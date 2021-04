Coronavirus nel mondo, l’Europa supera il milione di morti

I morti per Covid in Europa hanno superato il milione, secondo un conteggio dell’agenzia Reuters riportato sul suo sito online. Il Vecchio Continente – 51 Paesi, tra cui l’Ue, il Regno Unito, la Russia e altri – ha circa il 35,5% dei decessi nel mondo e il 30,5% del totale dei contagi.

Vaccini record in America

120 milioni di americani sono stati vaccinati contro il coronavirus. Il 28 della popolazione adulta del Paese ha avuto già due dosi di vaccino: i dati che testimoniano il successo della campagna Usa per le vaccinazioni sono stati diffusi a Washington da Andy Slavitt, consulente della Casa Bianca per la gestione dell’emergenza Covid

Le accuse dell’Oms

La pandemia di Covid-19 è a a un “punto critico” e i contagi stanno crescendo in modo esponenziale, nonostante le misure restrittive messe in atto per contenere la diffusione del virus. A rimarcare la gravità della situazione glovale è Maria Van Kerkhove dell’Organizzazione mondiale per la Sanità durante il briefing con la stampa da Ginevra. Una situazione in cui gioca un ruolo l’approccio “confuso, incoerente e compiacente” di molti governi, laddove – secondo il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus – servirebbe “un approccio coerente e coordinato”. “Non vogliamo lockdown infiniti, vogliamo vedere le società e le economie riaprire e i viaggi e il commercio riprendere”, ha detto Ghebreyesus in conferenza stampa, “ma al momento i reparti di terapia intensiva stanno traboccando e le persone stanno morendo, e sono tutte cose evitabili”.

Casi in crescita in Germania

Ha superato quota 3 milioni il numero di casi di contagio da Covid-19 registrati in Germania da inizio pandemia, secondo i dati dell’istituto tedesco Robert Koch (Rki) e dell’università americana Johns Hopkins (Jhu). Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 13.245, afferma l’Rki, col tasso di incidenza nazionale che negli ultimi 7 giorni si è attestato a 136,4 ogni 100.000 persone. Il Paese europeo da oltre 83 milioni di abitanti ha riportato finora quasi 78.500 decessi da coronavirus, mentre 2,68 milioni di persone sono guarite dall’infezione in Germania secondo la Jhu.

L’India supera i casi del Brasile