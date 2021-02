Coronavirus nel mondo, l’Austria chiude il Tirolo per 10 giorni

Pubblicità

Usa, contagi superano i 27 milioni

Il ministro dei Trasporti americano Pete Buttigieg resterà in quarantena per 14 giorni dopo che un agente della sua scorta è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto Laura Schiller, capo di gabinetto al dipartimento dei Trasporti. Negli Stati Uniti, intanto, i casi di coronavirus hanno superato quota 27 milioni. Secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 1.492 e 85.060 i nuovi contagi. Si tratta del secondo giorno di fila in cui i nuovi casi scendono sotto la soglia delle 100mila unità, barriera superata ininterrottamente dal 4 novembre scorso. Lo Stato di New York resta il più duramente colpito dalla pandemia.

L’Austria chiude il Tirolo per 10 giorni

L’Austria chiude per 10 giorni il Tirolo da venerdì. Lo annuncia su Twitter il premier Sebastian Kurz. “I viaggi da e per il Tirolo sono sconsigliati. In futuro gli spostamenti con il Tirolo saranno consentiti solo a chi è in possesso di un test negativo non più vecchio di 48 ore”. Il premier sottolinea che “la misura si applica per ora al Tirolo occidentale. Ne abbiamo discusso con il presidente provinciale. Non è colpa di nessuno. Nessuno può scegliere con quali mutazioni deve lottare e dopo un anno di pandemia non c’è da meravigliarsi se la lotta contro la pandemia è enorme. Ma abbiamo la responsabilità in tutta l’Austria di combattere le mutazioni nel miglior modo possibile, in cui la vaccinazione è meno efficace.” Il provvedimento entrerà in vigore venerdì per almeno 10 giorni. Intanto “il governo provinciale tirolese ha presentato un pacchetto che si concentra su test di massa. Abbiamo convenuto che le forze armate austriache saranno pronte a supportare questi test”.

Germania, Merkel vuole prolungare lockdown fino a fine mese

Angela Merkel vuole prolungare il lockdown in Germania almeno fino alla fine del mese. Lo ha detto ai deputati nel suo gruppo parlamentare conservatore in una riunione prima degli incontri con i capi dei 16 lender. La cancelliera tedesca è contraria a concedere qualsiasi apertura prima del 1 marzo in Germania.

Per Merkel, sarebbe decisivo utilizzare il tempo, in cui la cosiddetta variante britannica non ha ancora preso il sopravvento, per portare i numeri del contagio al minimo possibile. Merkel ha espresso la sua posizione durante una riunione virtuale del gruppo parlamentare della Cdu. Intanto i ministri dell’Istruzione e della Cultura dei Laender tedeschi sono a favore di una riapertura graduale delle scuole in Germania a partire dalla prossima settimana nel caso in cui i dati sui contagi confermino il calo delle infezioni.

“È necessario limitare le conseguenze negative della chiusura delle scuole sulla vita educativa e la partecipazione sociale dei bambini e dei giovani”, si legge in un documento concordato nel corso di una riunione virtuale della Conferenza permanente dei ministri dei diversi stati. La cancelliera tedesca e i premier delle 16 regioni si incontreranno domani per discutere di come portare avanti la strategia anti-Coronavirus.

Regno Unito, 46% dei decessi in Inghilterra e Galles sono dovuti al Covid

Il 46% dei morti in Inghilterra e Galles dall’inizio della pandemia è deceduto a causa del Covid-19. Le ultime notizie sul coronavirus emergono dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Ons), citati oggi dal Guardian. Nell’ultima settimana di gennaio, la percentuale dei morti di Covid sul totale è salita al 55% nell’Inghilterra orientale. Il dato va interpretato tenendo conto anche del calo dei morti per altre cause. Nell’ultima settimana di gennaio, in tutta l’Inghilterra, il numero dei morti è stato superiore alla media dei cinque anni precedenti, ma i decessi per cause diverse dal Covid sono diminuiti del 22%. Alla data del 29 gennaio, il totale dei decessi in Gran Bretagna dove il Covid è menzionato nel certificato di morte era arrivato a 126mila, più della metà dei quali dopo l’inizio della seconda ondata a settembre. Il dato è sempre più alto rispetto a quello fornito dal bollettino giornaliero, che calcola come morto di Covid solo chi è deceduto entro 28 giorni dal test positivo.

Scozia, 10 giorni di quarantena in hotel per chi arriva dall’estero

Il governo scozzese ha stabilito la quarantena per chi arriva dall’estero che dovrà restare 10 giorni in hotel. A differenza dell’Inghilterra, dove la quarantena si applica solo a chi proviene da paesi in una lista rossa, il provvedimento è più restrittivo perché si applica a tutte le provenienze.

