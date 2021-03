Coronavirus nel mondo: Dosi AstraZeneca bloccate in sei Paesi

Pubblicità

Sono poco meno di 118 milioni i casi di coronavirus nel mondo da inizio epidemia e oltre 2,6 milioni i decessi totali. Il Paese con più contagi sono gli Stati uniti (29.148.354) seguiti da India (11.262.707) e Brasile (11.202.415). Usa primi anche per decessi, seguiti da Brasile e Messico.

Alt ad AstraZeneca in sei Paesi

Sospeso l’uso del vaccino anglo-svedese in Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia e oggi anche in Danimarca. L’autorità nazionale austriaca di regolamentazione dei medicinali ha sospeso l’uso di un lotto di AstraZeneca dopo che a quattro pazienti sono state diagnosticate pericolose condizioni di coagulazione del sangue. Lo stesso motivo è stato addotto dall’agenzia sanitaria nazionale danese, che oggi ha annunciato la sospensione temporanea. In Danimarca una di queste persone è morta.

L’agenzia ha dichiarato di non aver stabilito in modo definitivo un legame tra il coagulo e il vaccino, ma ha detto di aver chiesto alle autorità regionali incaricate, di smettere di usare AstraZeneca per il momento. “Siamo nel mezzo del più grande e importante lancio di vaccinazioni nella storia danese”, ha detto Søren Brostrøm, direttore dell’agenzia. “In questo momento abbiamo bisogno di tutti i vaccini che possiamo ottenere. Non è quindi una decisione facile metterne uno in pausa”.

Primo morto in Cambogia

Da quando è iniziata la pandemia, un anno fa, il Paese non aveva avuto neanche un decesso. Oggi la Cambogia si trova a combattere un vasto focolaio con centinaio di casi positivi, e il suo primo morto. Chiuse le scuole, i bar, i ristoranti e annullati tutti gli eventi della capitale. Lo scoppio dei contagi è avvenuto a causa di uno straniero che ha interrotto a quarantena prevista in hotel, e se n’è andato in un nightclub.

Tanzania, mistero sulla salute del presidente: scomparso da giorni

Il presidente negazionista John Magufuli è scomparso da qualche giorno. Voci e fonti credibili lo hanno indivisuato a Nairobi ricoverato per complicanze da Covid. E sembra che ieri sia volato di urgenza in Cina per complicanze al cuore. Magufuli, alias il bulldozer, sta mettendo a rischio la popolazione con la sua ostinata negazione della presenza del virus nel Paese. Sollecitando invece i suoi cittadini ad andare nei luoghi di preghiera: senza mascherine e senza misure di protezione, Denunciato da medici, società civili e opposizione, Magufuli ha messo tutti a tacere. Intanto, in molte parti della Tanzania, sono stati denunciati focolai di una “misteriosa polmonite”.

Magufuli, il presidente-bulldozer che guida la negazionista Tanzania: “Virus sotto controllo, i vaccini non li vogliamo” di Raffaella Scuderi 13 Febbraio 2021

“Origine Covid: malattia mortale nei maiali”, la ricerca scozzese

Il coronavirus avrebbe avuto origine dai maiali: a dirlo è una nuova ricerca pubblicata dal Guardian: “Una malattia mortale del maiale potrebbe aver preparato il terreno per il Covid-19” dice l’autore dello studio, il professore David Robertson dell’università di Glasgow. Il maiale è la principale fonte di carne nella alimentazione cinese e il Paese produce la metà dei suini del mondo: 55 milioni di tonnellate di carne di maiale all’anno. Nel quarto trimestre del 2019, si legge nella ricerca, si era diffusa un’epidemia di Psa (peste suina) in gran parte della Cina. Così, l’unica soluzione è stata uccidere gli animali infetti. In seguito al drastico calo dell’offerta di carne suina, è aumentata la domanda di fonti alternative di carne e queste includevano “animali selvatici, aumentando le opportunità di contatto con il coronavirus umano”.

Australia offre voli scontati ai turisti locali

Quasi un milione di australiani potrà avvalersi di voli a metà prezzo per destinazioni locali messi a disposizione dal governo nell’ambito di un piano per spingere il turismo interno, in mancanza di viaggiatori stranieri bloccati dalle misure anti-Covid. Il premier Scott Morrison ha annunciato fondi per 1,2 miliardi di dollari australiani (780 milioni di euro) per sovvenzionare 800mila voli verso aree, al di fuori delle città principali, che “dipendono fortemente dal turismo internazionale”. Tredici le destinazioni, tra le quali la grande barriera corallina, Uluru e la Gold Cost.

