Coronavirus nel mondo, Breton: immunità di gregge in Europa entro metà luglio

“L’immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta entro metà luglio”. E’ la previsione di Thierry Breton, commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini. Parlando al programma “Le Grand Jury” di Rtl e Le Figaro, Breton ha detto che la prossima estate dovrebbe “essere simile a quella dell’anno scorso” grazie alle campagne vaccinali in corso nell’Unione europea. “Ora abbiamo la capacità di produrre e fornire ai nostri concittadini europei i 360 milioni di dosi del vaccino previste alla fine del trimestre e i 420 milioni di dosi previste per la fine di luglio, necessarie per iniziare a parlare di questa immunità collettiva e raggiungerla”, ha detto.

Il commissario europeo per il Mercato interno ha auspicato che l’Europa possa avere una stagione turistica estiva “paragonabile a quella dell’anno scorso”, supportata dalla vaccinazione di massa contro il Covid-19. Breton si è detto fiducioso sulla consegna tempestiva delle prossime forniture del siero di AstraZeneca destinate all’Unione Europea. “Nel secondo trimestre, AstraZeneca si e’ impegnata a fornire 70 milioni di dosi ai nostri connazionali europei. So dove vengono prodotte, quindi ho fiducia”, ha dichiarato.

Breton ha presentato agli spettatori un fac simile del certificato sanitario che questa estate dovrà consentire ai cittadini di riprendere gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea. “Questo è il certificato sanitario”, ha spiegato Breton, “troverete il vostro nome, la data di nascita, il numero di passaporto, se siete stati vaccinato o no e con quale vaccino, indipendentemente dall’essere stati portatori della malattia”. Il certificato “sarà implementato a metà giugno”, ha spiegato Breton, “una compagnia aerea potrebbe chiedervelo e, se non lo avrete, vi verrà chiesto di sottoporvi a un test”.

In Messico 321 mila morti da inizio pandemia

Il bilancio delle vittime del coronavirus in Messico è stato corretto al rialzo dal governo, risultando del 60 per cento superiore a quanto segnalato finora: ci sono stati 321 mila morti da inizio pandemia, cifra che fa balzare il Paese al secondo posto della classifica dei più colpiti dopo gli Stati Uniti, il primo in rapporto al numero di abitanti. Lo riferisce il Guardian. Il nuovo bilancio supera quello del Brasile (310.550 secondo Johns Hopkins), attualmente al secondo posto per numero di morti dopo gli Usa. Ma la popolazione messicana, di 126 milioni di persone, è di gran lunga inferiore a quella di entrambi i Paesi.

Germania: Covid, capo gabinetto Merkel mette in guardia da mutazioni resistenti ai vaccini

La Germania deve ridurre le infezioni da coronavirus nelle prossime settimane o rischia di essere travolta da nuove mutazioni virali resistenti ai vaccini. Lo ha dichiarato al quotidiano “Bild am Sonntag” il capo di gabinetto della cancelliera tedesca Angela Merkel, Helge Braun. “Siamo nella fase piu’ pericolosa della pandemia. Le prossime settimane determineranno se potremo prevedibilmente tenere sotto controllo la pandemia. Se il numero di contagi aumentera’ di nuovo rapidamente, c’e’ un rischio crescente che la prossima mutazione del virus diventi resistente al vaccino”, ha detto Braun. “In quel caso avremmo bisogno di nuovi vaccini, quindi dovremmo ricominciare a vaccinare tutti da capo”, ha sottolineato. Per frenare la diffusione del virus, Braun ha chiesto l’imposizione di misure piu’ severe e il coprifuoco notturno nelle regioni con un numero elevato di nuove infezioni e sii e’ detto a favore di ulteriori limitazioni nelle regioni in cui il numero di casi per 100 mila abitanti sia stato superiore a 100 negli ultimi sette giorni. “E’ qui che il coprifuoco regionale di sera e di notte puo’ aiutare, perche’ abbiamo i piu’ alti tassi di infezione a causa delle riunioni nelle case delle persone”, ha aggiunto il funzionario, sottolineando quindi l’importanza dei test per ridurre la trasmissione del virus ed esortando le aziende a testare obbligatoriamente i propri lavoratori due volte a settimana. Le infezioni da Covid sono aumentate notevolmente in Germania nelle ultime settimane, spinte da una variante più trasmissibile del virus e dall’allentamento di alcune restrizioni. Ieri il numero di casi confermati di contagio nel Paese e’ aumentato di 20.472, mentre il bilancio delle vittime e’ stato di 157.

