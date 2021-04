Coronavirus nel mondo: nuovo record mondiale di casi, in India 350mila in un giorno. Iraq, incendio in un ospedale Covid: almeno 23 morti

Pubblicità

Quasi 900 mila nuovi casi di coronavirus sono stati identificati in tutto il mondo in un solo giorno, un dato record dovuto principalmente allo scoppio dell’epidemia in India, mentre sul pianeta sono state somministrate più di un miliardo di dosi di vaccini. Il Covid-19 ha ucciso più di tre milioni (3.088.103) persone in tutto il mondo secondo un rapporto di Afp.

Dramma India

Più di un terzo delle contaminazioni registrate in 24 ore in tutto il mondo, ovvero circa 340 mila, sono in territorio indiano, secondo un conteggio fatto dall’Afp. Di fronte agli ospedali delle principali città del Paese crescono le file di persone con diagnosi di positività al virus e dei loro parenti preoccupati. Quasi un milione di nuovi casi sono stati individuati in tre giorni in questo Paese di 1,3 miliardi di abitanti, dove venerdì è stato stabilito anche il triste record nazionale di 2.624 morti in 24 ore. Si porta a 16,5 milioni, dall’inizio della pandemia, il numero delle contaminazioni e a quasi 190 mila il computo dei morti in India, oggi il secondo Paese più colpito dal coronavirus, dietro agli Stati Uniti. A New Delhi muore una persona ogni 4 minuti ed è un dramma anche la sepoltura, tanto che molti corpi vengono bruciati in strada. Prorogato di un’altra settimana il lockdown.

Europa, paura per la nuova variante

La scoperta della variante “indiana” prima in Belgio, poi sabato in Svizzera, preoccupa l’Europa. Se il focolaio registrato questa settimana in Asia è principalmente il risultato della situazione in India, anche il Nepal ha registrato un aumento vertiginoso dell’epidemia (+242%), con 1.400 nuovi casi al giorno.

Giappone, olimpiadi a rischio

A tre mesi dalle Olimpiadi, preoccupante anche la situazione in Giappone: lo stato di emergenza sarà applicato a Tokyo e in altri tre dipartimenti (Kyoto, Osaka e Hyogo) da domenica e almeno fino all’11 maggio. La lentezza delle vaccinazioni alimenta anche i dubbi sulla capacità di questo Paese di organizzare le Olimpiadi in meno di cento giorni.

Iraq, incendio in un ospedale, almeno 23 morti

Almeno 23 persone sono morte in un incendio scoppiato durante la notte in un’unità di terapia intensiva che curava pazienti con Covid-19 a Baghdad: lo hanno detto all’Afp fonti mediche e di sicurezza. L’esplosione è stata causata da una “violazione della sicurezza nel deposito delle bombole di ossigeno”, hanno precisato fonti mediche. Video pubblicati sui social media mostrano i vigili del fuoco che tentavano di spegnere le fiamme all’interno dell’ospedale Ibn al-Khatib nel mezzo di una folla di pazienti e parenti che cercavano di fuggire dall’edificio.

Gran Bretagna, 32 morti e 2.061 contagi in un giorno

Il governo del Regno Unito ha fatto sapere che oggi sono morte 32 persone portando il totale delle persone decedute entro 28 giorni da un test positivo al Covid a 127.417. Lo riporta il Guardian. Dati separati pubblicati dalle agenzie di statistica del Regno Unito mostrano che il totale dei decessi nel Regno Unito, contando tutti quelli in cui il Covid è stato menzionato sul certificato di morte, sono stati 151.000. Ieri altri 2.061 nuovi contagi, che portano il totale da inizio pandemia a 4.403.170.





