Coronavirus nel mondo: due miliardi di dosi somministrate. Fauci chiede le cartelle cliniche dei ricercatori di Wuhan

Pubblicità

Pubblicità

Fauci chiede alla Cina le cartelle cliniche dei ricercatori di Wuhan

Il principale infettivologo Usa, Anthony Fauci, ha chiesto alla Cina le cartelle cliniche di nove persone i cui disturbi potrebbero essere una prova che il Covid-19 sia fuggito dal laboratorio di Wuhan. Lo riporta il Financial Times. “Vorrei vedere le cartelle cliniche delle persone che si sono ammalate nel 2019. Si sono davvero ammalate e, in tal caso, di cosa si sono ammalate?”, ha detto il medico riferendosi ai ricercatori di Wuhan. L’infettivologo ha ribadito più volte comunque, l’ultima ieri in un’intervista alla Cnn, di ritenere che il coronavirus sia stato trasmesso all’uomo per la prima volta dagli animali.

Due miliardi di dosi

Secondo una valutazione della France Presse, nel mondo sono state somministrate più di due miliardi di dosi di vaccini contro il Covid-19 e diversi Stati hanno deciso di aprire la vaccinazione alle persone con più di 12 anni, mentre i ministri della salute del G7 si incontrano per discutere le nuove modalità di immunizzazione.

Almeno 2.019.696.022 dosi sono state iniettate in 215 paesi o territori, meno di sei mesi dopo l’inizio delle prime campagne di vaccinazione nel dicembre 2020. Al di fuori dei micro-Stati, Israele rimane il paese con la campagna di vaccinazione più avanzata, con quasi sei israeliani su dieci già completamente vaccinati. In testa anche paesi come il Canada (il 59% della popolazione ha ricevuto lì almeno una dose), il Regno Unito (58,3%), il Cile (56,6%) e gli Stati Uniti (51%), mentre in nell’UE, 254,98 milioni di dosi sono state somministrate al 39% dei suoi abitanti.

Il ritardo dell’Africa

In Africa, colpita da un nuovo aumento dei casi, le consegne di vaccini sono quasi ferme, ha denunciato giovedì l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Solo il 2% degli africani fino ad oggi ha ricevuto almeno una dose del vaccino. Dei sei Paesi che non si sono ancora vaccinati, quattro sono in Africa: Tanzania, Burundi, Ciad ed Eritrea.

L’Africa non è pronta ad affrontare una terza ondata di pandemia, ha avvertito anche l’OMS. “Molti ospedali e cliniche in Africa sono tutt’altro che pronti ad affrontare un drastico aumento del numero di pazienti critici”, ha avvertito il dott. Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’Organizzazione.

I vaccini donati dagli Usa

Gli Stati Uniti hanno annunciato che somministreranno 60 milioni di dosi di vaccini all’estero tramite il sistema Covax e 20 milioni di dosi ai suoi “vicini immediati”. Affinché la vaccinazione non resti un privilegio dei Paesi “ad alto reddito” nel senso della Banca Mondiale (16% dell’umanità ma 37% delle dosi iniettate), oggi si incontrano i ministri della salute delle grandi potenze del G7 Oxford per discutere la condivisione dei vaccini con i paesi poveri. “Lavoreremo per cercare di raggiungere l’obiettivo di rendere disponibile il vaccino in tutto il mondo”, ha promesso il ministro della Sanità britannico Matt Hancock al suo arrivo. Diversi paesi hanno anche deciso di aprire la vaccinazione agli adolescenti.

Gran Bretagna, quarantena per chi arriva dal Portogallo

Il Regno Unito ha annunciato il ritorno della quarantena obbligatoria fino a dieci giorni per i passeggeri in arrivo dal Portogallo. Questa misura si spiega con il quasi raddoppio del tasso di positività al Covid-19 in questo Paese e la presenza di una “specie di mutazione nepalese” della variante Delta, secondo il ministro dei Trasporti Grant Shapps.





Go to Source

Tweet Share Pinterest