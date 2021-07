Coronavirus, ricorso al Tar di Brescia di 500 sanitari e medici contro l’obbligo di vaccino

Sono circa cinquecento, tra le province di Brescia e Milano, i sottoscrittori del ricorso al tar contro l’obbligo vaccinale. Tutti firmatari di un esposto presentato dall’avvocato ligure Daniele Granara (il quale aveva già sollevato la questione a Genova) che punta diretto al decreto legge 44 che prevede tra le altre cose l’obbligo di farsi vaccinare per tutti gli operatori sanitari. E tutti convinti nel non volersi vaccinare, nonostante i continui appelli delle autorità e della comunità scientifica.

Per i ricorrenti che chiedono la sospensione degli atti amministrativi delle Ats di Milano, Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova, la norma sarebbe incostituzionale perché “lesiva del diritto inviolabile di libertà di scelta, di prevenzione e di cura” si legge nell’esposto.

“I no-vax non c’entrano, anche se qualche ragione giuridica ce l’hanno – dice l’avvocato Granara – si tratta di una questione di libertà. L’Italia è l’unico paese europeo che prevede questo obbligo. Tra i ricorrenti ci sono professionisti di ogni tipo: medici, infermieri, veterinari, psicologi, farmacisti, psicoterapeuti”. Il ricorso punta a impedire che le ats e gli ordini professionali dei sanitari possano arrivare a chiedere la sospensione dalla professione per tutto il 2021, come previsto dalla legge. Una prima risposta arriverà il 14 luglio, quando ci sarà l’udienza del tar.

Le Ats però non si fermano e in questi giorni stanno portano avanti le disposizioni previste dalla legge. Sono migliaia le lettere in arrivo in Lombardia da parte delle aziende sanitarie che, dopo aver scremato le liste dei professionisti non ancora vaccinati sulla base delle autocertificazioni e delle informazioni in possesso delle Ats, stanno richiamando i sanitari a rispettare l’obbligo.

La procedura prevista è complessa e prevede l’invio di due raccomandate. Se al termine degli accertamenti le persone individuate continuano a rifiutare di vaccinarsi senza un giustificato motivo, vanno incontro al demansionamento (allontanamento dal contatto con il pubblico ad esempio) o alla sospensione dalla professione fino alla fine del 2021.