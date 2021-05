Coronavirus nel mondo: i casi globali superano i 163 milioni. Eurodisney riapre il 17 giugno

A un anno dall’arrivo della pandemia, i recinti di Valencia e Villarreal hanno accolto domenica un numero limitato di tifosi per la penultima giornata di campionato.

Eurodisney riapre il 17 giugno

Il parco divertimenti Eurodisney a Parigi riaprirà al pubblico il 17 giugno; è chiuso dal 30 ottobre scorso a causa dell’emergenza Covid. Un comunicato sul sito dell’istituzione spiega che la riapertura avverrà “con misure di igiene e di sicurezza appropriate”.

I casi nel mondo superano i 163 milioni

I casi di coronavirus a livello globale hanno superato oggi la soglia dei 163 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana, dall’inizio della pandemia nel mondo si registrano finora 163.072.423 infezioni, inclusi 3.379.462 decessi. Il bilancio dei contagi aveva superato quota 160 milioni giovedì scorso, solo quattro giorni fa.

Spagna, il pubblico torna sugli spalti degli stadi

Più di un anno dopo l’inizio della pandemia, ieri il pubblico è tornato sugli spalti di due stadi in Spagna per le partite di calcio della Liga: gli stadi di Valencia e Villareal hanno accolto un numero limitato di spettatori. Ai tifosi all’ingresso è stata misurata la temperatura ed è stato fatto rispettare l’obbligo di indossare mascherine FFP2.

Giappone: Olimpiadi, il 60 per cento dei cittadini chiede la cancellazione dell’evento

Quasi il 60 per cento dei cittadini giapponesi ritiene che le Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo in programma la prossima estate dovrebbero essere cancellate, alla luce dell’ondata pandemica in corso nel Paese. E’ quanto emerge da un sondaggio d’opinione pubblicato da “Kyodo News” ieri, 16 maggio, a meno di tre mesi dalla data prevista per l’apertura dei Giochi. Il 59,7 per cento dei cittadini giapponesi adulti consultati ritiene che le Olimpiadi, già rinviate di un anno, dovrebbero essere cancellate, alla luce del forte aumento dei contagi da coronavirus nel Paese e dello scarso avanzamento della campagna di vaccinazioni nazionale. Il 25,2 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene invece che i Giochi dovrebbero svolgersi a porte chiuse, senza spettatori in presenza. Solo il 12,6 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene che i Giochi possano svolgersi con una presenza di pubblico limitata. Il comitato organizzatore delle Olimpiadi ha già deciso che i Giochi saranno chiusi agli spettatori non residenti in Giappone.

L’Algeria riaprirà parzialmente i confini

L’Algeria riaprirà parzialmente i suoi confini dal 1 giugno, dopo oltre un anno di chiusura a causa della pandemia di coronavirus, lo ha annunciato domenica in un comunicato la presidenza. La prolungata chiusura delle frontiere aveva innescato movimenti di protesta tra gli emigrati algerini, in particolare in Francia.