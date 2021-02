Coronavirus nel mondo, Sud America supera 600mila vittime. Ispezione dell’Oms nell’istituto di virologia di Wuham

Dall’inizio della pandemia in America Latina sono state ufficialmente registrati più di 600.000 morti per Covid-19. L’Europa in generale, che ha superato la soglia dei 600.000 morti un mese fa, rimane l’area più colpita in termini di morti con 747.887 morti mentre 601.256 abitanti del subcontinente latinoamericano sono morti a causa del Coronavirus. Seguono Stati Uniti / Canada (464.204) e Asia (241.391).

Oms visita istituto di virologia di Wuhan

Il team dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha visitato l’istituto di virologia di Wuhan, come tappa della sua indagine sull’origine del coronavirus nella città cinese. L’istituto conta diversi laboratori di alta sicurezza dove i ricercatori lavorano con il coronavirus. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva accusato l’istituto di aver fatto diffondere il virus che ha causato il covid-19, scatenando una pandemia globale. L’accusa è stata fermamente respinta da Pechino. Il team di circa dieci ricercatori “si aspetta una giornata molto produttiva e di fare tutte le domande che sappiamo devono essere fatte”, ha detto alla stampa uno degli esperti, Peter Daszak. La visita dell’Oms è molto delicata per le autorità cinesi, che stanno cercando di rimuovere ogni responsabilità per lo scoppio della pandemia suggerendo, senza provarlo, che il virus potrebbe essere stato invece importato in Cina. Anzi, Pechino insiste sul suo successo nel contenere il contagio e sulla sua produzione di vaccini, che vengono esportati in diversi paesi. Il team dell’Oms ha dovuto fare una quarantena di 14 giorni prima di iniziare il suo lavoro. Ad ogni modo, molti analisti dubitano che gli esperti internazionali scopriranno indizi rivelatori dello scoppio dell’epidemia dopo un tale ritardo.

Il Messico approva il vaccino russo

La Commissione federale per la protezione contro i rischi sanitari (Cofepris) del Messico ha approvato ieri l’uso di emergenza del vaccino russo Sputnik V. Lo riferisce la tv ‘all news’ Milenio precisando che si tratta del terzo farmaco immunizzante autorizzato dalle autorità messicane. Il sottosegretario alla Salute, Hugo López-Gatell, ha dichiarato al riguardo che “la Cofepris ha appena concesso l’autorizzazione per uso d’emergenza dello Sputnik V del laboratorio russo Gamaleya, per cui esiste la possibilità di importazione e di uso di questo vaccino”. “Il governo federale – ha proseguito – si propone di acquistare fra sette e 12 milioni di dosi, delle quali 400.000 arriveranno in Messico questo mese e saranno utilizzate per vaccinare le fasce più anziane della popolazione”.