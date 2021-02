Coronavirus nel mondo, superati i 105 milioni di casi. Israele allenta il lockdown

Nel mondo sono oltre 105 milioni i casi di covid-19 e oltre 2,3 milioni il numero dei morti. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins University. A livello globale i contagiati sono 105.763.135 mentre il numero dei decessi si attesta a 2.309.350. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito, con oltre 26,9 milioni di positivi (oltre 462 mila i morti). Seguono l’India (10,8 milioni di casi e circa 155 mila morti), il Brasile (9,4 milioni di casi e oltre 230 mila morti) e il Regno Unito (3,9 milioni di positivi e 112 mila morti).

In Pakistan 53 morti e 1350 contagi

Il Pakistan ha riportato 53 morti e 1.346 contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo il Ministero dei Servizi sanitari nazionali. Dall’inizio della pandemia il numero totale di casi di Covid-19 nel Paese asiatico ha raggiunto quota 554.474, con 11.967 decessi. Finora 510.242 persone sono guarite dalla malattia. I casi attivi sono 32.265, di cui 1847 in condizioni critiche. All’inizio di questa settimana il Pakistan ha iniziato a vaccinare gli operatori sanitari in prima linea con il vaccino cinese Sinopharm.

Israele inizia graduale uscita da terzo lockdown

Israele ha iniziato ad alleggerire le misure anti-Covid del suo terzo lockdown questa mattina, mentre il Paese che sta procedendo velocemente con la campagna di vaccinazione, registra però ancora migliaia di nuovi casi al giorno e ha superato i 5mila decessi totali. Da questa mattina alle 7 (ora locale) sono decadute le restrizioni sugli spostamenti individuali entro il chilometro da casa; sono stati riaperti parchi nazionali, riserve naturali e i siti archeologici; riaprono barbieri, parrucchieri ed estetiste; i ristoranti, finora autorizzati a lavorare solo con consegne a domicilio, potranno riattivare il servizio take away. Allo stesso tempo, i bed and breakfast potranno riprendere le attività, ma solo ospitando famiglie, mentre nei prossimi giorni verrà deciso il da farsi per il rientro in classe degli asili. L’uscita dal lockdown verrà effettuata con cautela e lentamente, per evitare un nuovo picco di contagi. Israele continuerà a essere chiuso per l’estero per impedire la diffusione delle nuove varianti del virus: l’aeroporto internazionale Ben Gurion e le frontiere terrestri con Giordania ed Egitto continueranno a essere chiuse per oltre due settimane, dopo che il governo ha esteso la misura.

Usa, oltre 39 milioni di persone hanno ricevuto vaccino

Oltre 39 milioni di americani hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Lo Us Centers for Disease Control and Prevention ha comunicato di aver distribuito 59.304.600 dosi nel Paese e che quelle somministrate sono, a ieri, 39.037.964. Il bilancio comprende i vaccini sia di Moderna che di Pfizer/BioNTech. Il numero di chi ha già fatto anche il richiamo è 8.317.180.