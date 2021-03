Coronavirus nel mondo: in Francia spunta la variante ‘bretone’

La pandemia di Coronavirus ha provocato 2,64 milioni di morti nel mondo secondo l’ultimo bilancio AFP basata su fonti ufficiali. Negli Stati Uniti le vittime sono 534.275, in Brasile 277.102, in Messico 193.851, in India 158.446 e nel Regno Unito 125.343.

La Francia è alle prese con una possibile nuova variante del virus Covid-19 rilevato in Bretagna. Le autorita’ sanitarie ne stanno valutando il grado di trasmissione e gli effetti sulle persone colpite.

Il nuovo ceppo è stato sequenziato da un focolaio apparso nell’ospedale di Lannion, nel nord-ovest del Paese, dove sono stati registrati 79 casi, di cui 8 con la nuova variante, ha fatto sapere il ministero della Salute in una nota. Secondo le autorita’ diversi pazienti con sintomi di covid hanno dato risultati negativi nei test molecolari effettuati.

Le analisi condotte su questa nuova variante “non consentono di concludere ne’ una gravita’ ne’ una maggiore contagiosita’” rispetto al ceppo tradizionale. Si cerchera’ anche di determinare se i vaccini attuali sono efficaci con questo nuovo ceppo.