Usa, scoperto farmaco antivirale: uccide virus

Un nuovo farmaco antivirale, il Molnupiravir, ‘uccide’ il Covid-19. Un gruppo di ricercatori americani ha scoperto che questa pillola presa due volte al giorno per cinque giorni, ha eliminato gli effetti del coronavirus dal naso e dalla faringe di 49 persone che si sono sottoposte alla terapia sperimentale. Lo riporta la rivista scientifica Medscape Medical News. Il risultato della ricerca ha portato un professore di medicina della Emory University di Atlanta, Carlos del Rio, a prevedere in futuro un impiego domestico del farmaco nel caso emergano i primi sintomi del contagio, sul tipo del Tamiful per l’influenza. I ricercatori di Emory hanno partecipato ai test considerati “importanti” ma, ha aggiunto il professore, servono altre campionature fuori dall’università per arrivare a una diagnosi più completa.

Usa, Biden, altre 100 mln dosi J&J

“Ho ordinato la produzione di altre 100 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson perché dobbiamo essere pronti”. Così il presidente Joe Biden durante l’evento alla Casa Bianca con i Ceo di J&J e Merck, le due case farmaceutiche concorrenti che collaboreranno per la produzione del vaccino monodose contro il coronavirus. “Vaccinare l’America è l’unico modo per battere la pandemia”, ha avvertito Biden, sottolineando come sia “senza precedenti” la cooperazione tra due case rivali che hanno messo al primo posto “il patriottismo e la sicurezza nazionale”. “Se ne avremo a sufficienza, condivideremo le scorte di vaccini contro il coronavirus con il mondo”. Così il presidente americano annunciando di aver ordinato altre 100 milioni di dosi del vaccino monodose di Johnson & Johnson.

Aumentano casi in Sud America. In Brasile record vittime

Malgrado i progressi nelle vaccinazioni, il Sud America sta vivendo un preoccupante aumento dei casi di coronavirus. In Brasile si sta vivendo il momento peggiore della pandemia, con il sistema sanitario sull’orlo del collasso e un nuovo record giornaliero di morti registrato ieri, un numero che rischia di crescere. Il paese sudamericano ha registrato ieri 2.286 nuovi decessi un nuovo record giornaliero che segue un altro registrato martedì (1.972), che attualmente fa salire il numero dei morti a oltre 270mila e a 11,2 milioni i contagiati. Il timore che la situazione peggiori in Brasile si rafforza se si tiene conto anche che delle 27 capitali del Paese, 25 hanno tassi di occupazione nelle Unità di Terapia Intensiva pari o superiori all’80%, secondo la Fondazione Oswaldo Cruz.

Nemmeno il Cile che questa settimana è diventato il Paese più veloce al mondo a somministrare il vaccino con una media di 1,08 dosi giornaliere ogni 100 abitanti negli ultimi sette giorni, è risparmiato dalla preoccupazione per il mutamento del virus. Le autorità hanno riferito che il tasso di positività, che corrisponde al numero di infezioni rilevate per 100 test PCR eseguiti, è salito all’11,01%, cifra che non si era registrato da giugno 2020, nel momento più angosciante della crisi sanitaria.

Anche il Paraguay è entrato in allarme rosso per l'”aumento continuo e record delle infezioni da covid-19″ nei giorni scorsi, il governo ha assicurato martedì che se la tendenza continua, il sistema sanitario pubblico potrebbe crollare. Lunedì scorso si è registrato il maggior numero di contagi in un giorno (1.817) da quando è stato rilevato il primo caso nel 2020, portando il totale a 169.860 e il numero di morti a 3.343, su una popolazione di circa 7 milioni di abitanti.

Pakistan, scuole chiuse dopo picco nuovi casi

Il Pakistan ha deciso di chiudere gli istituti di istruzione per due settimane in alcune città a causa del recente picco di casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore il Paese asiatico ha registrato 53 decessi e 2.258 contagi da Covid-19, il numero giornaliero più alto dal 29 gennaio. L’aumento dei casi è stato registrato in particolare nella capitale federale Islamabad, nel Punjab meridionale e nelle province nordoccidentali di Khyber Pakhtunkhwa. Il governo ha anche deciso di riprendere il lockdown mirato in alcune città. Il Gilgit-Baltistan è stata dichiarata invece regione Covid-free, senza casi di coronavirus attivi.