Svezia, restrizioni su treni e pullman per le lunghe percorrenze

Il governo svedese intende imporre restrizioni su treni e pullman a lunga percorrenza per combattere la diffusione delle varianti di Covid, più contagiose. A partire da domenica e fino alla fine di maggio, i mezzi destinati a tratte oltre i 150 km potranno viaggiare con solo metà dei posti utilizzabili, eccezion fatta per chi ha già acquistato i biglietti. “La situazione sembra migliorare rispetto a un paio di mesi fa ma c’è il rischio reale di una terza ondata e la situazione potrebbe quindi velocemente peggiorare”, ha sottolineato il ministro della Salute, Lena Hallengren. All’inizio di marzo le scuole hanno una settimana di vacanza e molte famiglie hanno già acquistato biglietti per viaggiare quindi la misura non dovrebbe avere un grosso impatto durante questo periodo. Nonostante il numero dei contagi giornaliero sia diminuito rispetto al picco di fine dicembre, c’è un aumento dei casi riconducibili alla variante britannica che preoccupa le autorità. Il Paese da 10 milioni di abitanti, sostenitore di un approccio soft alla pandemia, ha quasi 590 mila casi e oltre 12 mila morti, un bilancio molto più negativo dei vicini scandinavi.

Spagna, prolungate le restrizioni per chi arriva dal Regno Unito

Il governo spagnolo ha annunciato che le restrizioni sui voli dal Regno Unito, Brasile e Sudafrica saranno estese fino al 2 marzo. Lo ha spiegato il nuovo ministro della Salute, Carolina Darias. Come altri paesi, la Spagna ha sospeso gli arrivi di passeggeri dal Regno Unito alla fine di dicembre, ad eccezione di spagnoli o residenti in Spagna, a causa dell’espansione del ceppo britannico di coronavirus, più contagioso.

L’Africa meridionale senza vaccini

In alcuni Paesi dell’ Africa meridionale non è ancora arrivata una sola dose di vaccino, denuncia Medici senza Frontiere (Msf), sollecitandone una distribuzione più equa “dando priorità e proteggendo gli operatori sanitari in prima linea e le persone più a rischio in tutti i Paesi”. “Solo in Mozambico il numero di casi è sette volte superiore rispetto al picco dei casi della prima ondata – afferma l’organizzazione in una nota -, mentre in Eswatini i casi si sono quadruplicati. Se il Malawi avesse 40mila dosi di vaccino – aggiunge -, potremmo almeno iniziare a vaccinare il personale sanitario nelle aree critiche del Paese. Se ciò non avverrà, la situazione sarà presto insostenibile”.

“Mentre in molti Paesi ricchi le vaccinazioni sono iniziate circa due mesi fa – sottolinea Stella Egidi, responsabile medico di Msf – Paesi come Eswatini, Malawi e Mozambico, non hanno ricevuto una singola dose. Nemmeno per proteggere il personale sanitario in prima linea. La stessa Oms ci ricorda come senza un accesso equo al vaccino la pandemia non solo si prolungherà, ma metterà a rischio ancora più vite. Esortiamo i governi che si sono assicurati più dosi del necessario a metterle a disposizione affinché altri Paesi possano iniziare le vaccinazioni”. L’appello è rivolto anche ai produttori di vaccini ai quali Msf assicura di essere “pronta a fornire supporto logistico ai Paesi ad alta priorità a cui è stato negato l’accesso a Pfizer/BioNTech tramite Covax a causa della loro limitata capacità di gestione della catena del freddo”.

Concluso il lavoro dell’Oms in Cina

“La ricerca sull’origine del coronavirus è ancora un ‘work in progress'”. È la conclusione del capo missione dell’Oms, Peter Ben Embarek, alla fine del lavoro svolto a Wuhan. Le informazioni raccolte dalla missione congiunta Oms e Cina a Wuhan “suggeriscono che l’origine del coronavirus è animale”, ma “la ricerca per la possibile rotta di penetrazione del virus nelle specie animali è ancora un lavoro in corso d’opera”. Lo ha dichiarato il capo della missione dell’Oms a Wuhan, Peter Ben Embarek, in una conferenza stampa nella città cinese, primo focolaio del coronavirus. “Un salto diretto dai pipistrelli agli umani non è probabile”, ha spiegato, visto che a Wuhan e dintorni non vi è una grande popolazione di questi animali. Rimane in piedi l’ipotesi pangolini e felini come primi portatori, ma l’Oms ha consigliato di andare avanti con gli studi a riguardo

Embarek ha ammesso che la missione sul campo “non ha stravolto le convinzioni che avevamo prima di cominciare” circa le origini del virus. Il funzionario ha poi sottolineato nel corso della spiegazione che non si è riusciti a scoprire come il virus sia entrato nel mercato Huanan di Wuhan, epicentro del primo focolaio noto della malattia, a fine 2019, e ha detto che servono ulteriori studi sul ruolo dei cibi surgelati come “superfice per la trasmissione del virus agli esseri umani”.

La possibilità che la diffusione del nuovo coronavirus derivi da “un incidente collegato a un laboratorio” è “estremamente improbabile”. Lo ha detto il capo missione dell’Oms a Wuhan, Peter Ben Embarek, in una conferenza stampa, raccomandando di non condurre ulteriori studi a riguardo.





