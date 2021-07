Coronavirus nel mondo: contro la variante Delta, Pfizer è pronta a chiedere l’autorizzazione della terza dose di vaccino

Pubblicità

Pubblicità

Pfizer e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alla Fda in Usa e all’Ema nella Ue, l’autorizzazione per la terza dose del vaccino anti Covid. La mossa arriva dopo i primi dati “incoraggianti” di un sperimentazione clinica, secondo cui rispetto alle prime due dosi, una terza iniezione aumenta il livello degli anticorpi da 5 a 10 volte contro il ceppo originario e la cosiddetta variante Beta, identificata per la prima volta in Sudafrica e per contrastare la diffusione della variante Delta. Le case farmaceutiche prevedono di pubblicare presto altri dati definitivi.

Al momento la terza dose potrebbe essere somministrata tra i 6 e i 12 mesi dopo la seconda . Citando in particolare la ripresa dei contagi in Israele, Mikael Dolsten, direttore scientifico di Pfizer, segnala un maggior rischio di infezione a sei mesi dal vaccino, perchè gli anticorpi diminuiscono.

Corea del Sud: Covid, governo inasprisce misure di emergenza a Seul

Il governo della Corea del Sud ha deciso di inasprire per due settimane le misure di emergenza pandemica nell’area metropolitana di Seul, in risposta al forte aumento dei contagi da Covid-19 registrati negli ultimi giorni. Lo ha annunciato oggi il primo ministro sudcoreano, Kim Boo-kyum, secondo le restrizioni saranno effettive a partire da lunedi’ 12 luglio. Le nuove misure prevedono la raccomandazione a rimanere in casa il piu’ possibile, la chiusura delle scuole e un limite agli assembramenti a sole due persone dopo le ore 18, oltre alla sospensione di tutti gli eventi pubblici. Verranno chiusi inoltre i locali notturni, mentre ristoranti e bar potranno operare dopo le 22 solo tramite servizio take-away. Nelle ultime 24 ore le autorita’ sanitarie sudcoreane hanno segnalato 1.316 casi di contagi, un ulteriore record giornaliero dopo i 1.275 contagi di ieri, 8 luglio. I vertici sanitari del Paese temono che il bilancio giornaliero dei contagi possa raddoppiare entro la fine di luglio.

Argentina: Covid, governo annuncia prossimo accordo con laboratorio Moderna

Il governo dell’Argentina ha annunciato per lunedì la firma di un accordo con il laboratorio farmaceutico statunitense Moderna per la fornitura di vaccini anti Covid-19. Lo ha reso noto giovedi’ il capo di Gabinetto, Santiago Cafiero, nel contesto di un’udienza di rendicontazione tenuta alla Camera dei Deputati. “A partire dal nuovo decreto che modifica il quadro normativo, nella giornata di lunedi’ saremo in condizione di firmare un accordo con il laboratorio Moderna per la fornitura di nuove dosi per il nostro paese”, ha affermato Cafiero. Il funzionario del governo di Alberto Fernandez ha sottolineato che il farmaco elaborato dal laboratorio statunitense e’ approvato per l’uso pediatrico, un fattore importante per il paese sudamericano che fino ad oggi non puo’ contare ancora su nessun vaccino applicabile su minori di 18 anni che presentano fattori di rischio. La firma dell’accordo potrebbe sbloccare l’invio immediato di un lotto di vaccini Moderna come donazione del governo degli Stati Uniti.

Covid: Vietnam, Ho Chi Minh City entra in isolamento

Il centro economico del Vietnam, Ho Chi Minh City, ha iniziato un blocco di due settimane nella speranza di contenere la peggiore epidemia di virus Covid-19 del paese. La città di nove milioni di abitanti era stata precedentemente sottoposta a restrizioni di viaggio per un mese, ma i tassi di infezione sono tornati ad essere in costante aumento – con più di 9.400 casi registrati. Prima che l’epidemia riprendesse vigore alla fine di aprile, il Vietnam aveva registrato meno di 3.000 casi in tutto il paese. Le autorità vietnamite non stanno usando il termine lockdown ma chiamano le misure “ordini di isolamento sociale”. Ai residenti di Ho Chi Minh City è ora vietato riunirsi in gruppi più grandi di due in pubblico, e le persone possono uscire di casa solo per comprare cibo, medicine e in caso di emergenza.

La polizia ha istituito punti di controllo ai confini della citta’ e solo chi ha risultati negativi al test può entrare. Le compagnie aeree possono trasportare un massimo di 1.700 passeggeri al giorno verso la capitale Hanoi mentre i treni tra le due principali destinazioni del Vietnam sono stati sospesi.

Vaccino: il cubano Soberana 2 efficace contro il Covid al 91,2%

Il candidato vaccino antivirale di Cuba, Soberana 2, ha raggiunto il 91,2 per cento di efficacia contro i sintomi del Covid dopo l’applicazione di tre dosi. Lo ha comunicato il direttore del laboratorio che ha sviluppato il vaccino antivirale. “Siamo stati in grado di generare un vaccino che ha un’efficacia del 91,2%”, ha detto alla televisione cubana Vicente Ve’rez, direttore dell’Istituto Finlay. Il siero cubano ha poi un efficacia del “75,5% contro l’infezione”, e del “100% per la malattia sintomatica grave e la morte”. L’annuncio arriva in un momento in cui Cuba, con una popolazione di 11,2 milioni, sta affrontando un allarmante aumento delle infezioni da coronavirus che potrebbe portare al collasso dei servizi sanitari in alcune province del paese.

L’8 luglio, lo stesso Ve’lez aveva riferito che Soberana 2 aveva un’efficacia del 62% con l’applicazione di due delle sue tre dosi, un risultato intermedio che gia’ superava il 50% richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

L’esperto ha sottolineato che il 91,2% di efficacia e’ raggiunto con un programma di vaccinazione che comprende due dosi di Soberana 2 e una di Soberana Plus, una variante del primo sviluppato per convalescenti di Covid-19. Ve’rez ha sottolineato che l'”obiettivo fondamentale” del Soberanas “è quello di convertire questo coronavirus in un comune raffreddore”.

Indonesia: Covid, quarto record consecutivo di contagi giornalieri

L’Indonesia ha registrato 34.379 nuovi casi di contagio e 852 decessi nell’arco delle ultime 24 ore, che hanno spinto il bilancio complessivo della pandemia nel Paese ad oltre 2,4 milioni di casi e 63.760 decessi. I dati delle ultime 24 ore segnano il quarto record giornaliero consecutivo dei contagi nel Paese, che e’ il piu’ colpito dalla pandemia nella regione asiatica. La campagna di vaccinazione nazionale prosegue al ritmo di 500mia somministrazioni giornaliere, ma il governo ha comunque deciso di estendere a 20 province le nuove misure restrittive varate nei giorni scorsi a Giava e Bali.





Go to Source

Tweet Share Pinterest