Coronavirus nel mondo: Usa: disparità nelle vaccinazioni, afroamericani indietro

Un gruppo di manifestanti blocca temporaneamente l’accesso a uno dei maxi centri per le vaccinazioni Covid di Los Angeles. La protesta, riportano i media americani, ha richiesto l’intervento della polizia per disperdere il piccolo gruppo di manifestanti, fra i quali c’erano no-vax e appartenenti a gruppi di estrema destra contrari ai vaccini e che gridavano a coloro in fila per l’inoculazione di non farlo.

Usa: disparità nelle vaccinazioni, afroamericani indietro

Gli afroamericani sono vaccinati per il Covid meno dei bianchi. Secondo alcune analisi sui dati preliminari sulle vaccinazioni, la quota di afroamericani inoculata è decisamente inferiore a quella della loro quota di popolazione. In North Carolina, ad esempio, gli afroamericani rappresentano il 22% della popolazione e il 26% dei lavoratori negli ospedali ma solo l’11% è stato vaccinato. I bianchi rappresentano invece il 68% della popolazione del North carolina e l’82% è stato inoculato.

Brasile, oltre 2 milioni vaccinazioni in 2 settimane

Il Brasile ha superato i due milioni di vaccinazioni contro il Covid-19 nelle prime due settimane di campagna vaccinale. Secondo le segreterie di salute statali, i vaccinati sono 2.002.455. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel Paese sudamericano 1.071 decessi legati al coronavirus e 55.717 contagi. Dall’inizio della pandemia il bilancio è di 223.971 morti e 9.175.194 casi, di cui circa 8,12 milioni guariti.