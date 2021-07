Coronavirus nel mondo, studio di Pfizer: efficacia del vaccino cala dopo 6 mesi. Obbligo di vaccino per i dipendenti Google e Fb

Pubblicità

Pubblicità

Secondo uno studio di Pfizer, il vaccino della casa Usa e della tedesca Biontech perde efficacia nel giro di sei mesi: scende dal 96% all’84% secondo i dati pubblicati in preprint non ancora sottoposti a peer-review. Stat News riporta che secondo uno studio di Pfizer in corso su più di 44.000 persone, l’efficacia del vaccino nel prevenire qualsiasi infezione da Covid-19 che causa anche sintomi minori è sembrato diminuire di una media del 6% ogni due mesi dopo la somministrazione. Lo studio di Pfizer, che ha arruolato volontari in Europa e nelle Americhe, non valuta se il vaccino sia meno efficace contro la variante Delta. Questi dati riaprono il tema della terza dose. Il capo della ricerca e sviluppo dell’azienda farmaceutica ha detto che si aspetta che la terza dose sia “un pò più duratura” della seconda dose.

Obbligo di vaccino per i dipendenti Google e Fb

Google e Facebook hanno annunciato che i loro dipendenti che torneranno a lavorare in presenza, negli uffici, dovranno essere vaccinati contro il Covid-19. I picchi di infezioni dovuti alla variante Delta del virus hanno aumentato le preoccupazioni negli Stati Uniti, dove 611.000 persone sono morte a causa della pandemia. Google renderà i suoi campus vietati ai dipendenti non vaccinati ed estenderà lo smartworking da casa fino al 18 ottobre, stando a quanto riferito dall’amministratore delegato Sundar Pichai. “Chiunque venga a lavorare nei nostri campus dovrà essere vaccinato”, ha spiegato Pichai in un post sul blog. “Stiamo implementando questa politica negli Stati Uniti nelle prossime settimane e la estenderemo ad altre regioni nei prossimi mesi”. “Spero che questi passaggi diano a tutti una maggiore tranquillità quando gli uffici riaprono”, ha aggiunto Pichai. “Vedere i ‘googler’ insieme negli uffici nelle ultime settimane mi ha riempito di ottimismo e non vedo l’ora che arrivino giorni migliori”. “Anche se il virus continua ad emergere in molte parti del mondo, è incoraggiante vedere tassi di vaccinazione molto elevati per la nostra comunità di Google in aree in cui i vaccini sono ampiamente disponibili”, ha affermato Pichai. “Questo è un grande motivo per cui ci siamo sentiti a nostro agio nell’aprire alcuni dei nostri uffici ai dipendenti che volevano tornare presto”. Facebook ha diffuso un annuncio del tutto simile, precisando che, quando gli uffici riapriranno, saranno accolti solo i lavoratori vaccinati. “Chiederemo a chiunque venga a lavorare in uno dei nostri campus statunitensi di essere vaccinato”, ha detto Lori Goler. “Avremo un procedura per coloro che non possono essere vaccinati per motivi medici o di altro tipo e valuteremo il nostro approccio in altre regioni man mano che la situazione si evolve”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest