Coronavirus nel mondo, gli Usa assolvono Johnson & Johnson: “Nessun legame tra vaccino e trombosi”

Usa, le autorità sanitarie assolvono Johnson&Johnson: “Nessun legame con le trombosi”

Le autorità sanitarie Usa non hanno alcuna prova di un nesso “causale” tra il vaccino Johnson & Johnson e casi di trombosi, su cui l’Ema sta indagando in Europa. “Al momento non abbiamo trovato un rapporto causale con la vaccinazione e continuiamo a indagare e a valutare questi casi”, si legge in una nota dell’US Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.

Usa, gli esperti possibilisti su Pfizer ai dodicenni

Il sì all’estensione del vaccino Pfizer alla fascia 12-15 anni è “altamente probabile”. Lo riporta la Cnn che cita il dottor Arnold Monto, professore di epidemiologia presso l’Università del Michigan e presidente ad interim del comitato consultivo sui vaccini Covid-19 dell’Fda. “È molto probabile, se i dati presentati lo supportano”, ha precisato Monto senza dare una data precisa per la risposta definitiva, indicando però che “potrebbe arrivare in tempi relativamente brevi”

Brasile, una giornata da 93 mila nuovi casi

Il Brasile ha registrato 3.693 morti di Covid-19 e 93.317 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo rivela il Consiglio nazionale delle segreterie di salute (Conass). Il bilancio totale sale pertanto a 348.718 vittime a fronte di 13.373.174 casi accertati. Giovedì il paese aveva superato per la prima volta le 4 mila vittime in 24 ore, diventando la seconda nazione al mondo dopo gli Usa a superare quella soglia. La nuova ondata della pandemia sta colpendo soprattutto lo stato di San Paolo, che conta 46 milioni di abitanti e che ha registrato 1.400 morti nell’ultimo conteggio. Finora meno del 3% dei brasiliani ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino.





