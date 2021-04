Coronavirus nel mondo. Fauci: “Gli Stati Uniti potrebbero non aver bisogno del vaccino AstraZeneca”

Pubblicità

Pubblicità

“Gli Stati Uniti potrebbero non aver bisogno del vaccino COVID-19 di Astrazeneca, anche se otterrà l’approvazione”, lo rivela ì a Reuters Anthony Fauci, il virologo che guida la task force Usa

Il vaccino è stato autorizzato per l’uso da dozzine di paesi, esclusi gli Stati Uniti. Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e capo consulente medico della Casa Bianca, ha affermato che “gli Stati Uniti hanno contratti sufficienti con altri produttori di vaccini per vaccinare l’intera popolazione, e forseanche per i richiami in autunno”.

Alla domanda se gli Stati Uniti utilizzeranno le dosi di AstraZeneca, ha detto: “Ancora non è stato deciso nulla. La mia sensazione è che, dati i rapporti contrattuali che abbiamo con un certo numero di aziende, abbiamo abbastanza vaccino per soddisfare tutte le nostre esigenze senza ricorrere ad AstraZeneca”.

Alla fine dell’anno scorso, il produttore di farmaci e l’Università di Oxford hanno pubblicato i dati di uno studio precedente con due diversi gradi di efficacia del vaccino per un errore di dosaggio. Poi, a marzo, più di una dozzina di paesi hanno sospeso temporaneamente l’uso del vaccino di AstraZeneca dopo che il collegamento a un raro disturbo della coagulazione del sangue. Sempre a marzo, un’agenzia sanitaria statunitense ha affermato che i dati dell’azienda hanno fornito un quadro incompleto della sua efficacia. Giorni dopo AstrZeneca ha pubblicato i risultati che mostravano un’efficacia ridotta, sebbene ancora forte.

Fauci ha detto che “Se calcoliamo il numero (di dosi) che riceveremo da J & J, da Novavax da Moderna e contrattiamo per averne di più, è probabile che possiamo gestire la campagna di vaccinazione, ma non posso dirlo con certezza”.

Covid: Usa, i 50 Stati danno ok a vaccino a 16enni

Tutta la popolazione adulta americana, dai 16 anni in su, puo’ vaccinarsi. Con l’annuncio dell’Arkansas, l’ultimo che ancora non aveva preso una decisione, tutti e cinquanta gli Stati hanno approvato la vaccinazione anche per i piu’ giovani, coprendo l’ultima porzione della popolazione adulta. Il primo a cominciare con la distribuzione delle dosi ai sedicenni e’ stato l’Alaska, il 9 marzo, seguito da Mississippi, West Virginia, Utah e una parte dell’Arizona. Tra lunedi’ e giovedi’ e’ toccato ad altri dodici Stati, tra cui Texas e Connecticut. New York ha annunciato il via alla somministrazione ai ragazzi dal 6 aprile. La California comincera’ il 15 aprile. Gli ultimi, l’1 maggio, saranno Oregon, South Dakota, Nebraska, Hawaii, Alabama e New Jersey.

Covid: la Gran Bretagna sblocca 400 milioni di sterline per “riaprire” la cultura

Il governo britannico ha annunciato lo sblocco di circa 400 milioni di sterline (470 milioni di euro) per sostenere la riapertura, dopo i lockdown, di 2.700 enti e organizzazioni culturali messi in ginocchio dal coronavirus, tra cui il festival di Glastonbury. Gli aiuti sono parte dei fondi per la salvaguardia della cultura, accantonati con urgenza dal governo per il settore, e che ammontano a un importo complessivo di 1,57 miliardi di sterline (pari a 1,85 miliardi di euro). Lo ha reso noto il Ministero della Cultura

Brasile: Bolsonaro, saro’ l’ultimo a vaccinarmi contro il Covid

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, sarà “l’ultimo brasiliano” a vaccinarsi contro il Covid, allo scopo di “dare l’esempio” di mettersi in fila: “Io il coronavirus ormai l’ho preso. Quando l’ultimo brasiliano sarà vaccinato, e se avanzerà una dose, deciderò se vaccinarmi o meno. Questo è l’esempio che un capo deve dare. Come in caserma, dove il comandante è ‘ultimo della fila”, ha detto Bolsonaro nella sua trasmissione settimanale su Facebook. Bolsonaro è stato fra i leader mondiali più scettici circa la gravità della pandemia da coronavirus e si è sempre opposto all’obbligatorietà della vaccinazione, che invece avrebbero voluto una parte del Congresso e la Corte Suprema. L’Anvisa, autorita’ di vigilanza sanitaria del Paese, ha approvato l’uso in via emergenziale del siero prodotto dal laboratorio belga Janssen, ramo europeo della multinazionale statunitense Johnson & Johnson, con l’obiettivo di vaccinare un milione di persone al giorno in questo mese. Il Brasile e’ il secondo Paese al mondo per cifra assoluta di contagiati di coronavirus, con oltre 325 mila morti e 12,8 milioni di casi in tredici mesi e record quotidiani di decessi e nuovi casi registrati nei giorni scorsi. Sono state finora distribuite 34 milioni di dosi di vaccino di cui 18 milioni inoculate, secondo numeri forniti dallo stesso Bolsonaro.

Argentina: ministro della Salute, è iniziata la seconda ondata della pandemia

Con 14.430 casi nelle ultime 24 ore e oltre 11 mila contagi in media negli ultimi sette giorni, l’Argentina considera ufficialmente iniziata la seconda ondata della pandemia del nuovo coronavirus nel Paese. Ad affermarlo è il ministro della Salute, Carla Vizzotti, che alla luce di questa considerazione ha manifestato la necessita’ di adottare “rapidamente” delle contromisure. “Dato il forte aumento dei casi negli ultimi giorni riteniamo che che la seconda ondata sia iniziata”, ha dichiarato Vizzotti in un’intervista rilasciata all’emittente “Am 530”. Sebbene il ministro non abbia chiarito quali misure verranno adottate ha lasciato intendere che queste non includeranno nè la chiusura delle fabbriche, nè delle scuole. “I contagi si generano in ambito sociale, non nelle fabbriche o nelle aule dove si rispettano i protocolli”, ha sottolineato. Riguardo alla pericolosità delle nuove varianti, ed in particolare di quella brasiliana, che si ritiene il principale vettore della seconda ondata nella regione, Vizzotti ha affermato che “sicuramente e’ piu’ contagiosa”, ma che riguardo la letalità , non è chiaro se questa aumenti a causa della saturazione dei sistemi di salute o per una maggiore carica virale del ceppo”





Go to Source

Tweet Share Pinterest