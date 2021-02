Coronavirus nel mondo, Usa superano i 26 milioni di casi: scatta l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici

Pubblicità

Gli Stati Uniti contano oltre 26 milioni di casi confermati di Covid 19 e 443.060 morti. Secondo i dati della Johns Hopkins University lunedì si sono registrati 1.758 morti in più rispetto a domenica e 121.603 nuove infezioni. Lo Stato di New York rimane il più colpito dalla pandemia con 43.805 morti, seguito da California (41.159), Texas (37.245), Florida (26.685), Pennsylvania (21.651), New Jersey (21.513) e Illinois (21.253)) .Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha previsto che a febbraio ci saranno più di mezzo milione di morti e che in totale moriranno più di 600.000 persone. Da parte sua, l’Institute for Health Metrics and Evaluations (IHME) dell’Università di Washington, i cui modelli per prevedere l’evoluzione della pandemia sono spesso fissati dalla Casa Bianca, stima che entro il primo maggio saranno morte 595.000 persone.

In Brasile altre 595 vittime

l Brasile ha registrato 595 morti di Covid-19 e 24.591 contagi nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia, il numero delle vittime sale a 225.099 a fronte di 9.229.322 casi.

Secondo la fonte, gli attualmente positivi sono 926.256 ed i guariti sono 8.077.967.

In Usa obbligo di mascherina sui mezzi pubblici

La Transportation Security Administration (TSA) è stata autorizzata a multare i passeggeri che non rispettano l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto pubblico. La TSA, secondo quanto si legge in una nota pubblicata sul suo sito, richiederà ai viaggiatori di indossare la mascherina negli aeroporti e a bordo di tutti i sistemi di trasporto pubblico a partire da oggi. I lavoratori della TSA sono inoltre autorizzati a negare l’ingresso o l’imbarco ai passeggeri che si rifiutano di indossare mascherine. L’obbligo di mascherina – sollecitato dal Cdc, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie – rimarrà valido fino all’11 maggio e segue l’ordine esecutivo del presidente Biden del 21 gennaio che ordina alle agenzie federali di “agire immediatamente” per imporre l’uso di mascherine negli aeroporti, sui treni, sugli autobus interurbani e sui traghetti.





