella lista verde delle destinazioni.

Mosca mai così male

Una ragazza con la mascherina nella metro di Mosca (ansa)

La città di Mosca ha registrato oggi un numero record di decessi per coronavirus. Sono stati 144 nelle ultime 24 ore, il peggior bilancio dall’inizio della pandemia. Sabato era stata San Pietroburgo a toccare il suo record, 107 morti. È il segno che la situazione in Russia sta rapidamente peggiorando a causa della variante Delta e del basso numero di vaccinazioni. Nelle ultime 24 ore sono stati 20.538 i nuovi casi di contagi in tutto il Paese, e 599 i morti.

Australia, a Sydney altri 30 nuovi casi nonostante il lockdown

Lo Stato australiano del Nuovo Galles del Sud ha registrato 30 nuovi casi di coronavirus nel secondo giorno del nuovo lockdown di due settimane della capitale Sydney: lo riporta la Bbc. Il bilancio delle infezioni provocate della variante Delta del virus sale così a 110, ma la premier dello Stato, Gladys Berejiklian, è convinta che i casi aumenteranno ulteriormente nei prossimi giorni. “Dato l’elevato tasso di contagio di questo ceppo del virus ci aspettiamo che nei prossimi giorni il numero dei casi probabilmente aumenterà anche oltre il livello che abbiamo visto oggi perchè stiamo vedendo che le persone in isolamento sfortunatamente avevano già contagiato tutte le persone con le quali erano entrate in contatto nelle loro abitazioni”, ha detto la premier. Come è noto, dopo aver decretato venerdì scorso le restrizioni per quattro distretti del centro della città, le autorità di Sydney avevano deciso di estendere per due settimane il provvedimento a tutta la metropoli più grande d’Australia (con oltre cinque milioni di abitanti).

Asia, nuove restrizioni in arrivo in Thailandia e Malesia

Nuova limitazioni per Bangkok, la capitale della Thailandia (afp)

La Thailandia ha annunciato nuove restrizioni anti-Covid che resteranno in vigore 30 giorni nella capitale Bangkok e in cinque province confinanti. Vietato mangiare al ristorante, centri commerciale chiusi alle 21, stop anche a cantieri così come a feste e assembramenti sopra le 20 persone. Anche in Malesia, dove sabato sono stati registrati 5.803 nuovi casi, il premier Muhyiddin Yassin ha annunciato una proroga alle restrizioni che sarebbero dovute finire domani: le misure non saranno allentate fino a quando i casi giornalieri non scenderanno sotto quota 4 mila.

Nuova Zelanda, a Wellington due giorni di allerta alta

La Nuova Zelanda prolungherà il livello di allerta Covid-19 nella capitale Wellington per due giorni. La cautela è dovuta a un turista australiano risultato positivo al coronavirus dopo aver visitato la città lo scorso fine settimana. Wellington, che mercoledì è passato al livello di allerta 2, rimarrà a quel livello fino a martedì. “È chiaro che non siamo ancora fuori dai guai”, ha detto il ministro Chris Hipkins. “Sono necessari più test e più risultati per poterci sentire sicuri nel prendere una decisione per abbassare i livelli di allerta”. Saranno in vigore regole di distanziamento sociale in tutta la città, ma uffici, scuole e aziende potrebbero rimanere aperti. La Nuova Zelanda ha bloccato i viaggi dall’Australia senza quarantena sabato per tre giorni, dicendo che c’erano troppi casi di contagio. “La pausa di tre giorni ci darà il tempo di valutare se è necessario imporre ulteriori misure, oltre a darci il tempo per comprendere meglio la situazione in Australia”, ha detto Hipkins.

Israele, i casi aumentano: riunione di emergenza per varare una nuova stretta

In Israele sono stati registrati 229 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, un numero molto alto paragonato ai contagi che si sono avuti per la maggior parte di giugno. Il numero dei pazienti gravi resta invece basso, grazie all’estesa campagna vaccinale messa in atto. Il gabinetto per affrontare l’emergenza coronavirus si riunirà oggi per discutere nuove misure, dopo che ieri è stato ristabilito l’obbligo della mascherina al chiuso e nei luoghi affollati. Tra i passi all’esame, la mascherina anche all’aperto, la riduzione del numero di persone che si possono assembrare e il tampone per i non vaccinati prima che prendano parte a una serie di attività.





