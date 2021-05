Coronavirus nel mondo, in India quasi 4mila nuove vittime. Il Giappone prolunga emergenza, in Francia record di vaccinazioni

Pubblicità

Pubblicità

L’India ha riportato un aumento giornaliero record dei casi di coronvirus con 414.188 nuovi contagi, mentre le morti sono aumentate di 3.915, secondo i dati dei ministeri della salute. Le infezioni totali da coronavirus di India ora ammontano a 21,49 milioni, mentre le sue vittime totali hanno superato quota 234mila

Il Giappone prolunga stato di emergenza

Il governo giapponese intende prolungare lo stato di emergenza nelle città di Tokyo e Osaka fino al 31 maggio. Lo ha detto il ministro in carica per la progettazione anti-Covid, Yasutoshi Nishimura, al termine di un incontro con la commissione medica, spiegando che i provvedimenti riguarderanno anche le prefetture di Aichi, Kyoto e Fukuoka, nel Giappone occidentale, a partire dal prossimo mercoledì, quando sarebbe dovuto terminare il periodo di contenimento delle attività sociali, attualmente in atto in 6 diverse prefetture dell’arcipelago.

“La situazione delle strutture ospedaliere a Osaka è particolarmente critica, e a Tokyo potrebbe diventarlo nelle prossime due settimane se non si abbassa il tasso di contagio provocato dalle varianti”, ha detto Nishimura, auspicando una maggiore collaborazione dei datori di lavoro per promuovere lo smart working dei dipendenti, limitando il più possibile gli spostamenti. Sebbene non si tratti di un ‘lockdown’ sullo stile europeo, e lo stesso coprifuoco non è mai stato imposto in Giappone dall’inizio della pandemia, le autorità in questo modo esortano i bar e i ristoranti ad anticipare le chiusure serali alle 20 in cambio dell’erogazione di consistenti incentivi, fino a 60mila yen al giorno (450 euro) per sopperire al calo del fatturato.

Allo stesso tempo i grandi centri commerciali rimarranno chiusi, e gli eventi sportivi vedranno una riduzione consistente degli spettatori, non oltre le 5.000 presenze. Nella giornata di giovedì Osaka ha registrato 747 contagi di coronavirus, mentre Tokyo – che si appresta ad ospitare le Olimpiadi in meno di tre mesi – ha segnalato 591 casi, portando il totale da inizio pandemia a oltre 143.500. L’estensione del terzo stato di emergenza attualmente in vigore sarà formalizzata nella giornata di oggi, con l’approvazione del consiglio dei ministri.

In Francia 600mila vaccini al giorno

Il ministro della Salute, Olivier Véran, ha annunciato un nuovo record sul fronte della vaccinazione contro il Covid-19 in Francia, con 600.000 dosi iniettate in un solo giorno. “Un nuovo limite è stato superato oggi – ha scritto Véran in un tweet – con oltre 600.000 vaccinazioni realizzate in 24 ore in Francia. Di nuovo, grazie a tutti quelli che, giorno dopo giorno, proteggono i nostri cittadini. Continuiamo!”.Fino a ieri, il numero dei francesi che hanno ricevuto una dose era di 16.791.193, mentre sono stati 7.554.787 a ricevere le due dosi necessarie. Oltre un francese adulto su 4 è vaccinato.





Go to Source

Tweet Share Pinterest