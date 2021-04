Coronavirus nel mondo, la Cina ammette: “I nostri vaccini hanno una bassa efficacia”

Pubblicità

La Cina ha ammesso che “l’efficacia” dei propri vaccini “non è alta”. Lo riferisce il South China Morning Post. Parlando in una conferenza stampa, ieri a Chendgu, il capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, Gao Fu, ha dichiarato che il Paese sta esaminando due strade per “risolvere il problema”. Un’ipotesi sarebbe quella di aggiustare il dosaggio, l’intervallo tra le due dosi o aumentare il numero di dosi. La seconda opzione è invece quella di mischiare i vaccini che usano diverse tecnologie.

Usa, nuovo balzo dei contagi. Il 40% dei Marines rifiuta il vaccino

I casi di Covid negli Stati Uniti continuano ad aumentare: solo nelle ultime 24 ore sono stati oltre 80.000. L’emergenza è concentrata nel Midwest e soprattutto in Michigan, lo stato con il maggior numero di contagi quotidiani. Il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, fa appello alla responsabilità dei cittadini perché “cambiare solamente le regole non basta a fermare l’ondata”. Sul fronte vaccini, la Cnn ha rivelato che circa il 40% dei Marines americani ha rifiutato le iniezioni. Secondo l’emittente televisiva circa 75.550 soldati sono stati vaccinati, mentre quasi 48.000 hanno detto no. “Chi fra di loro lo rifiuta un giorno può cambiare idea e essere vaccinato alla prima occasione utile”, riferiscono dai Marines.

Premier canadese Trudeau, adulti tutti vaccinati entro fine estate

Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha annunciato ieri che tutti gli adulti del Paese possono essere vaccinati entro la fine dell’estate. “Siamo sulla buona strada per mantenere il nostro impegno che tutti i canadesi che vogliono essere vaccinati, lo saranno completamente entro la fine dell’estate”, ha detto in un discorso alla convention nazionale del suo partito. Il Canada ha registrato 1.052.539 casi dall’inizio della pandemia di coronavirus, di cui 7.262 nelle ultime 24 ore, oltre a 23.286 decessi.

India, quasi 800 morti in un giorno. Frenata sui vaccini

L’India alle prese con la seconda ondata di coronavirus: 145.384 contagi accertati di Covid-19 nelle ultime 24 ore. I morti sono 794. Il paese, il più grande produttore di vaccini al mondo, è però in crisi per la mancanza di dosi. La campagna nazionale di vaccinazione sta segnando il passo e rischia il blocco a breve. Almeno sei stati lamentano che le forniture di vaccini si esauriranno nei prossimo giorni. Il governo federale insiste di avere quantità sufficienti, e il ministro alla Salute Harsh Vardhan afferma che ci sono 40 milioni di dosi pronte per la consegna, ma il quotidiano The Hindu calcola oggi che, proseguendo al ritmo di quasi quattro milioni di vaccinazioni al giorno, le riserve disponibili non copriranno più di dieci giorni. Raul Gandhi, leader del partito del Congresso, ha scritto oggi al premier Narendra Modi chiedendo che le esportazioni vengano sospese e sottolineando che in tre mesi solo l’uno per cento degli indiani è stato immunizzato, nonostante l’esperienza del paese nelle campagne di vaccinazione di massa. L’India ha somministrato sinora più di 90 milioni dei due vaccini approvati, quello dell’Astra-Zeneca, chiamato nel paese Covishield, e quello “indigeno” della Bharat BioTech, chiamato Covaxin. Altri 64 milioni di dosi sono state consegnate a 85 paesi, alcuni sotto forma di doni, altri con contratti commerciali tra i produttori e i paesi committenti, il resto nell’ambito del Covax, il programma dell’Oms per i paesi a basso reddito. Il premier Modi ha però rivendicato che “l’India è il paese più veloce a somministrare i vaccini anti Covid-19”, sottolineando che sono già state somministrate 100 milioni di dosi in 85 giorni, a fronte degli 89 giorni degli Usa e dei 102 giorni della Cina. “Stiamo aumentando gli sforzi per garantire la salute e un’India libera dal Covid”, ha scritto Modi sul suo account twitter.

Da domani la Francia vaccina gli over 55

La vaccinazione contro il Covid-19 sarà aperta da domani a tutti i francesi di età pari o superiore a 55 anni, ha annunciato il ministro della Salute Olivier Véran sul Journal du dimanche, all’inizio delle due settimane di vacanze scolastiche ristrette. Ha spiegato che sarebbe possibile grazie a due vaccini, quello di AstraZeneca che “da domani tutti i francesi over 55, senza condizioni, potranno ricevere”, e quello di Johnson & Johnson, consegnato in Francia da lunedì, proposto, “per coerenza ed efficienza, a tutti gli over 55, senza condizioni”. Dal 19 marzo la Francia ha riservato il vaccino del laboratorio anglo-svedese AstraZeneca agli over 55, dopo rari ma gravi casi di disturbi della coagulazione osservati solo in pazienti più giovani. Il vaccino prodotto da Janssen-Cilag (gruppo Johnson & Johnson) è stato autorizzato dalla Francia dal 12 marzo. Il ministro ha indicato che la prima consegna sarebbe “200.000 dosi”, “una settimana in anticipo”. “Stiamo espandendo la vaccinazione”, ha detto il signor Véran. Citando gli altri due vaccini autorizzati in Francia, il ministro ha ricordato “l’annuncio dell’estensione della campagna vaccinale di Pfizer e Moderna a tutti gli over 60 dal 16 aprile”. La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è stata inizialmente rivolta alle persone più fragili, di età superiore ai 75 anni o affette da altri problemi di salute che aumentano il rischio di morte. A causa del ritmo lento dell’offerta di vaccini, è iniziato molto più lentamente di quanto il governo avrebbe voluto. Il tasso di copertura vaccinale con due dosi si avvicina al 75% tra i residenti in case di cura, ma raggiunge solo il 35% tra i 75-79 anni della città, il 9% tra i 70-74 anni, il 4% tra i 65-69 anni. vecchi. La Francia ha registrato ieri altri 43.284 positivi al Covid-19, per un totale di 4,98 milioni. I morti negli ospedali sono 227 per un totale provvisorio che sale a 72.450 dall’inizio della pandemia.

Covid: in Pakistan 5.050 nuovi casi e 114 morti in 24 ore

Il Pakistan ha segnalato nuovi 5.050 casi di coronavirus e 114 morti nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute del Paese. Il numero di casi attivi è pari a 73.875 di cui 4.143 in condizioni critiche. Dall’inizio della pandemia, il Pakistan ha segnalato 721.018 casi di Covid-19 e 15.443 morti. Il Paese sta vaccinando gli operatori sanitari e le persone di età superiore ai 50 anni.

La Cina in aiuto dell’Ecuador con 700 mila dosi di vaccino

L’Ecuador oggi ha ricevuto la fornitura più grossa dalla Cina: 700 mila dosi di vaccino anti-Covid. Il carico è stato accolto con una cerimonia speciale all’aeroporto di Quito. Il Paese ha ricevuto finora un milione di dosi di vaccino cinese Sinovac con cui ha portato il totale disponibile a 1,5 milioni di dosi.





