Coronavirus nel mondo: tra una settimana in Gran Bretagna al pub o al ristorante anche al chiuso

Gran Bretagna, tra una settimana via libera a ristoranti e pub anche al chiuso

La Gran Bretagna allenterà ulteriormente le restrizioni del Covid-19 il 17 maggio, incluso il permesso alle persone di incontrarsi al chiuso, grazie a dati favorevoli su infezioni e vaccini. Lo ha annunciato il governo ieri. Il paese è in procinto di revocare gradualmente il suo ultimo blocco per un periodo di alcuni mesi, in linea con il piano in quattro fasi presentato a febbraio. Nella fase 3 le persone potranno incontrarsi al chiuso per la prima volta dopo mesi, in gruppi di massimo sei persone o due famiglie insieme. Pub, caffè e ristoranti potranno ospitare i clienti all’interno. Potranno riprendere l’attività anche altri luoghi di intrattenimento, ospitalità e sport indoor. L’ufficio di Downing Street di Boris Johnson ha affermato che gli ultimi dati sulle vaccinazioni Covid, sulle infezioni, ricoveri e decessi e sul rischio rappresentato dalle nuove varianti sono stati presi in considerazione nel decidere di andare avanti con il passaggio 3. “I dati riflettono ciò che già sapevamo, non lasceremo che questo virus ci colpisca”, ha detto Johnson. “La tabella di marcia procede sulla buona strada, il nostro programma di vaccinazione di successo continua – più di due terzi degli adulti nel Regno Unito hanno ora il primo vaccino – e ora possiamo aspettarci di sbloccarlo con cautela ma in modo irreversibile”.

Romania, vaccino omaggio a chi visita il castello di Dracula

Ai visitatori del castello di Dracula, in Romania, viene offerta una dose di vaccino anti-Covid con in premio un tour gratuito nella camera delle torture e un attestato di coraggio. E’ una formula originale quella ideata dal castello di Bran che punta a rilanciare le attività culturali, il turismo e nel contempo accelerare la campagna vaccinale. Così, per i visitatori di quella che viene considerata la tana di Dracula, invece di essere morsi dai suoi denti vengono punti con l’ago, immunizzandosi contro il coronavirus. Per giunta, chi si fa vaccinare usufruisce di un tour gratuito all’interno della camera delle torture e riparte con un certificato che attesta la loro “audacia e responsabilità”, con la promessa che saranno i benvenuti al castello “per i prossimi 100 anni”.

Usa, il superesperto Fauci: “Improbabile un’ondata in autunno”

Anthony Fauci, infettivologo statunitense ed esperto di riferimento della Casa Bianca per il contrasto alla pandemia di coronavirus, ha dichiarato di ritenere “improbabile” l’insorgere di una nuova ondata pandemica nel Paese il prossimo autunno, grazie alla vasta disponibilità e alla rapida somministrazione dei vaccini. “Il fatto che oggi disponiamo dei vaccini è un punto di svolta”, ha dichiarato Fauci nel corso di una intervista all’emittente televisiva Nbc. “Se arriveremo, e arriveremo, agli obiettivi definiti dal presidente – vale a dire la somministrazione della prima dose del vaccino al 70 per cento della popolazione Usa entro il 4 luglio, e ancor più a seguire – potremo assistere a focolai circoscritti. Ma gestendoli bene, è improbabile che assisteremo a ondate come quella dello scorso autunno e inverno”, ha affermato l’infettivologo. Ad oggi oltre 150 milioni di cittadini statunitensi – circa il 34 per cento della popolazione Usa complessiva – hanno ricevuto almeno una dose del vaccino contro la Covid-19. L’amministrazione del presidente Joe Biden punta a portare tale percentuale al 70 per cento entro luglio, ma ammette che ad oggi il principale ostacolo è la cosiddetta “esitazione vaccinale”.

Il Qatar riapre gradualmente da fine mese

Il Qatar ha deciso di revocare gradualmente le misure relative al coronavirus in quattro fasi a partire dalla prima, che scatterà il 28 maggio, fino alla quarta, dal 30 luglio. La durata di ciascuna fase sarà di almeno 3 settimane con una valutazione continua degli indicatori nazionali per determinare il passaggio da una fase all’altra. La prima fase consentirà a un massimo di cinque persone vaccinate di incontrarsi al chiuso con la riapertura delle moschee per la preghiera quotidiana e di massa con alcune restrizioni.





