Coronavirus nel mondo, nuovo taglio di AstraZeneca all’Europa. “Ripartizione iniqua dei vaccini”: cinque Paesi Ue chiedono summit

Pubblicità

Pubblicità

La pandemia di coronavirus ha provocato 2.630.768 morti nel mondo. Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di decessi (532.384), seguono il Brasile (275.105), il Messico (193.142), l’India (158.306) e il Regno Unito (125.168).

Vaccini, ripartizione “iniqua”. Cinque Paesi Ue chiedono summit

Cinque Paesi europei (Austria, Repubblica Ceca, Slovenia, Bulgaria e Lettonia), hanno chiesto che si tenga il prima possibile un summit Ue per discutere le “enormi disparità” che esistono, secondo loro, nella distribuzione di vaccini anticovid. L’appello è arrivato in una lettera aperta, ma ci sono oramai da settimane segnali di malumore crescente. Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, nei giorni scorsi ha accusato alcuni Stati membri dell’Ue, senza nominarli, di aver siglato segretamente “contratti” con le aziende farmaceutiche.

Kurz e i leader degli altri quattro Paesi hanno inviato la lettera al presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, e al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Un alto responsabile Ue ha ricordato che un summit è già previsto per il 25 e il 26 marzo e che comunque “il coordinamento della lotta contro la pandemia è il primo punto in agenda”.

AstraZeneca taglia consegne all’Ue

L’azienda anglo-svedese ha annunciato un nuovo taglio nelle consegne previste di vaccino anti-Covid all’Ue, citando problemi di produzione e restrizioni alle esportazioni. “AstraZeneca è rattristata di annunciare una carenza nelle spedizioni pianificate di vaccini Covid-19 nell’Unione europea, nonostante lavori instancabilmente per accelerare la fornitura”, si legge nella nota.

Giordania, finisce l’ossigeno in ospedale Covid: 6 morti

Sei pazienti affetti da Covid sono morti in un ospedale a causa dell’interruzione della fornitura di ossigeno. L’increscioso episodio ha spinto il ministro della Salute, Nazir Obeidat, a dimettersi, con un annuncio dato in diretta alla tv di Stato, in cui ha spiegato di ritenersi “eticamente responsabile” di quanto successo. Il Salt General Hospital, dove sono accaduti i fatti, è un moderno centro sanitario situato a 15 chilometri a ovest di Amman, aperto lo scorso agosto. L’ex ministro ha spiegato che l’incidente si è verificato “perché l’ossigeno immagazzinato era finito”, anche se ha assicurato che la fornitura è già stata ripristinata e “i pazienti ora lo ricevono normalmente”.

Usa, respinta ogni richiesta di vaccini da altri Paesi

Gli Stati Uniti hanno finora respinto tutte le richieste di altri paesi sulla condivisione di vaccini. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che gli Stati Uniti non hanno fornito dosi a nessuno. Gli Stati Uniti hanno ricevuto “richieste da altri paesi nel mondo” per i vaccini e “non ne hanno onorata nessuna”, spiega Psaki, precisando che la priorità è vaccinare gli americani.

In Francia superati 4 milioni contagi

In Francia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25.229 nuovi casi di coronavirus, portando il bilancio complessivo a superare la soglia dei 4 milioni di contagi dall’inizio dell’epidemia. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è aumentato di 41 unità a 4.033, superando i 4 mila posti letto occupati dal fine novembre.

Brasile, oltre 2mila decessi per terzo giorno consecutivo

Il Brasile ha registrato per il terzo giorno consecutivo oltre 2.200 morti per Covid-19 in 24 ore. I nuovi contagi sono 85.633, il secondo numero più alto dal record di 87.840 nuovi casi registrato lo scorso 7 gennaio. Il nuovo bilancio, pari a 2.216 vittime a fronte delle 2.233 di giovedì e alle 2.286 di mercoledì, porta il totale dei decessi a 275.105 dall’inizio della pandemia, il secondo numero più elevato dopo gli Stati Uniti. Si tratta del 10,3% dei morti legati al nuovo coronavirus registrati nel mondo, a fronte di una popolazione pari al 3% di quella mondiale. Il numero dei brasiliani contagiati, 11 milioni e 363.380, è invece pari al 9,5% dei casi segnalati in tutto il mondo. Il Brasile, intanto, ha autorizzato la somministrazione del vaccino contro il coronavirus prodotto da AstraZeneca e ha annunciato l’acquisto di 10 milioni di dosi del siero Sputnik V prodotto in Russia. L’Anvisa, l’agenzia del farmaco brasiliana, ha ammesso che il vaccino di AstraZeneca può causare effetti collaterali come cefalea e diarrea ma ha concluso che “i benefici superano i rischi”.

Brasile, tra fatalisti e negazionisti così il Covid ha straziato un paese di Daniele Mastrogiacomo 11 Marzo 2021

Canada, chiuso stabilimento Amazon per Covid

Le autorità canadesi hanno ordinato la chiusura di una struttura di Amazon e ai suoi 5.000 dipendenti di auto isolarsi per Covid. Funzionari della Sanità pubblica hanno spiegato che i lavoratori della struttura di Brampton appartenente al colosso tecnologico a nord di Toronto sono stati obbligati ad “auto-isolarsi per due settimane a partire dal 13 marzo”. La misura si è resa necessaria perchè “nelle ultime settimane, il tasso di infezione da Covid-19 in tutta la regione è diminuito, mentre quello all’interno della struttura è aumentato in modo significativo”. Gli unici lavoratori esentati dal provvedimento sono quelli che erano risultati positivi negli ultimi 90 giorni e che avevano terminato il periodo di quarantena. La “difficile decisione” di chiudere l’enorme magazzino, ha detto l’ufficiale medico della salute Lawrence Loh, si è resa “necessaria per fermare una ulteriore diffusione sia nella struttura che nella nostra comunità”. Un portavoce dell’autorità regionale per la salute pubblica ha detto che più di 600 lavoratori del magazzino sono risultati positivi al Covid-19 dall’inizio della pandemia, compresi circa 240 nelle ultime settimane.

Cina, sette nuovi casi di Covid “importati”

Le autorità sanitarie cinesi hanno annunciato sette nuove infezioni del coronavirus SARS-CoV-2 nel Paese. Si tratta di casi tutti diagnosticati in viaggiatori provenienti da Guangzhou (3), Shanghai (2), Tianjin (1) e Hunan (1). I dati ufficiali della Cina non rilevano una singola infezione locale dal 15 febbraio. Inoltre, le autorità sanitarie hanno segnalato 17 nuove infezioni asintomatiche (tutte dall’estero), anche se Pechino non li include come casi confermati a meno che non mostrino sintomi. Il numero totale di tali infezioni sotto osservazione è di 255, tutte “importate”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest