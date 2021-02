Coronavirus Roma, i medici contro il vaccino AstraZeneca: “Vogliamo lo Pfizer”

Pubblicità

Pubblicità

“Così non va, è scorretto dal punto di etico, la Regione ha scritto che il vaccino era Pfizer che copre il 90% e invece ci danno AstraZeneca che arriva forse fino al 70%”, si sfoga una signora in attesa di farsi il vaccino nel padiglione della Croce Rossa in aeroporto: è una psichiatra, vicino a lei ci sono altre due medici, una ginecologa e una odontoiatra, anche loro in attesa.

(agf)

Quattrocento vaccini a medici e personale sanitario nella prima giornata del nuovissimo centro allestito da Aeroporti di Roma e Croce Rossa nel parcheggio di lunga sosta del Da Vinci. Organizzazione efficiente, nessun problema, nessuna fila. Tutto bene, all’apparenza. Ma dubbi e critiche però ci sono, eccome. E riguardano la gestione dei vaccini somministrati dalla Regione. Che da giorni sta chiamando a raccolta medici e operatori sociosanitari sotto i 55 anni per fare un preciso tipo di vaccino, quello Pfizer, che copre fino a oltre il 90%: tutto scritto nero su bianco sulla lettera arrivata dalla Regione negli ultimi due giorni, con i moduli il e consenso da firmare basato sul vaccino indicato, ovvero io Pfizer.

Roma, coronavirus. Il primo vaccinato under 55 è un oculista: “Sto bene, richiamo tra 12 settimane” 11 Febbraio 2021

Invece il vaccino somministrato oggi è Astrozeneca. La differenza di copertura è notevole e i pazienti non ci stanno: alcuni se ne vanno, molti firmano il nuovo consenso ma scuotono la testa. “Il personale è stato molto bravo per carità ma il problema è che la Regione ci aveva convocato per un tipo preciso di vaccino e stamattina hanno deciso di darcene un altro senza neanche avvisarci. Almeno ce lo dovevano dire”, continua la psichiatra e la odontoiatra, Giusy. “Non vogliamo fare polemica – spiega – vogliamo solo correttezza. Se facciamo così ai nostri pazienti avremmo problemi. Alcuni se ne sono andati e li capisco”.

(agf)

Mentre parlano si avvicina il personale medico, sale la tensione, molti pazienti si fanno comunque il vaccino Astrozeneca perché “ormai siamo qui e se ci rifiutiamo passiamo in coda a tutte le categorie a settembre”, spiega una ginecologa. Anche lei chiede di non rivelare il nome. Nei box si alternano iniezioni e pazienti, l’ambiente è quello del “tutto andrà bene” ma è sufficiente scavare un pochino e parlare con le persone per toccare con mano che dubbi e insicurezze sull’operazione vaccini ci sono, eccome. “Il vaccino di oggi è meglio di niente ma è scorretto, ci hanno scritto che era Pfizer”, spiega la ginecologa che vive nel X Municipio e dopo essersi vaccinata si unisce agli altri pazienti che vorrebbero spiegazioni.

Vaccini extra da Usa, Cina e India: così AstraZeneca cerca di colmare il gap di Fabio Tonacci 10 Febbraio 2021

Ma vengono accompagnate gentilmente alla porta. Del resto il personale Asl e della Croce rossa non può rispondere ai loro dubbi, è lì per fare iniezioni, non per gestire la parte amministrativa e il vaccino Pfizer non basta per tutti. Le regole della Regione sono chiare: il vaccino Moderna e Pfizer per gli over 80, e per chi non ha patologie ed è under 55 può toccare l’Astrozeneca. Il problema è che sulla convocazione c’era scritto Pfizer, ripetono i pazienti. “Siamo medici e sappiamo cosa fare, vuol die che seguiremo il decorso del vaccino con le emoglobine e i test a spese nostre per vedere se funziona”, spiega la psichiatra e Giusy una volta fuori dal padiglione. “Non è solo polemica, va bene tutto, è giusto dare quei vaccini Pfizer a chi ne ha più bisogno ma almeno ce lo dicessero che tipo di vaccini ci danno”.

Virus, Oms raccomanda vaccino AstraZeneca anche per over 65 di Agnese Ananasso 10 Febbraio 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest