Coronavirus, nelle ultime 24 ore accertati 11.629 nuovi casi, 299 decessi

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 11.629 nuovi casi di Covid-19 e il virus ha provocato altre 299 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 13.331 e 488 i morti.

In totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 2.466.813 persone e ne sono morte 85.461. Sono invece 10.885 i dimessi e i guariti da ieri (1.882.074 da inizio emergenza).

VALLE D’AOSTA

PIEMONTE

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

Sono 956 i nuovi contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (305.673 dall’inizio della pandemia). I decessi sono scesi dai 92 di ieri a 28, con il totale a 8.559. Prosegue l’allentamento della pressione sugli ospedali, con 40 ricoverati in meno rispetto a ieri (totale 2.276), e 314 pazienti in terapia intensiva, dato identico a ieri.

EMILIA – ROMAGNA

Stabile la curva dell’epidemia in Emilia-Romagna, sia per i nuovi contagi che per i ricoverati. Da ieri sono 1.208 in più i casi rilevati da 21.825 tamponi. L’età media dei nuovi positivi è 46 anni e 548 sono asintomatici. I guariti sono 631 in più, i casi attivi sono 51.357 (+626), di cui il 94,9% in isolamento a casa. Sono 35 i nuovi decessi, di persone tra i 72 e 101 anni. I pazienti in terapia intensiva sono 219 (+2), 2.383 negli altri reparti Covid (-7).

Coronavirus. Sileri: “Il vaccino per gli over 80 slitta di 4 settimane” 24 Gennaio 2021

TOSCANA

I nuovi casi registrati in Toscana sono 526 su 12.539 test di cui 9.406 tamponi molecolari e 3.133 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi sale al 4,19%: ieri era al 3,5%. Con i 526 casi in più, età media 47 anni, il totale dei contagi in Toscana da inizio epidemia sale a 130.859. I decessi sono sei con un’età media più bassa, di 68,3 anni: il totale dei pazienti Covid morti è di 4.095. Segno più per i ricoveri: sono 742, in aumento di sei rispetto a ieri, di cui 106 in terapia intensiva (uno in meno). I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 118.347 (90,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 8.417, +1,9% rispetto a ieri. Complessivamente, 7.675 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (150 in più rispetto a ieri, più 2%). Sono 16.750 (470 in più rispetto a ieri, più 2,9%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

UMBRIA

Sono 247, contro i 332 di ieri, i nuovi positivi accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, 34.069 dall’inizio della pandemia. I guariti sono stati 156, 28.217, e otto i morti, 740. Gli attualmente positivi sono 5.112, 83 più di ieri. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 3.422 tamponi, 570.682, con un tasso di positività del 7,21% in calo rispetto all’8,86 di ieri. Stabile a 338 il numero dei ricoverati, 47 dei quali, uno in più, nelle terapie intensive.

LAZIO

Oggi nel Lazio su quasi 25mila test (quasi 12mila tamponi e quasi 13mila antigenici) si registrano 1.056 casi positivi (-241 rispetto a ieri). Sedici i morti (-26) e +1.921 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’8%, ma considerando anche gli antigenici la percentuale cala al 4%. I casi a Roma città scendono sotto quota 500. Sono 69.385 i casi attualmente positivi, di cui 2.544 ricoverati, 286 in terapia intensiva e 66.555 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 123.626, i decessi 4.682 e il totale dei casi esaminati è pari a 197.693.

MARCHE

Sono 517 i positivi rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione comunica che “nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.736 tamponi: 3.069 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.166 nello screening con percorso Antigenico) e 2.667 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17,1%).

ABRUZZO

Oggi in Abruzzo 325 nuovi positivi (di età compresa tra 4 e 99 anni), eseguiti 4.700 tamponi molecolari e 8.548 test antigenici. Otto i deceduti (di cui quattro risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl). Da inizio pandemia 28.842 guariti (+74). Gli attualmente positivi sono 10.654 (+243), 430 i ricoverati in area medica (+3), 44 quelli in terapia intensiva (+3), 10.180 in isolamento domiciliare (+237).

CAMPANIA

MOLISE

BASILICATA

Sono 51 i nuovi positivi su 559 tamponi effettuati ieri in Basilicata. Tre le persone decedute con il numero delle vittime da inizio pandemia che sale a 303. Sessantanove i guariti. Gli attualmente positivi sono 6.685 (-24 rispetto al giorno precedente) di cui 6.600 in isolamento domiciliare. I pazienti attualmente ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 85 (-8).

PUGLIA

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.623 tamponi e sono stati rilevati 954 nuovi casi. Quattordici decessi, che portano il bilancio delle vittime a quota 3.000. Gli attualmente positivi sono 55.070, in crescita rispetto ai 54.615 di ieri. In leggero aumento anche i ricoverati che sono 1.555 (+15).

CALABRIA

In Calabria oggi sono stati rilevati 211 nuovi casi. Cinque i decessi, che protano il totale da inizio pademia a 566 vittime. I ricoveri complessivamente sono 300 (uno in più rispetto a ieri).

SICILIA

SARDEGNA

In Sardegna 175 nuovi positivi (37.051 complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza) e tre morti (949 in tutto). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.674 test. Sono 464 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+7 rispetto a ieri), sono invece 45 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.589. I guariti sono complessivamente 18.556 (+97).