Indonesia, superato il nuemero di 40mila decessi

Ha superato quota 40 mila in indonesia il numero di decessi legati al Covid-19 registrati da inizio pandemia, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. Lo Stato arcipelago del sudest asiatico da 270 milioni di abitanti ha registrato ufficialmente finora quasi 1,5 milioni di contagi, di cui 1,32 milioni guariti. Quarto Paese più popoloso dietro a Cina, India e Stati Uniti, la Repubblica d’Indonesia è 17ma al mondo per numero di morti e 20ma per casi di contagio da coronavirus.

Variante brasiliana, Panama chiude le frontiere.

Le autorità sanitarie di Panama hanno temporaneamente sospeso l’ingresso per tutti i viaggiatori che negli ultimi 15 giorni siano transitati in un Paese sudamericano, dopo aver testato una cittadina panamense positiva alla variante brasiliana P1 del Sars Cov-2. Lo scrive oggi il quotidiano La Estrella de Panama. In un comunicato, il ministero della Salute (Minsa) ha precisato che la persona risultata positiva a questa variante brasiliana è una cittadina straniera residente a Panama che si è recata nel suo Paese di origine ed è rientrata sul territorio panamense dopo un soggiorno in Brasile. A seguito di questo episodio il Minsa, a salvaguardia della salute della popolazione, ha deciso di sospendere temporaneamente, a partire dal 31 marzo e come misura cautelare, l’ingresso di qualsiasi persona – con eccezione dei cittadini panamensi o di quelli residenti a Panama – che abbia risieduto o sia transitato per qualsiasi ragione in un Paese del Sudamerica«. Questo perché, conclude il comunicato, »questa variante si sta diffondendo rapidamente sul territorio sudamericano

Venezuela: leader opposizione Guaidò positivo al Covid-19 =

Il leader dell’opposizione venezuelana, Juan Guaidò, ha rivelato su Twitter di essere risultato positivo al Covid-19. Guaidò afferma di soffrire di sintomi “lievi” e di trovarsi in isolamento. Il Venezuela e’ nel pieno di una seconda ondata di contagio, ritenuta dalle autorita’ “piu’ virulenta” della precedente e legata al diffondersi nel Paese della cosiddetta “variante brasiliana” del nuovo coronavirus. Il governo di Caracas ha segnalato finora 155 mila contagi e 1.555 vittime ma, secondo l’opposizione, il bilancio reale sarebbe molto piu’ pesante.

Regno Unito: fonti stampa, Londra fornirà 3,7 milioni di vaccini all’Irlanda entro Pasqua

Il Regno Unito consegnerà 3,7 milioni di vaccini contro il Covid-19 alla vicina Irlanda, in una mossa che puo’ ulteriormente mettere a dura prova le relazioni con l’Unione europea. Lo riferisce oggi il Sunday Times, citando fonti del governo britannico secondo cui sarebbe la prima volta che il Regno Unito esporta vaccini nell’Ue tra le tensioni per le consegne ritardate delle dosi di AstraZeneca. La mossa, secondo le fonti, sarebbe finalizzata a venire incontro alle richieste di Bruxelles aiutando al contempo Dublino per evitare di avere un focolaio di Covid ai suoi confini. “Tutti possono vederne la logica. E’ una buona mossa e allo stesso tempo risolve un vero problema di salute pubblica nell’Irlanda del Nord”, ha aggiunto la fonte, secondo cui la consegnera’ dovrebbe avvenire per Pasqua. Il governo di Londra, scrive il “Sunday Times”, starebbe anche valutando di condividere i vaccini in eccesso con altri Paesi dell’Ue per timore che la debole campagna vaccinale in Francia e Germania possa favorire la vittoria dei partiti estremisti alle prossime elezioni nei rispettivi Paesi. Finora quasi 30 milioni di cittadini britannici hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino contro il coronavirus. Di questi, 3,2 milioni sono stati completamente vaccinati.





