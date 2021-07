Coronavirus nel mondo. gli Usa ribadiscono: “Niente turisti stranieri, manteniamo le restrizioni sui viaggi”

Pubblicità

Vaccino obbligatorio per i dipendenti pubblici di New York

Lo ha annunciato il sindaco Bill de Blasio. In assenza di vaccino, l’alternativa sarà un tampone settimanale. Tutti i dipendenti pubblici della città di New York dovranno attenersi a queste misure che entreranno in vigore a partire dal 13 settembre, data della riapertura delle scuole. I lavoratori che dipendono dall’amministrazione della città sono circa 340 mila.

Pfizer e Moderna studiano vaccino per i bimbi 5-11

Moderna e Pfizer stanno ampliando gli studi sul vaccino Covid ai bambini di età compresa fra i cinque e gli 11 anni. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali gli studi seguono le pressioni delle autorità federali.

Casa Bianca: “Manterremo le restrizioni ai viaggi”

Nonostante le pressioni dei governi stranieri, delle compagnie aeree e di alcuni membri del Congresso, Washington conferma l’intenzione di mantenere per il momento le restrizioni ai viaggi internazionali in seguito all’aumento dei casi di Covid.Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. E il Centers for Disease Control and Prevention alza al livello massimo, il 4, l’allerta viaggi per la Spagna. “Evitate viaggi in Spagna. Se dovete viaggiare in Spagna, assicuratevi di essere completamente vaccinati prima di farlo”, si legge sul sito Cdc.

Calo di contagi in Brasile

Primi, incoraggianti segnali di calo del numero dei contagi e dei morti per Covid in Brasile: nelle ultime 24 ore si sono registrati 476 decessi (il numero più basso dal 18 gennaio, quando ne furono segnalati 452) e 18.219 nuovi casi. Dall’inizio della pandemia, in Brasile si sono avuti 549.924 morti e 19.688.663 casi, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Di solito i numeri tendono ad essere più bassi nei fine settimana a causa del minori numero di controlli e si consolidano di nuovo solo il martedì.

Tokyo, altri positivi tra gli atleti

Sedici nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati rilevati nell’ambito dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, secondo quanto annunciato dagli organizzatori. Nel gruppo dei nuovi positivi, tutti non giapponesi, fanno parte 3 atleti. Il totale dei casi di Covid-19 legati alle Olimpiadi è ora di 148 dal 1 luglio, giorno i cui hanno cominciato ad essere effettuati i tamponi nel Villaggio Olimpico e fra dirigenti, accompagnatori, giornalisti, addetti ai lavori e volontari.

Fauci: “Stiamo andando in direzione sbagliata”

La pandemia di coronavirus negli Stati Uniti sta “andando nella direzione sbagliata” perché troppi americani stanno ancora scegliendo di non vaccinarsi. A lanciare l’allarme è il virologo Anthony S.Fauci, che ai microfoni della Cnn ha spiegato che “circa la metà'” degli statunitensi non si è ancora vaccinato: “In questo momento è davvero una pandemia tra i non vaccinati, è come se avessimo due Americhe”, ha osservato il virologo sottolineando che “se sei vaccinato, sei in una categoria molto diversa da chi è non lo e'”. La situazione – soprattutto per effetto della variante Delta – è così seria che negli ultimi giorni anche alcuni governatori repubblicani negli Stati con più basse percentuali di immunizzati hanno esortato i cittadini a farsi vaccinare.

Regno Unito, contagi in sensibile calo

Nel Regno Unito i contagi da Coronavirus sono in sensibile calo da qualche giorno. Ieri 29.173, circa la metà di otto giorni prima (circa 55mila). Anche la tendenza sul periodo è positiva: negli ultimi sette giorni la media delle infezioni è scesa del 20% rispetto alla settimana precedente. Che il muro di immunizzazione vaccinale (circa il 70% della popolazione adulta ha ricevuto due dosi oltremanica) sia entrato definitivamente in funzione? Vedremo. Di certo i vaccini stanno salvando migliaia e migliaia di vite evitando picchi di ricoveri e decessi. Ora è da vedere se si stia formando anche una sorta di immunità di gregge per contenere i contagi, che potrebbero essere calati negli ultimi giorni perché sono finiti gli Europei (e relativi assembramenti) e le scuole hanno chiuso. Inoltre, si attendono ancora le possibili conseguenze del “liberi tutti” di Boris Johnson, ossia il Freedom Day del 19 luglio che ha rimosso l’obbligo di mascherine e distanziamento. Infine, i giovani sono ancora recalcitranti a vaccinarsi: solo il 58% lo ha fatto contro il 95% e oltre degli over 50, tanto che Johnson ha già annunciato obbligo vaccinale per entrare in discoteche, concerti e stadio da settembre e ora pare anche per l’università. Insomma, per avere il quadro chiaro della situazione bisognerà aspettare perlomeno i dati del prossimo weekend. Ma un barlume di speranza oggi c’è.





