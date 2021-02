Coronavirus nel mondo: in arrivo per la Ue nei prossimi mesi 150 milioni di dosi di vaccino Moderna in più

Pubblicità

Pubblicità

Ue, in arrivo nei prossimi mesi 150 milioni di dosi di Moderna in più

La Commissione Ue acquisterà altri 150 milioni di dosi del vaccino di Moderna per quest’anno,

e ne ha opzionati 150 milioni per il prossimo. Si aggiungono ai 160 milioni acquistati l’anno scorso. Lo ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen. I primi 150 milioni di dosi aggiuntive del vaccino anti-Covid di Moderna acquistati dalla Commissione Europea “saranno consegnati nel terzo e quarto trimestre del 2021”, ha comunicato l’azienda. “La Commissione Europea sta dialogando con noi su come prepararci al 2022, anche per far fronte a potenziali varianti, Moderna è impegnata a lavorare incessantemente per rendere disponibili boost dei vaccini per le varianti rilevanti per affrontare questa pandemia”, ha detto Stéphane Bancel, CEO di Moderna commentando la decisione della Commissione Europea di acquistare 150 milioni di dosi aggiuntive del COVID-19 Vaccine Moderna.

Von der Leyen: “Perché la Russia offre dosi di Sputnik se non vaccina ancora tutta la popolazione?”

“Sputnik non ha chiesto l’autorizzazione a Ema finora. Se lo faranno, devono presentare tutti i dati e sottoporsi allo scrutinio come gli altri. Inoltre, non producono in Ue, quindi certamente ci deve essere un’ispezione ai siti di produzione, perché dobbiamo avere standard di produzione stabili”: lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Ma ancora ci chiediamo come mai la Russia offra milioni di dosi quando ancora non vaccina tutta la sua popolazione, questo dovrà trovare risposta”, ha detto von der Leyen.

In Brasile altri 55.271 casi e 1.167 morti

In Brasile nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 55.271 casi di coronavirus e 1.167 morti. Lo ha riferito il ministero della Salute. Il Paese latinoamericano è il terzo al mondo per numero di casi con quasi 10 milioni di contagi e il secondo per numero di morti (poco più di 240 mila). Anche il ministro dell’Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il portavoce del ministero, precisando che Salles “ha una lieve febbre ed è in isolamento” a Brasilia. Salles, 45 anni, è il quindicesimo ministro del governo di Jair Bolsonaro a contrarre il Covid-19, oltre allo stesso presidente che si è ammalato nel luglio 2020.

Francia: ancora nessuna esplosione delle varianti Covid-19

Nel Paese la temuta esplosione delle varianti di Covid-19 non è ancora arrivata. La maggior parte degli esperti chiede cautela ma al momento la situazione non sembra essere critica. “Ci aspettavamo che l’esplosione fosse più rapida”, ha ammesso Pascal Crépey, epidemiologo presso la School of Higher Studies in Public Health. “A gennaio avevamo previsto che la variante inglese sarebbe stata dominante a marzo. Non abbiamo ancora del tutto torto”, ha detto, spiegando tuttavia che ancora ciò non è avvenuto. Intanto la Commissione europea ha esortato gli Stati membri a evitare la chiusura delle frontiere. Al momento oltre a Germania e Belgio, altri sette paesi dell’Ue e dell’area Schengen hanno reintrodotto i controlli alle frontiere in risposta alla pandemia: Danimarca, Ungheria, Austria, Portogallo, Finlandia, Norvegia e Spagna.

Usa, cofondatore Covaxx positivo dopo evento senza mascherina

Peter Diamandis, imprenditore e cofondatore di Covaxx, azienda farmaceutica impegnata nello sviluppo di un vaccino anti Covid, ha contratto il coronavirus insieme con altre 23 persone durante un evento che ha organizzato il mese scorso negli uffici di una delle sue imprese high tech in California. L’appuntamento è stato seguito da centinaia di persone online e da alcune decine sul posto. Diamandis aveva promesso che non si sarebbe corso alcun rischio dato che tutti i partecipanti dovevano sottoporsi a un test e che sarebbero stati presenti dei medici. “Ho pensato che fosse possibile creare uno spazio sicuro per un piccolo gruppo in uno studio televisivo, ma mi sono sbagliato”, ha scritto Diamandis sul suo sito web personale. L’imprenditore ha quindi riconosciuto che non aver obbligato gli ospiti all’uso della mascherina è stato uno dei suoi “più grandi errori”.

Coronavirus nel mondo, per l’Oms contagi dimezzati da inizio anno 16 Febbraio 2021

Casa Bianca annuncia aumento vaccini da inviare a Stati

“Grande notizia: l’amministrazione Biden-Harris invierà ogni settimana agli stati 13,5 milioni di dosi, un incremento del 57 per cento da quando il presidente Biden ha assunto l’incarico. E a cominciare da questa settimana raddoppieremo a due milioni le dosi da spedire alle farmacie locali”. Lo ha comunicato la Casa Bianca su Twitter. L’annuncio arriva quattro giorni dopo l’accordo per l’acquisto di altre 200 milioni di dosi del vaccino anti-Covid, di metà arriveranno da Pfizer e metà da Moderna. In America “saranno disponibili 600 milioni di dosi di vaccino entro fine luglio, abbastanza per vaccinare ogni singolo americano”: è la promessa di Joe Biden intervenuto nel corso di un town all sulla Cnn a Milwaukee, in Wisconsin, la prima uscita fuori Washington del neopresidente americano.

Oms, nuovi casi in calo ma si diffondono varianti

Il numero di nuovi casi di Covid-19 segnalati in tutto il mondo è diminuito del 16% la scorsa settimana a 2,7 milioni, lo ha affermato l’Organizzazione mondiale della sanità. In calo anche il numero di nuovi decessi segnalati, -10 per cento settimana su settimana, a 81.000. Ma allo stesso tempo si diffondono nel mondo le varianti, con un aumento dei paesi interessati al contagio. Per quanto riguarda le varianti, quella inglese è stata segnalata in 94 paesi, 8 in più rispetto alla settimana precedente. La variante individuata per la prima volta in Sud Africa è stata registrata in 46 paesi, in aumento di due. Quella brasiliana in 21 paesi, sei in più.

Coronavirus, le due nuove varianti inglesi che preoccupano il Regno Unito dal nostro corrispondente Antonello Guerrera 16 Febbraio 2021

Giappone, al via campagna di vaccinazione

Inizia oggi la campagna di vaccinazione in Giappone, con le prime dosi del vaccino Pfizer messe a disposizione per circa 40.000 operatori sanitari selezionati. Il ministro delle Riforme in carica per la gestione della campagna di distribuzione del vaccino, Taro Kono, ha detto che “l’immunizzazione sarà la maggiore arma nella lotta contro il coronavirus”, e si augura che la popolazione capirà i rischi e i benefici del procedimento. Al gruppo iniziale seguiranno i circa 3,7 milioni di operatori nel settore medico, tra dottori e infermieri. Successivamente, e con l’aiuto delle municipalità, a partire da aprile il governo punta a inoculare 36 milioni di persone con più di 65 anni di età, che costituiscono il 28% della popolazione giapponese. Ad oggi il governo di Tokyo si è assicurato un totale di 540 milioni di dosi da Pfizer, Moderna e AstraZeneca, il numero maggiore di vaccini tra i Paesi asiatici, e più che sufficienti a coprire i circa 125 milioni di abitanti.





Go to Source

Tweet Share Pinterest