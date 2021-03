Coronavirus nel mondo: AstraZeneca taglia ancora le dosi destinate alla Ue

Pubblicità

La pandemia ha provocato fino a questo momento 2.621.295 morti secondo gli ultimi conteggi effettuati da AFP sulla base di fonti ufficiali. Negli Stati Uniti le vittime sono 530.624, in Brasile 272.889, in Messico 192.488, in India 158.189 e nel Regno Unito 124.987.

AstraZeneca, nuovo taglio alle dosi per la Ue

L’azienda farmaceutica AstraZeneca ha annunciato un ulteriore taglio alla fornitura di dosi nella Ue: nel primo trimestre saranno 30 milioni dosi, un terzo degli obblighi contrattuali e il 25% in meno rispetto agli impegni presi il mese scorso. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa Reuters. Secondo gli ultimi dati forniti a Bruxelles, AstraZeneca prevede di fornire 30,1 milioni entro la fine marzo e altri 20 milioni ad aprile. Il 25 febbraio, il Ceo di AstraZeneca, Pascal Soriot, aveva annunciato in commissione al Parlamento europeo che la società avrebbe tentato di fornire 40 milioni di dosi entro la fine di marzo.

Brasile, altri 2.233 morti. Con il 3% della popolazione mondiale ha il 10% di vittime

Il Brasile ha riportato, per il secondo giorno consecutivo, oltre 2mila morti per Covid-19. Sono 2.233 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, che riporta anche di 75.412 nuovi contagi. Il Paese ha accertato in totale 11.277.717 casi dall’inizio della pandemia, con il bilancio dei morti arrivato a 272.889. Il Brasile è il terzo Paese al mondo più colpito dal coronavirus dopo gli Usa e l’India. Con suoi 210 milioni di abitanti, ha poco meno del 3% della popolazione mondiale, ma, essendo uno degli epicentri globali della pandemia, accumula il 10,3% dei decessi dal coronavirus in tutto il mondo e il 9,5% del totale infetto. I dati fanno parte di un bollettino diffuso giovedì dalla Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), il più grande centro di ricerca medica dell’America Latina e collegato al Ministero della Salute, per dimostrare che il Brasile sta vivendo “lo scenario peggiore dall’inizio della pandemia”.

Guerra in Texas tra Stato e capitale su mascherine

E’ guerra sulle misure anti Covid in Texas tra lo Stato, controllato dai repubblicani, e la capitale Austin, guidata dai democratici. Il procuratore generale Ken Paxton ha citato in tribunale il sindaco della città Steve Adler e altre autorità locali per la loro decisione di mantenere l’obbligo di mascherina contro la pandemia, sfidando il decreto con cui il governatore Greg Abbott ha revocato ogni restrizione.

Usa, l’annuncio di Biden: “Vaccino per tutti gli americani entro il Primo maggio” dal nostro corrispondente Federico Rampini 12 Marzo 2021

Novavax, vaccino efficace all’89,7%

L’azienda biotech statunitense Novavax ha confermato che il suo vaccino è efficace all’89,7% contro il Covid-19, ma che tale efficacia è ridotta in modo importante contro la variante sudafricana (48,6%), secondo i risultati definitivi dei test clinici. L’efficacia contro la variante inglese resta invece alta (86,3%). Con questi dati la società si prepara a chiedere l’autorizzazione d’urgenza, in particolare nel Regno Unito, dove Novavax ha già annunciato la scorsa settimana di volerla presentare all’inizio del secondo trimestre del 2021.

Canada, non ci sono prove che AstraZeneca dia problemi

Il dipartimento della salute del Canada, in una nota, afferma che non ci sono ad ora indicazioni che il vaccino AstraZeneca COVID-19 provochi effetti avversi come la coagulazione del sangue, che ha spinto Danimarca e Norvegia a sospenderne temporaneamente l’uso. “In questo momento, non ci sono indicazioni che il vaccino abbia causato questi eventi”, sostiene. La dichiarazione aggiunge che nessuno dei lotti del vaccino che erano al centro delle indagini in Europa era stato consegnato in Canada.





