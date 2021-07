Coronavirus nel mondo, Oms: “Prematuro escludere l’ipotesi del virus fuggito dal laboratorio”

Pubblicità

Nel mondo sono 188.784.855 milioni i casi di Covid-19 e oltre 4 milioni di morti. Èquanto rileva la John Hopkins University. Sono stati somministrate finora 3,53 miliardi di dosi di vaccino contro il virus.

Oms: “Prematuro scartare l’ipotesi del virus fuggito da Wuhan”

Secondo il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, c’è stata una “spinta prematura” a escludere la teoria secondo cui il virus potrebbe essere fuggito da un laboratorio del governo cinese a Wuhan. Ghebreyesus ha così messo in dubbio lo stesso rapporto di marzo dell’Oms, che concludeva che una fuga dal laboratorio fosse “estremamente improbabile”. “Io stesso ero un tecnico di laboratorio, sono un immunologo e ho lavorato in laboratorio, e gli incidenti di laboratorio accadono”, ha detto Tedros. “È comune”.

Ghebreyesus ha perciò rinnovato l’appello alla Cina perché cooperi nell’indagine sulle origini del Covid. In una conferenza stampa a Ginevra ha detto: “Chiediamo alla Cina di essere aperta e trasparente e di cooperare. Sapere quello che è successo è qualcosa che dobbiamo ai milioni di persone che hanno sofferto e ai milioni di persone che sono morte”.

La Cina ha sempre sostenuto di aver cooperato con l’Oms, che nei mesi scorsi ha mandato a Wuhan un team di esperti a indagare, ma a cui sarebbe stato impedito l’accesso a informazioni e siti fondamentali, e ha contestato i tentativi di “politicizzare” le indagini.

Africa, distrutte 450 mila dosi di vaccino: stavano per scadere

Circa 450mila dosi di vaccino AstraZeneca sono state distrutte perché troppo prossime alla scadenza a causa del ritardo nella spedizione, ha riferito un funzionario dell’Oms, Richard Mihigo. “Era molto difficile riuscire a distribuirli entro la fine della giornata”, ha detto Mihigo ai media locali, precisando che sono stati distrutti quelli destinati a Malawi, Sud Sudan, Liberia, Mauritania, Gambia, Sierra Leone, Guinea, Comore e Repubblica democratica del Congo. Su una popolazione totale di 1,2 miliardi di persone, solo otto milioni di africani sono stati finora vaccinati.

Parigi, dopo 8 mesi di blocco riapre la Torre Eiffel

Ha riaperto oggi al pubblico dopo otto mesi e mezzo senza visitatori. Si è trattato della sua chiusura più lunga dal dopoguerra. Gli ingressi sono consentiti nella misura del 50% della capienza degli ascensori. La Torre Eiffel, che ha avuto bisogno di un’aumento di capitale per 60 milioni di euro per far fronte al deficit di circa 120 milioni accumulato durante la crisi, potrà ospitare fino a 13 mila persone al giorno, contro i 25 mila del pre-Covid.

Torna il coprifuoco a Barcellona

La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna ha autorizzato la reintroduzione del coprifuoco notturno, tra l’una e le sei del mattino, proposto dalla Generalitat per fermare la diffusione del coronavirus. La misura, che come riferisce El Pais entra in vigore da questo fine settimana, riguarda 161 comuni, tra cui Barcellona, con un’incidenza di oltre 400 nuovi casi ogni 100 mila abitanti nell’ultima settimana.

I nuovi contagi registrati in Catalogna sono il doppio della media spagnola. La regione è fra le più colpite d’Europa con oltre mille casi per 100 mila abitanti.

Picco di contagi in Thailandia

La Thailandia ha registrato 9.692 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 9.186 casi del 14 luglio. Il dato, che segna un nuovo record giornaliero, porta il totale dei casi di infezione registrati in Thailandia dall’inizio della pandemia a 381.907. La task force per la Covid-19 ha segnalato anche 67 nuovi decessi, per un totale di 3.099 dall’inizio della pandemia. La Thailandia rischia di mancare l’obiettivo della riapertura del Paese annunciata il mese scorso dal primo ministro, Prayuth Chan-ocha, a causa del progressivo aumento dei contagi nonostante le rigide misure di contenimento attualmente in vigore.

Mascherine al chiuso a Los Angeles

La contea di Los Angeles ha varato una ordinanza che rende obbligatorio l’utilizzo delle mascherine negli ambienti pubblici chiusi, sia per le persone vaccinate che per i non vaccinati. Lo ha annunciato ieri il dipartimento di Salute pubblica della contea. L’ordinanza, che entrerà in vigore domani, giunge in risposta a un aumento del tasso di trasmissione nell’area, nonostante i progressi registrati negli ultimi mesi dalla campagna vaccinale.

“L’utilizzo delle mascherine negli ambienti chiusi deve tornare ad essere una pratica ordinaria per tutti, a prescindere dallo status di vaccinazione, cosi’ da fermale le tendenze e il tasso di trasmissione cui stiamo assistendo”, ha dichiarato il funzionario sanitario della contea, Muntu Davis, durante una conferenza stampa nella giornata di ieri. Il funzionario ha aggiunto che l’ordinanza rimarrà in vigore sino a quando il tasso di trasmissione del virus non sarà nuovamente calato.





