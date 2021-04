Coronavirus nel mondo, Usa chiedono sospensione del vaccino Johnson&Johnson

Pubblicità

623.419 contagi (ieri 496.398, +127.021) e 9.311 morti (ieri 7.090, +2.221). Questa la velocità di propagazione del nuovo coronavirus sul pianeta nelle ultime 24 ore, dalle 7 di ieri mattina alla stessa ora odierna, stando all’autorevole database della Johns Hopkins University. Fino a questa mattina, dalla comparsa del morbo, la malattia ha causato complessivamente nel mondo 136.500.769 infezioni, di cui almeno 2.944.771 rivelatesi letali.

Nyt, Usa chiedono sospensione del vaccino Johnson&Johnson

Gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Proprio oggi in Italia sono arrivate le prime 184 mila dosi del vaccino statunitense. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza. La sospensione è legata a sei casi negli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione.

L’india autorizza il vaccino Sputnik

L’India ha autorizzato il vaccino russo Sputnik V: lo ha annunciato un importante produttore farmaceutico locale, Dr Reddy, in una nota. “Siamo davvero contenti di avere ottenuto l’autorizzazione per l’uso di emergenza dello Sputnik V in India”, si legge nel comunicato della società, che diventa la terza produttrice di vaccini nel subcontinente. Intanto, il nuovo record giornaliero di contagi, 168.912, ha collocato l’India al secondo posto tra i Paesi più colpiti dalla pandemia, con 13.527.717 nel complesso, una cifra inferiore solo a quella degli Stati Uniti e di poco superiore a quella del Brasile. La crescita esponenziale delle infezioni, all’inizio di febbraio erano state registrate poco meno di 10 mila casi, sta preoccupando il governo di New Delhi che ha bloccato le esportazioni del farmaco Remdesivir, usato nei pazienti affetti da Covid nonostante l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) sostenga la sua inefficacia nel limitare la mortalità del virus, e sta provando ad accelerare la campagna di vaccinazione, una delle più grandi e complesse al mondo. La rapida diffusione del virus arriva mentre le autorità sanitarie cercano di dare un impulso alla campagna di vaccinazione, rivolta finora agli over 45. L’India ha somministrato 100 milioni di dosi nei primi 85 giorni di vaccinazione e immunizzando così, secondo i dati raccolti da Bloomberg, il 4% della popolazione. L’India ospita due centri di produzione di vaccini anti Covid: Covishield, dedicato ad AstraZeneca, sviluppato attraverso un accordo con il Serum Institute of India, il più grande produttore di vaccini al mondo; e Covaxin, il vaccino dell’indiana Bharat Biotech. Con 12,2 milioni di persone vaccinate con entrambe le dosi, e una popolazione di 1,35 miliardi di individui, l’India si trova davanti a una sfida gigantesca che dovrebbe portare il Paese a somministrare una media di circa 4 milioni di dosi al giorno. Con il via libera da parte dell’India sono diventati sessanta i Paesi che nel mondo hanno approvato il vaccino russo contro il Covid, Sputnik V, al vaglio anche delle autorità europee, per una potenziale copertura di oltre 3 miliardi di persone.



I numeri nel mondo

Nella giornata di ieri, l’Europa – stando all’Oms – ha superato il milione di morti da Covid. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la pandemia è giunta a un “punto critico” nel quale si registra un aumento esponenziale dei contagi nonostante la crescente, ma ancora insufficiente, somministrazione dei vaccini. A livello di singoli paesi, gli Stati Uniti restano di gran lunga la nazione più colpita con 562.521 morti, su 31.267.359 contagi. Sul fronte delle infezioni la classifica (limitatamente alle 15 nazioni che hanno oltrepassato i due milioni di casi, dieci delle quali sono ormai sopra i tre milioni) prosegue con l’India (13,52) quindi con il Brasile (13,51), la Francia (5,12) che precede la Russia (4,64). Al sesto posto figura la Gran Bretagna (4,38), quindi la Turchia (3,90), l’Italia (3,77), la Spagna (3,37), la Germania (3,02), la Polonia (2,58), la Colombia (2,552), l’Argentina (2,551), e il Messico (2,28) e, nuovo entrato, l’Iran (2,09). Per quanto riguarda i dati relativi alla mortalità, al secondo posto alle spalle degli Usa si colloca ancora il Brasile con ben 354.617 vittime. La tragica classifica prosegue con il Messico (209.702), quindi con l’India (170.179) mentre in quinta posizione figura la Gran Bretagna, (127.346) seguita dall’Italia (114.612) quindi la Russia (103.263), la Francia (99.135) e la Germania (78.796).

Gran Bretagna, si accelera sui vaccini

Accelera la campagna vaccinale nel Regno Unito: in Inghilterra “questa settimana” si comincerà a vaccinare anche chi ha meno di 50 anni. Lo ha reso noto il governo. La Gran Bretagna ha realizzato una delle più rapide campagne vaccinali al mondo, seconda solo a Israele nella percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose. Il governo ha fatto sapere di aver offerto almeno una dose a tutte le 9 categorie prioritarie (tra gli altri, gli adulti con più di 50 anni, i soggetti fragili, quelli che lavorano nell’assistenza sanitaria). L’obiettivo tra l’altro è stato raggiunto prima della scadenza prevista, che era giovedì 15. Adesso si parte con chi ha meno di 50 anni. Nel Regno Unito sono state somministrate quasi 40 milioni di dosi di vaccino (32.190.576 prime dosi e 7.656.205 seconde dosi).

Stretta in Germania, approvata la legge con nuove restrizioni

Il consiglio dei ministri riunito a Berlino ha approvato la modifica della legge sulla protezione della salute. In seguito a questa decisione in Germania ci si potrà aspettare restrizioni secondo le linee guida approvate al livello nazionale, come l’estensione del coprifuoco e un’ulteriore chiusura degli esercizi commerciali. Al superamento della soglia di incidenza settimanale del virus sopra i 100 nuovi contagi scatteranno delle misure automatiche. Il coprifuoco è previsto dalle 21 alle 5 di mattina, esclusi motivi di lavoro e cura degli animali. All’aperto e al chiuso non sarà possibile incontrare più di una persona al di fuori del proprio nucleo familiare, bambini fino a 14 anni compresi. I negozi, la gastronomia, le attività del tempo libero torneranno a chiudere. Sarà fatta eccezione per alimentari, negozi per bambini, farmacie, negozi di forniture mediche, drogherie, ottici, benzinai, fiorai, negozi di forniture per animali e giardinaggio.

L’india supera 170mila morti

Ha superato quota 170 mila in India il numero dei decessi legati al Covid-19 registrati dall’inizio della pandemia, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. Il Paese dell’Asia meridionale da 1 miliardo e 380 milioni di abitanti ha riportato finora un totale di oltre 13,5 milioni di casi, di cui 12,15 milioni guariti. Seconda solo alla Cina per popolosità, l’India è seconda al mondo per numero di contagi (dietro agli Stati Uniti) e quarta per numero di morti (dietro a Usa, Brasile e Messico).





