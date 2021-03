Coronavirus, Renato Zero si vaccina: “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo!”

“Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!”. Renato Zero annuncia così su Facebook di aver appena fatto il vaccino contro il coronavirus. Insieme al testo il cantante posta una foto scattata proprio durante l’iniezione dalla dose.

Nel Lazio già dal 20 marzo i nati nel 1950, come Zero, che è del 30 settembre 1950, hanno potuto prenotarsi per la vaccinazione nelle strutture allestite dalla Regione e da sabato a prenotazione on line sarà estesa anche ai nati nel 1952 e1953.

“Viva il vaccino, la vita e la musica! Ha fatto la scelta più saggia e speriamo possa essere di esempio per tanti “diffidenti”., è il commento di incoraggiamento della cantantautrice Chiara Ragnini.