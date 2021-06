Coronavirus nel mondo, Cuba assicura: “Il vaccino Abdala funziona al 92%”. In Francia scontri tra giovani e polizia

Pubblicità

Pubblicità

Cuba sicura: “Il nostro vaccino Abdala efficace al 92%”

Il vaccino Abdala creato da Cuba ha un’efficacia del 92,28%. Così sostiene il laboratorio che l’ha messo a punto. Si tratta del primo prodotto anti-Covid nato in America Latina. Quel livello di contrasto alla malattia viene raggiunto “dopo tre dosi”, come ha spiegato il gruppo farmaceutico statale BioCubaFarma. Abdala è nella fase di sperimentazione finale e deve ricevere l’autorizzazione ufficiale delle autorità cubane, in modo da poter fare il suo esordio a luglio. L’annuncio è stato salutato con soddisfazione dal presidente cubano Miguel Diaz-Canel: “Schiacciati tra due pandemie (il Covid e il blocco) i nostri scienziati hanno superato tutti gli ostacoli e ci hanno fornito due vaccini molto efficaci: Soberana 2 e Abdala”. Sabato l’istituto Finlay aveva annunciato che il suo Soberana 2 raggiunge un’efficacia del 62% dopo due delle tre dosi previste.

In Francia migliaia in strada per la Festa della musica, scontri con la polizia

La Festa della musica nelle vie di Parigi (afp)

Senza più mascherine e senza obbligo di coprifuoco, migliaia di francesi hanno celebrato nelle strade la Festa della Musica, senza alcun rispetto di distanziamento e di misure di sicurezza sanitaria. A Nantes, nell’ovest del paese, ci sono stati scontri e vandalismi, a Parigi la polizia è intervenuta in diversi punti del centro e lungo la Senna per disperdere assembramenti di migliaia di giovani. Nella capitale, la polizia è intervenuta a più riprese all’Hotel de Ville e agli Invalides per disperdere la folla, mentre le rive della Senna erano affollate da migliaia di persone in festa. La regola di non creare assembramenti di più di 10 persone è stata completamente ignorata. A Nantes, la festa è degenerata quasi subito, con scontri fra agenti e manifestanti che protestavano per la morte nel 2019 di un giovane caduto nella Loira durante un intervento della polizia. Le forze dell’ordine hanno fatto uso di gas lacrimogeni, gravi danni sono stati rilevati nelle strade del centro. Ad Annecy, nel sud, i media locali hanno parlato di “scene di rivolta” in città. In diversi centri del nord del paese, come Rennes, e del centro (Tours) la Festa della Musica è stata annullata a causa di nubifragi.

La Colombia supera quota 100 mila morti

Con una giornata record da oltre 600 morti la Colombia supera il tragico traguardo delle 100 mila vittime da coronavirus. A tre settimane dalle manifestazioni contro il governo del presidente conservatore Ivan Duque, che avevano visto assembrarsi in strada migliaia di persone, la pandemia nel paese ha raggiunto il picco. In proporzione alla propria popolazione (50 milioni di persone) la Colombia è il quarto paese con più decessi dell’America Latina e il sesto per contagi. “Avremo evitato oltre 10 mila decessi se non ci fossero state le manifestazioni pubbliche nelle sultime settimane”, ha commentato Duque.

Usa, Biden: “Dal mio arrivo 300 milioni di vaccini”

“Da quando siamo in carica, non abbiamo perso un secondo per tenere sotto controllo la pandemia e rimettere in carreggiata la nostra economia. In cinque mesi abbiamo somministrato oltre 300 milioni di dosi di vaccino e la disoccupazione è al livello più basso dall’inizio della pandemia. L’America sta tornando”. Lo scrive il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.





Go to Source

Tweet Share Pinterest