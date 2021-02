Coronavirus, Rt a 1,05 in Emilia-Romagna: verso l’arancione. E Bonaccini sdogana il lockdown

Pubblicità

L’indice Rt dell’Emilia-Romagna è a 1.05, dunque sopra l’asticella dell’1, il limite oltre il quale si passa dal giallo all’arancione. Per questo la Regione, gialla dal primo febbraio, da domenica potrebbe diventare arancione. Il dato di 1.05 rappresenta la media fra la “punta” più alta del parametro e la più bassa: anche quest’ultima è superiore a 1, dunque il destino sembra segnato.

Coronavirus, Bonaccini propone il lockdown

Intanto il governatore Stefano Bonaccini sdogana il lockdown nazionale per fermare le varianti. “Il governo dovrebbe porsi questa domanda: non conviene forse due o tre settimane non dico di lockdown totale come l’abbiamo conosciuto, ma magari un arancione?. E’ una domanda che dovremo farci nelle prossime ore”, dice il governatore Pd, ieri sera a Piazza Pulita su La7. “Se solo un lockdown serio può fermare le varianti? può darsi- risponde il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni – ne ho parlato con la neoministra agli Affari regionali Gelmini e l’ho fatto sapere anche al ministro Speranza, credo che una riflessione in tal senso vada fatta. Non sono uno scienziato, sono loro che devono dirci quale è lo stato della diffusione e le conseguenze che potrebbe avere”

L’Emilia resta appesa alla valutazione della cabina di regia nazionale in particolare su un parametro: se i tecnici definiranno la Regione a rischio “moderato” (come la settimana scorsa), allora l’arancione è certo. E questa sembra la strada ormai più probabile. Diversamente, se si dovesse giudicare un rischio “basso” dell’epidemia, si resterebbe in gialli, ma è un’ipotesi che perde quota.

Ieri l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini ha dato una spallata al sistema dei colori a livello nazionale, dicendo che va rivisto con strategie più efficaci per combattere la pandemia. Intanto i contagi continuano a crescere. Il bollettino di oggi avrà dati superiori a quello di ieri, nel quale si sono superati i 1.500 casi.

Preoccupa Bologna. Ieri aveva più di 400 casi, con un indice Rt a 1.11. Occhi puntati anche su Imola, che ha un Rt vicino a 1.29.





