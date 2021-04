Coronavirus nel mondo, anche con il pass Ue gli Stati potranno imporre test e quarantene

Pubblicità

Sono quasi 150 milioni i casi di coronavirus nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. Il che vuol dire che una persona su 50 ha avuto il Covid-19. Aumentano anche le vittime: sono 3.147.016 le persone che hanno perso la vita a causa del virus dall’inizio della pandemia.

“Nella Regione europea sono trascorsi 462 giorni da quando sono stati segnalati i primi casi di Covid-19. Sulla base del numero di casi confermati, il 5,5% dell’intera popolazione europea ha avuto il virus, mentre il 7% ha completato il ciclo della vaccinazione”. È il dato diffuso oggi dal direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, Hans Kluge, durante il consueto punto stampa

New York riapre tutto a luglio

La citta’ di New York riaprira’ “a piena capacita’” a partire dal prossimo primo luglio. Lo ha annunciato oggi il sindaco Bill de Blasio in un’intervista all’emittente Msnbc. A riaprire, in particolare, saranno ristoranti, palestre, negozi, saloni di bellezza e stadi. Per i teatri, inclusi quelli di Broadway, bisognerà probabilmente aspettare il prossimo settembre, così come le scuole torneranno a pieno servizio solo in autunno. E’ da marzo del 2020, da quando cioè la città è divenuta epicentro della pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti, che New York è sottoposta a rigide misure di contenimento del virus. Ad oggi qui sono stati registrati 923.953 casi di contagio e 32.461 morti per Covid-19. La campagna di vaccinazione viaggia però spedita e finora sono state somministrate oltre 6 milioni di dosi di vaccini, con circa il 36 per cento dell’intera popolazione adulta cittadina pienamente immunizzato. “Vediamo che i numeri delle vaccinazioni sono straordinari. Questa sarà l’estate di New York, e credo che la gente affluirà in gran numero in città perché vuole riappropriarsi della propria vita”, ha osservato de Blasio.

Francia, ecco il calendario delle riaperture

Le attivita’ commerciali in Francia riapriranno progressivamente da mercoledi’ 19 maggio, quando l’inizio del coprifuoco verra’ spostato alle ore 21. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in un’intervista con la stampa regionale di cui sono state pubblicate anticipazioni. I caffè e i ristoranti riapriranno ma potranno tornare a fare servizio all’interno dal 9 giugno, quando il coprifuoco inizierà alle 23 per poi essere eliminato completamente dal 30 giugno, se le condizioni sanitarie lo permetteranno. Sempre dal 9 giugno verranno riaperte anche le palestre, seguendo determinati protocolli sanitari. “La tappa zero è stata la riapertura delle scuole il 26 aprile. Abbiamo messo l’educazione come priorità”, ha dichiarato Macron, parlando di “quattro ulteriori tappe” per questa fase di convivenza con il Covid-19. Il 3 maggio non ci saranno più restrizioni agli spostamenti, dal 19 maggio “ritroveremo la nostra arte di vivere alla francese, restando prudenti e responsabili: la nostra convivialita’, la nostra cultura, lo sport”. Nel dettaglio, bar e ristoranti potranno tornare a fare servizio all’aperto dal 19 maggio e all’interno dal 9 giugno e ci potranno essere massimo 6 persone per tavolo. Musei, siti storici, cinema, teatri e sale per spettacoli potranno riprendere la loro attivita’ con un massimo di 800 persone all’interno e mille all’esterno. Lo stesso vale per gli impianti sportivi all’aperto. Gli eventi pubblici con piu’ di mille persone saranno autorizzati dal 30 giugno, con pass sanitario (certificato d’immunizzazione o test negativo al Covid). Tale calendario potra’ subire modifiche in base all’andamento della pandemia, dipartimento per dipartimento.

Anche con il pass gli Stati possono imporre la quarantena

Gli Stati membri potranno continuare ad imporre test e quarantene se lo riterranno necessario, nonostante il pass Covid Ue. Lo ha spiegato il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, alle domande. “Nella proposta legislativa – ha chiarito Mamer – non c’è scritto che chi possiede un certificato digitale potrà spostarsi in Europa senza mai fare test o quarantena. Quello che c’è scritto è che, se nonostante il certificato vaccinale Covid uno Stato ritiene necessario introdurre misure, lo notificherà” a Bruxelles. “Queste dovranno essere proporzionali e non discriminatorie. Ma la Sanità è di competenza nazionale”.

