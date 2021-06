Coronavirus nel mondo, la Francia anticipa al 23 giugno la fine del coprifuoco

Pubblicità

Pubblicità

Francia, il 23 giugno fine del coprifuoco e da domani stop mascherine all’esterno

“L’obbligo di indossare le mascherine all’esterno non sarà più obbligatorio, salvo alcune circostanze, quando ci si raggruppa”: l’annuncio del premier francese, Jean Castex, al termine del Consiglio dei ministri, sarà operativo subito, “da domani”, ha precisato il governo.

“Tenuto conto dei risultati – ha spiegato il premier – è normale fare aggiustamenti alle nostre misure e ad alcuni elementi del calendario, pur mantenendo un alto livello di vigilanza nelle prossime settimane e nel caso di evoluzione contraria”.

Fine anche del coprifuoco anticipata di una settimana, dalla fine di giugno al 23: “La situazione sta migliorando. E sta migliorando più rapidamente di quanto sperassimo”, ha detto Castex.

Ue, via libera ai turisti Usa “anche non vaccinati”

Via libera degli ambasciatori Ue alla revoca delle restrizioni di viaggio per i turisti provenienti dagli Stati Uniti, anche non vaccinati. E’ quanto si apprende a Bruxelles da più fonti Ue. Le limitazioni cadranno anche per altri 8 Paesi: Albania, Macedonia del Nord, Serbia, Libano, Taiwan, Macao, Hong Kong e Tailandia..

Von der Leyen: “15 Paesi rilasciano già certificato”

“Finora 15 Stati membri dell’Ue rilasciano già il certificato digitale Covid e dal primo luglio lo dovranno fare tutti”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, mostrando il suo certificato rilasciato dal Belgio. “Sto pianificando ora il mio viaggio nei 27 Paesi Ue per il Next Generation Eu e sono molto curiosa di provare e vedere come questo certificato funzionerà”, ha aggiunto.

(ansa)

Mosca, vaccinazione obbligatoria nel settore servizi

Il capo del Rospotrebnadzor moscovita (l’autorità per la Salute russa) ha ordinato ai responsabili delle aziende del settore dei servizi di vaccinare almeno “il 60%” dei loro dipendenti nella regione di Mosca. La vaccinazione con la prima dose, che viene definita “obbligatoria”, dovrà essere effettuata prima del 15 luglio. Il sindaco della capitale, Serghei Sobianyn, ha definito la situazione epidemiologica della città come “molto seria”.

Spagna, il premier: “Presto senza mascherina in strada”

“In Spagna abbiamo raggiunto la velocità di crociera nella maggiore campagna di vaccinazione della nostra storia. Presto abbandoneremo anche le mascherine per strada”: è l’annuncio del premier spagnolo Pedro Sánchez, che tuttavia non ha per ora specificato una data precisa per questo momento atteso da molti. Anche nel Paese iberico, infatti, il dibattito su quando sarà possibile allentare le misure sanitarie anti-Covid è all’ordine del giorno. L’uso della mascherina all’aperto in Spagna è obbligatorio praticamente ovunque.

Da alcune settimane le autorità sanitarie si mostrano possibiliste sul fatto di togliere l’obbligo di indossarla in spazi aperti se c’è distanza sufficiente tra le persone, anche se nessuno ha ancora indicato esplicitamente quando. “Tra qualche settimana il 50% della popolazione spagnola avrà almeno una dose. La tabella di marcia è chiara e la stiamo rispettando. La vaccinazione totale è il ponte verso la ripresa totale”, ha aggiunto Sánchez, che ha parlato a Madrid durante un evento pubblico in presenza del presidente della Corea del Sud Moon Jae-in.

La variante peruviana nel mirino dell’Oms

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha designato come ‘variante di interessè Lambda del virus un ceppo rilevato per la prima volta in Perù nell’agosto 2020 e presente in diversi paesi latino-americani. Secondo le autorità peruviane citate nel rapporto settimanale dell’Oms, l’81% dei casi di Covid-19 diagnosticati dallo scorso aprile nel Paese sono associati al ceppo Lambda. Dichiarandolo “variante di interesse”, l’Oms afferma che sta osservando il suo comportamento in termini di potere di contagio, prima dell’eventuale inclusione nella categoria delle “varianti preoccupanti”, come Alpha, Beta, Gamma e Delta. Rilevato per la prima volta nell’agosto 2020 in Perù, attualmente 29 paesi in tutto il mondo hanno segnalato la sua presenza, in particolare in America Latina, tra cui Argentina e Cile. L’Oms indica che sta osservando il comportamento epidemiologico del ceppo e il suo “potenziale aumento della trasmissibilità e della resistenza agli anticorpi neutralizzanti”. L’agenzia delle Nazioni Unite ha identificato il ceppo Lambda sulla base della recente decisione di attribuire lettere greche per designare le varianti senza stigmatizzare i paesi in cui vengono rilevate per la prima volta.

Usa, un quarto dei contagiati ha sintomi persistenti

Secondo un ampio studio che ha analizzato i dati medici di quasi due milioni di americani colpiti dal virus, quasi un quarto delle persone che hanno contratto il Covid-19 affronta, un mese o più dopo, problemi di salute che non avevano avuto prima dell’infezione. I problemi principali erano dolori (nevralgie, dolori muscolari…) per il 5% delle persone, e difficoltà di respirazione, nel 3,5% dei casi, seguiti da ipertensione, malessere o grande stanchezza, ansia, poi problemi intestinali. Il coronavirus responsabile di Covid-19 era presente negli Stati Uniti almeno da dicembre 2019, settimane prima del primo caso confermato nel gennaio 2020, secondo un nuovo studio pubblicato martedì. Più del 70% degli adulti nello Stato di New York ha ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus, consentendo l’abolizione delle ultime restrizioni, ha annunciato martedì il governatore Andrew Cuomo.

L’India riapre il Taj Mahal e gli altri monumenti

L’India ha riaperto l’iconico Taj Mahal, il mausoleo di Agra nell’Uttar Pradesh costruito nel 1632 dall’imperatore moghul Sh?h Jah?n in memoria della moglie, patrimonio dell’Unesco e inserito nella lista delle nuove sette meraviglie del mondo. Ha riaperto al pubblico mercoledì mentre il paese, ancora scosso da una disastrosa seconda ondata di pandemia, si affretta a revocare le restrizioni nel tentativo di rivitalizzare la sua economia. Il monumento era stato chiuso all’inizio di aprile per le rigide misure di blocco nel tentativo di contenere un’ondata di infezioni che sta ancora uccidendo migliaia di persone ogni giorno. Solo 650 turisti alla volta saranno ammessi all’interno del Taj Mahal. Il monumento in marmo bianco attira normalmente da 7 a 8 milioni di visitatori all’anno, con una media di oltre 20.000 persone al giorno. Lo stato dell’Uttar Pradesh è stati più colpiti dai contagi. Anche altri monumenti protetti dal governo federale, tra cui il Forte Rosso e il Qutb Minar, sono stati riaperti ai turisti.

Brasile, 53 gli infettati in Copa América

Un totale di 53 persone sono risultate positive al coronavirus tra tutte le delegazioni partecipanti alla Copa América, ha informato martedì il Ministero della Salute del Brasile, paese ospitante della competizione.





Go to Source

Tweet Share Pinterest