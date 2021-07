Coronavirus nel mondo, Oms: “Tre milioni di casi in una settimana”. Aumento del 10% dei contagi e del 3% dei decessi

Pubblicità

L’allarme dell’Oms

Il numero globale di nuovi casi di Covid-19 segnalati la scorsa settimana è stato di quasi 3 milioni, con un aumento del 10% rispetto alla settimana precedente. Lo riporta il bollettino settimanale dell’Oms. Dopo un calo costante per nove settimane consecutive, il numero di decessi settimanali è aumentato del 3% rispetto alla settimana precedente, con oltre 55 mila vittime confermate. A livello globale, l’incidenza del Covid-19 è aumentata con una media di oltre 400 mila casi ogni giorno rispetto ai 370 mila dalla settimana precedente. Tutte le regioni ad eccezione delle Americhe hanno registrato un aumento di incidenza nella settimana considerata.

Incubo contagi a Tokyo: focolaio nell’albergo del team brasiliano

Focolaio in un hotel giapponese dove alloggiano decine di membri della squadra olimpica brasiliana. A poco più di una settimana dall’apertura dei Giochi, sette membri del personale dell’hotel nella città di Hamamatsu, a sud-ovest di Tokyo, sono risultati positivi. La delegazione olimpica brasiliana di 31 persone, è blindata in hotel e non è stata infettata. Gli esperti sono preoccupati che le “bolle” olimpiche, imposte dai funzionari olimpici di Tokyo2020 nel tentativo di tenere fuori il Covid, potrebbero non essere sufficienti. Tokyomercoledì ha registrato 1.149 casi, il più alto conteggio giornaliero in quasi sei mesi.

Spagna, primo stato d’emergenza “incostituzionale”

Lo ha stabilito la Corte costituzionale spagnola che ritiene che per decretare tale confinamento avrebbe dovuto essere dichiarato uno stato di eccezione, che richiede la preventiva autorizzazione del Congresso. Lo riporta El País. Nel testo della relazione presentata dal magistrato, si sosteneva che il decreto approvato dal Governo nel marzo dello scorso anno era considerato incostituzionale in quanto, a suo avviso, sospendeva, e non solo limitava, i diritti di libera circolazione e di riunione tra individui.

Due milioni di richieste vaccino in Francia

Corsa alla prenotazione del vaccino contro il Covid-19 in Francia dopo il discorso di lunedì sera del presidente, Emmanuel Macron, nel quale ha annunciato che da agosto per partecipare a eventi di cultura e intrattenimento, oltre che per accedere a bar, ristoranti, treni e case di riposo sarà necessario il pass sanitario (che certifichi la vaccinazione o un test con esito negativo), oltre all’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Secondo quanto riporta l’emittente Lci, dall’altro ieri si è arrivati a circa 2 milioni di prenotazioni sulle piattaforme.

Emergenza in India

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 38.792 casi con 624 morti. Sono più di 411mila le persone che hanno perso la vita in India per complicanze riconducibili al coronavirus e sono quasi 31 milioni i contagiati nel Paese asiatico dallo scoppio della pandemia. Lo rende noto la Johns Hopkins University. Il governo di Nuova Delhi afferma di aver somministrato finora 387.697.935 dosi del vaccino, 3,7 milioni solo nell’ultima giornata.

Nuove misure in Salvador

Il congresso di El Salvador ha votato a larga maggioranza per imporre un divieto di 90 giorni su eventi sportivi, concerti, festival e altri raduni di massa a causa di un aumento dei casi di coronavirus. Le mascherine saranno obbligatorie in qualsiasi evento pubblico ancora consentito. Multe e chiusure saranno valutate contro qualsiasi luogo o organizzatore che violi il divieto. I funzionari hanno riportato 2.284 casi di contagi nei primi 10 giorni di luglio, il 35% in più rispetto allo stesso periodo di giugno. El Salvador ha ricevuto finora abbastanza dosi di vaccino contro il coronavirus per coprire circa la metà dei 6,5 milioni di persone che abitano il Paese e ha registrato 81.644 infezioni, con 2.457 morti.

Usa, obbligo mascherine a New Orleans fino a fine anno

Il direttore sanitario, Jennifer Avegno, ha riferito in conferenza stampa che per i grandi eventi in città si dovrà continuare a rispettare l’obbligo della mascherina o del vaccino anti-Covid per il pubblico anche in autunno. I funzionari sanitari della Louisiana hanno riferito che le infezioni stanno aumentando, in gran parte tra le persone non vaccinate, mentre la variante delta, più facilmente trasmissibile, si diffonde nello Stato.

Singapore rinasce: diminuzione significativa dei casi

L’economia ha agganciato un rimbalzo del 14,3 per cento annuo tra aprile e giugno 2021, secondo i dati preliminari pubblicati dal governo di quel Paese nella giornata di oggi, 14 luglio. Singapore prosegue dunque la ripresa dalla fase acuta della crisi pandemica. Il dato costituisce il balzo trimestrale del prodotto interno lordo più marcato dal secondo trimestre 2010, quando la città-Stato aveva conseguito una crescita del Pil del 18,6 per cento.