Pfizer pronta a vaccinare fascia 12-15 anni

L’azienda farmaceutica tedesca BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponibile per la fascia d’età 12-15 anni. L’amministratore delegato dell’azienda, Ugur Sahin, ha detto al settimanale Der Spiegel di essere “nella fase finale” della preparazione per la domanda di approvazione all’Ema. La valutazione dei test “richiede in media da quattro a sei settimane”, ha aggiunto

L’ambasciata Usa: “Lasciate l’India”

Gli Stati Uniti hanno consigliato ai propri cittadini che si trovano in India di andarsene non appena sarà possibile farlo in sicurezza dopo l’ennesimo record di casi di coronavirus nel continente. Una nota sul sito dell’ambasciata degli Stati Uniti a New Delhi avverte che “l’accesso a tutti i tipi di cure mediche è sempre più seriamente limitato in India a causa dell’aumento dei casi di Covid-19” sottolineando che i decessi sono aumentati notevolmente. “I cittadini statunitensi che desiderano lasciare l’India dovrebbero approfittare delle opzioni di trasporto commerciale disponibili ora”, si legge ancora sul sito.

Usa invieranno in India 20 milioni di vaccini

Gli Stati Uniti gireranno all’India più di 20 milioni di vaccini AstraZeneca già acquistati da Washington, per contrastare la pandemia da Covid. Lo ha annunciato la Casa Bianca, aggiungendo che la redistribuzione delle dosi rientra in un piano di oltre cento milioni di dollari, che vedra’ organizzazioni non governative, aziende private e migliaia di americani in tutto il Paese mobilitati per consegnare migliaia di ventilatori, unità mobili, equipaggiamenti tecnici d’emergenza e 15 milioni di mascherine N95, oltre a un milione di test rapidi, dello stesso tipo usato dalla Casa Bianca. I primi voli umanitari arriveranno domani, giovedì , e continueranno per tutta la prossima settimana.

L’annuncio è arrivato dopo l’impegno preso dal presidente Joe Biden nei giorni scorsi, quando aveva rivelato di aver avuto una lunga telefonata con il primo ministro indiano Narendra Modi.

Nascosti i dati sulle vittime nelle Rsa di New York

Lo staff e gli aiutanti del governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, hanno nascosto per un periodo di circa cinque mesi i dati reali circa i decessi per Covid-19 nelle case di cura. Lo scrive il “New York Times”, sottolineando che gli assistenti di Cuomo si sono impegnati “in uno sforzo costante per impedire ai funzionari sanitari dello Stato, compreso il commissario Howard Zucker, di rendere noto il vero bilancio delle vittime al pubblico o di condividerlo con i legislatori”. Il quotidiano newyorchese cita una serie di interviste e documenti finora inediti, dai quali deduce che lo sforzo dell’ufficio di Cuomo per oscurare il bilancio delle vittime nelle Rsa “è stato di gran lunga maggiore rispetto a quanto precedentemente noto”. Una verifica dei numeri da parte di un importante collaboratore di Cuomo sarebbe stata completata mesi prima che diventasse di dominio pubblico. Due lettere, redatte dal dipartimento della Salute e destinate ai legislatori statali, non sono mai state inviate.

Il 12 marzo scorso i legislatori dello Stato di New York hanno aperto un’indagine per la messa in stato d’accusa del governatore Cuomo. Dopo una riunione di emergenza durata tre ore, l’Assemblea dello Stato ha annunciato l’intenzione di dare incarico alla commissione giudiziaria di indagare sulle accuse di cattiva condotta mosse contro Cuomo, comprese le denunce di molestie sessuali – arrivate ad un totale di nove finora – e le accuse di mala gestione, da parte della sua amministrazione, dei decessi correlati al Covid-19 tra i pazienti delle case di cura. La decisione pone le basi per quello che potrebbe essere il primo tentativo di impeachment dello Stato in piu’ di un secolo. “Le notizie sulle accuse riguardanti il governatore sono gravi”, ha detto il presidente democratico dell’Assemblea dello Stato, Carl Heastie, aggiungendo che “l’indagine sull’impeachment” comprendera’ interviste a testimoni, documenti e valutazione delle prove

Giappone, record di contagi. “Passaporti vaccinali” per i viaggi internazionali

Il Giappone ha registrato 5.792 nuovi contagi da coronavirus nelle 24 ore di ieri, 28 aprile, il dato peggiore degli ultimi tre mesi. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui le prefetture di Osaka e Fukuoka si confermano i principali focolai di infezione del Paese, investito dalla quarta ondata della pandemia. Il dato nazionale di ieri è il peggiore dallo scorso 16 gennaio, nonostante nelle prefetture più colpite – inclusa l’area metropolitana di Tokyo – sia in vigore dalla scorsa settimana il terzo stato di emergenza dall’inizio del 2021. Il governo introdurrà “passaporti vaccinali” per agevolare i viaggi internazionali delle persone cui è stato somministrato il vaccino. Lo hanno riferito fonti governative citate ieri dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Il “passaporto vaccinale” assumerà probabilmente la forma di una applicazione per smartphone, contenente un codice Qr da scannerizzare negli aeroporti prima di imbarcarsi su un volo, e all’ingresso in un Paese straniero.





